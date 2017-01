Hagyaték

Ezrekért keltek el Diana hercegnő levelei

Az előzetesen néhány száz fontra becsült ár sokszorosáért, több ezer fontért kelt el egy csütörtöki angliai árverésen a néhai Diana hercegnő féltucatnyi bizalmas levele.



Károly brit trónörökös egykori felesége, aki 1997-ben hunyt el egy párizsi autószerencsétlenségben, az 1980-as és az 1990-es években rendszeres levelezésben állt Cyril Dickmannel, a Buckingham-palota köztiszteletben álló akkori főgondnokával, aki fél évszázadon át szolgálta a brit királyi családot e tisztségében.



Dickman hagyatékából a Cheffins aukciósház csütörtökön - más tételek mellett - Diana hat személyes, kézzel írott levelét is árverésre bocsátotta. Az egyik levélben a néhai hercegnő arról számolt be, hogy másodszülött fia, Harry herceg - aki az idén ünnepli 33. születésnapját - annak idején jól érezte ugyan magát az általános iskolában, de rendetlenkedései miatt "állandóan bajba került".



Ez a levél az aukciós ház 600-900 fontos előzetes árbecslésével szemben 2400 fontért (880 ezer forintért) kelt el a csütörtöki liciten.



A "bajkeverő" jelző Harryre a későbbi években is ráillett: a herceg kamaszként és fiatal felnőttkorában elsősorban botrányos kocsmai tivornyáiról és féktelen ivászatba fulladó bulijairól vált hírhedté, de ma már megbecsült, hadviselt tagja a királyi családnak. Harry, aki kétszer is megjárta az afganisztáni frontot, néhány éve egy lapinterjúban elismerte, hogy csak a hadseregben eltöltött tíz év mentette meg őt "a teljes elzülléstől".



Egy másik, szintén csütörtökön elárverezett, 1984-ben kelt levelében Diana arról számol be Dickmannek, hogy elsőszülött fia, az akkor kétéves Vilmos herceg - aki édesapja, Károly trónörökös után majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz - "imádja" abban az évben született öccsét, és "vég nélkül ölelgeti, puszilgatja" Harryt.



Erre a levélre a Cheffins 400-600 fontos előzetes árbecslést adott, ám a licit 3200 fontnál (1,2 millió forintnál) állt meg.



Az aukcióra bocsátott hat Diana-levél összesen 15 100 fontért (több mint 5,5 millió forintért) kelt el.