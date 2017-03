Plasztika és önbecsülés

Férfi, aki 130 milliót költött, hogy átszabassa magát

2017.03.04

Az élő Ken baba "Human Ken Doll" néven emlegetett 33 éves férfi saját bevallása szerint eddig 375 ezer fontot, vagyis nagyjából 130 millió forintot költött a műtétekre.



A képen egyik utolsó plasztikai műtétje után látható, amit akkor éppen az arcán végeztek el. Az elmúlt pár évben nagyműtéteinek száma elérte az 50-et, amivel bekerült a Guinness rekordok könyvébe is. Persze számtalan beavatkozást végeztek még rajta, összességében a kis- és nagyműtétek száma már meghaladja a 100-at.



Elmondása szerint a plasztikai sebészet megváltoztatta az életét. Boldog és elégedett na, mind testileg, mind lelkileg. (Régen rengeteget csúfolták, kövér volt és krumpliorra is volt) "Mindezek ellenére senkinek sem javaslom, hogy nekikezdjen ennek. Ez olyan mint a hajfestés" - utalt arra Rodrigo Alves, hogy függővé is lehet válni. "Ráadásul nagyon drága a plasztikai sebészet, nem mindenki engedheti meg magának."