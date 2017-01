Időjárás-jelentés

Melegítőt kötnek az elefántoknak, annyira hideg van

Mathura városa India területén, Uttar Prades államban, a Dzsamna folyó nyugati partján, Delhitől kb. 140 km-re délre fekszik. Itt található az elefántokat mentő Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center is, ahol egykor rosszul tartott és kínzott ormányosokat gondoznak.



Azonban annyira lehűlt az idő, hogy éjszakánként nulla fok alá is lecsúszik a hőmérő higanyszála, ezért a helyi asszonyok összefogtak, és pizsit kötöttek az elefántoknak.