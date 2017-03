Celeb

Meztelen képek szivárogtak ki Emma Watsonról - nézze meg!

Emma Watson rakásnyi privát fotója jelent meg a 4chan egyik anonim fórumán. A főként Harry Potter-sorozatból ismert színésznő legtöbb fényképén különböző ruhákat és fürdőruhákat próbál, egy stábtagja pedig lelkesen fotózza. Vannak köztük teljesen hétköznapi szerelések, de vannak kifejezetten olyan fotók is, amit minden bizonnyal nem a nagyközönségnek szánt.



Olyan felvételek is vannak közöttük, amelyeken egy Watsonra emlékeztető fiatal meztelen női test egy kádban nyúlik el. Maga a színésznő és szóvivője azt állítja, hogy csak a ruhás képek valódiak. Bár a kiszivárogtatott fotók oldalán anyajegyeket karikáztak be, ezzel próbálván a meztelen képek eredetiségét igazolni. Érdekessé teszi a dolgot hogy az összes olyan képen, ahol pucér, arc nem látható. Így még az is elképzelhető, hogy a most debütáló filmjéhez kapcsolódó reklámról van csak szó.