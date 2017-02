Gólyahír!

Ikreknek adott életet egy 64 éves spanyol asszony

Ikreknek, egy kislánynak és egy kisfiúnak adott életet egy 64 éves spanyol asszony Burgosban - számolt be a rendkívüli eseményről közleményben a Hospital Recoletas de Burgos nevű magánkórház.



Az ikreket orvosi javaslatra programozott császármetszéssel segítették a világra. Mindketten egészségesek, a kislány születési súlya 2200 gramm, a kisfiúé 2420 gramm.



Az anya az Egyesült Államokban mesterséges megtermékenyítéssel esett teherbe, majd visszatért Spanyolországba, hogy ugyanabban a kórházban szülje meg gyerekeit, ahol hat évvel ezelőtt első kislánya világra jött.



A Diario de Burgos című napilap arról számolt be, hogy az asszony 2014-ben elveszítette szülői felügyeleti jogát, mert az illetékes gyermekvédelmi hatóság szerint a kislány elszigetelt volt, nem járt rendesen óvodába, nem volt tiszta, és nem volt rendesen öltöztetve sem.



A gyereket most az asszony egyik rokona neveli.



Spanyolországban a legidősebben szülő nő egy 67 éves barcelonai asszony volt, aki 2006-ban szintén egy kislánynak és egy kisfiúnak adott életet.



Akkor azt nyilatkozta: azért bízik abban, hogy fel tudja nevelni majd a kicsiket, mert családjában nem ritka a hosszú élet, édesanyja is több mint 100 évig élt. Az asszony azonban három évvel később rákbetegségben elhunyt.



A világon a legidősebben ikreket szülő nő egy indiai asszony, aki 2008-ban 72 évesen lett ikrek édesanyja, neki szintén lombikbébi-eljárással fogantak gyermekei.