Ismét kedvezményes menüsorok az Országos Étterem Héten

A részt vevő éttermek mindegyike saját konyhájának legjavát kívánja bemutatni, ínyenc és változatos ételeket felszolgálva a vendégeknek. 2017.02.23 10:39 MTI

Ismét kedvezményes áron kínálnak háromfogásos menüsorokat, a magyar éttermek különleges fogásait az Országos Étterem Héten március 13. és 19. között.



Magyarország 120 közép- és felsőkategóriás étterme kínál háromfogásos menüsort. A vendégeknek a normál, 3300 forintos áron elérhető menüsorokon túl ezúttal is lehetőségük lesz arra, hogy néhány exkluzív, Michelin-ajánlással rendelkező étterem prémium menüsorait is megkóstolják 4900 forintért. A részt vevő éttermek mindegyike saját konyhájának legjavát kívánja bemutatni, ínyenc és változatos ételeket felszolgálva a vendégeknek - tájékoztatták a szervezők közleményben az MTI-t.



A legutóbbi alkalommal, ősszel több mint 25 ezren látogattak el a részt vevő éttermek valamelyikébe. Ezen kívül olyanok is sokan voltak, akik az egy hét alatt több éttermet is kipróbáltak.



A programban részt vevő éttermekben limitáltak a helyek, foglalni már lehet, de kizárólag online. A foglalásról a vendégek e-mailben kapnak értesítést.



A kínálat széles körű: a magyaros ízektől a francia konyháig terjed a paletta, de idén sem maradhatnak ki az olasz és a japán konyha különlegességei, valamint a mexikói konyha fortélyai sem.



Az egyhetes program szervezőinek célja, hogy felhívják a figyelmet a magyar konyha sokszínűségére, illetve, hogy az egyedi áron kínált menükkel olyanokat is mozgósítsanak, akik csak ritkán vagy sosem járnak étterembe.



A DiningCity.com által szervezett program ötlete New Yorkból indult, majd Belgium, Luxemburg, Ausztria, Olaszország, Kína, Szingapúr után 2011 óta Magyarországon évente kétszer is megszervezik.