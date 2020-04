Napi horoszkóp - 2020. április 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.04.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyre forróbb a szerelmi élete a kedvesével. Már a reggeljük is jól indulhat. Ám ha nincs lehetőségük arra, hogy egész nap a szerelemnek éljenek, akkor kénytelenek lesz kikelni az ágyból és elintézni a kötelező feladatokat. Utána újra összebújhatnak. Különben sem árt egy kevéske távolság, az mindig csak fokozza a vágyat! Az egyedülállókra is vár ma némi izgalom, ugyanis többem is érdeklődhetnek irántuk a társkeresőkön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bizonyos változásokkal kell számolnia a munkahelyén. Nem feltétlenül veszíti el a munkáját, de igencsak érinti Önt is, és talán kevéssé előnyösebb helyzetbe kerül. Illetve nemcsak Ön, hanem valószínűleg más kollégái is. A legjobb, amit tehet, hogy megpróbál pozitívan állni a dolgokhoz, még ha ez eleinte kihívásnak is tűnik. Az a lényeg, hogy ne essen kétségbe, inkább próbáljon kiegészítő lehetőségek után nézni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Végre sikerült ellazulnia. Eldöntötte, hogy nem fog idegeskedni a jelen helyzet miatt, úgy van vele, majd lesz, ami lesz. Ez nagyon helyes felfogás, nem is kell feleslegesen idegeskednie. Nem kell pánikolni, meg görcsölni. Legyenek tervei, és ne veszítse el a derűlátását. Szerencsére kifejezetten pozitívan gondolkodik és ez másokra is inspiráló hatással lesz. Nem is gondolná, de mások különösen odafigyelnek, arra mit mond vagy tesz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma a szemére vethetik, hogy túl sokat foglalkozik önmagával és túl keveset a szeretteivel. Attól függően, hogy maga mennyi igazságot vél benne felfedezni, úgy reagáljon vádra is. Talán mostanában valóban többet foglalkozott önmagával, ami nem baj, de igyekezzen szeretteivel is törődni, akiknek szükségük van a társaságára és a támogatására is. Önnek is jót fog tenni, hogy időt szán rájuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma nem igazán értékeli a poénokat. Egyik szerette is túl messzire mehet, legalábbis maga szerint átlép egy bizonyos határt, ami már nem vicces. Azért vizsgálja meg a történteket, nehogy az derüljön ki, hogy csak eltúlozza a dolgokat. De ha valóban sértő volt, akkor is próbáljon meg higgadt maradni, mert könnyen lehet, hogy az illető más értékrenddel bír és azt hitte, hogy vicces. Világítson rá, mi volt a baj!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha nem érzi jól magát, inkább keresse fel orvosát. Véletlenül se gondoljon olyat, hogy ez ciki vagy kellemetlen. Semmi esetre kockáztasson. Mindegy mik a tünetei, ha súlyosbodnak, inkább menjen orvoshoz. Bizonyára maga sem szeretne komolyabb bajba kerülni, úgyhogy törekedjen a megelőzésre. Ilyen téren legyen szigorú magával, mert hajlamos arra, hogy később, mikor jobban érzi magát, megfelejtkezzem a tüneteiről.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sokat gondolkozott azon, hogy ideje lenne továbbképeznie magát, esetleg nyelveket tanulnia. A jó hír az, hogy most van erre ideje, akár távoktatás mellett dönt, akár az önképzés mellett. De mindenképpen érdemes lenne megtennie, ha már így alakult a helyzet. Mire minden rendeződik maga körül, addigra már sokkal előrébb lehet, legalábbis, ha kellően szorgalmas volt! A tudás mindenképpen meg fog térülni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Amennyiben home office-ban dolgozik, arra kell rádöbbennie, hogy nem sikerül olyan jól beosztania az idejét, mint szeretné. Folyton nehézségekbe ütközik, elcsúszik, nem tudja tartani magát a terveihez. Valószínűleg azért, mert nem is igyekszik annyira. Sokkal szigorúbban kellene fognia magát, amennyiben eredményesebb kíván lenni. Nem könnyű, de ha nem akar káoszt, akkor meg kell kicsit erőszakolnia magát!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Kellemetlen félreértésbe keveredhet és mindent összekuszál maga körül. A legjobb, amit tehet, hogy megpróbálja menteni a menthetőt és tisztázza a történteket, amennyire lehetséges. Azért nem kell erre teljesen rágörcsölnie, ne essen pánikba. Csak járjon utána annak, hol siklott el az információ, és tisztázza mindenkivel a történteket. Megéri vennie a fáradtságot és megoldani a problémát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Arról híres, hogy racionálisan gondolkodik. De most a fejébe fejet valami olyan projektet, amit egyelőre nem gondolt ál teljesen, nem épített fel egy olyan logikai alapot, stratégiát, mint máskor és emiatt kellemetlen helyzetbe is kerülhet. Mielőbb bármibe is komolyan belevágna, gondolja át milyen eszközei, lehetőségei vannak. Érdemes lehet akár mások véleményét is meghallgatnia, akik rávilágíthatnak arra, mire lenne szükség a siker érdekében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egészen mostanáig elképesztően feszült volt, de most hirtelenjében egy csapásra véget ér a magában lévő feszültség. Pedig nem történik semmi különleges, egyszerűen úgy ébred, hogy sokkal szebben látja a világot és elmúlt a feszültsége. Talán csak ki kellett pihennie magát! Ennek hatására szinte minden sokkal könnyebbnek, egyszerűbbnek tűnik maga körül, ma megy minden, mint a karikacsapás!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Nagyon szépen megtervezte a napját, de jobban jár, ha inkább elengedni az ütemtervét. Ugyanis ma szinte biztosan történni fognak olyan események, amelyek miatt nem tartja a magának kitűzött határidőket és borulni fognak a programjai. Emiatt nem érdemes senkivel sem összevesznie, hiszen, amire ma nem volt ideje, majd lesz holnap! Ne legyen túl szigorú magával, sem másokkal! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp