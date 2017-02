Megható történet

Kihordja agynélküli magzatát az anya

hirdetés

Keri és Royce Young, az Oklahomában élő házaspár nagyon örült a terhességnek, ám a 19. heti ultrahangon kiderült, hogy gyermekük súlyos betegségben szenved, gyakorlatilag nincs is agya. Bár dönthettek volna amellett, hogy megszakítják a terhességet, végül úgy gondolták, hogy gyermekük több életet is megmenthetne, ha megszületne, mivel minden szerve tökéletes, egyedül az agyával van gond.



A kislányt Évának nevezték el, és a tervek szerint minden lehetséges szervét felajánlják transzplantációra. Az orvosok szerint szíve, veséi, mája és hasnyálmirigye is alkalmas a szervdonációra.



Anenkefália veleszületett betegség, az agy torz képződését takarja, ilyen esetekben az agyvelő egészben vagy részben hiányzik.