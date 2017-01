Állati

Macskák, akik profibban pózolnak, mint a modellek

A Cats That Look Like Pin Up Girls névre keresztelt tumblr oldal olyan macskákat gyűjtött össze, akik úgy pózolnak, mint a 40-es évek szexszimbólumai, a pin-up girl-ök. Az eredmény magáért beszél. :)