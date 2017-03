Divat

Kiborult a Twitter a Gucci furcsa szandálján

Jelenleg majdnem 1200 dollárért, mintegy 342 ezer forintért lehet előrendelni ezt a furcsa, értelmezhetetlen szandált.

Fotó: Twitter

A kis pántos szandál még csinos is lenne önmagában, ám ezt a latexes, cipzáras valamit már elég nehezen vette be a divatrajongók gyomra.



A Gucci 2017-es tavaszi/nyári kollekciójában felbukkanó szandált még a szeptemberben megrendezett milánói divathéten mutatták be, és van belőlük bokáig, vagy térdig érő változat is, egyik jobb, mint a másik.

Quite possibly the creepiest shoes I have ever laid eyes on... Say hello to Gucci's Ilse Sock Sandal ($1,190): https://t.co/xOtmFjoEXp pic.twitter.com/5VMzwkslc4 — Anna 👩🏻‍💻 (@nna_lee) 2017. február 28.