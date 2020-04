Napi horoszkóp - 2020. április 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.04.08

KOS: (március 21 - április 20.)



Egyik közeli ismerőse nagy szívességet kér Öntől. A probléma csak az, hogy rengeteg idejét és energiáját elvihet. Igazság szerint nincs is kedve hozzá, de mégis kötelességének érzi, hogy segítsen neki. Ha van lehetősége rá, érdemes lenne kisegítenie, mert később bánná, ha nem tenné. Ráadásul közben az derülne ki, nem is olyan rossz a helyzet, mint gondolta és könnyű szívvel teljesítené a szívességet.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ma nem érdemes kompromisszumot kötnie. Menjen bátran a saját feje után, legyen kitartó! Tartson ki véleménye, elképzelése mellett, még akkor is, ha látszólag összefogtak az elemek Ön ellen. A végén mégis sikert fog tapasztalni és hálás lehet magának, amiért bízott az intuícióiban. Ne hagyja magát befolyásolni. Sokszor a barátok sem képesek annyira belelátni a helyzetünkbe, mint mi magunk.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ha ma megbeszélése van vagy előadást tart, alaposan készüljön fel, mert érhetik váratlan fordulatok. Olyan kérdést kaphat, amire most még nincs felkészülve. Legyen rugalmas és ami nagyon fontos, őrizze meg humorát. Minden jegy szülöttjének ezt kellene tennie a munkahelyén. Így sokkal könnyebben átvészelnek minden nehézséget, de még akár a saját malmukra is hajtatják a vizet.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Legyen óvatos, mert óriási vita robbanhat ki a munkahelyén és nem lenne szerencsés részt vennie benne. Persze megpróbálják majd belerángatni, de jobb lenne, ha nem engedné. A lényeg, hogy ma inkább tartsa meg magának a véleményét, ne érdekelje, mit mondanak Önnek, mivel cukkolják esetleg, amiért nem vesz részt a vitában. Így egyedül maga nem húzza majd idővel a rövidebbet.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nem úgy történnek a dolgok, mint tervezte és ez szörnyen bosszantja. Érthető, hogy emiatt bosszús, de ha jobban belegondol, nem is alakulnak olyan rosszul a dolgai, mint azt gondolta volna. Minél előbb belátja ezt, annál hamarabb lesz jobb a napja és nem fog a történtek miatt egész nap puffogni. Legyen kicsit rugalmasabb, lássa pozitívabban a helyzetét, és ne akarjon mindenáron aggódni vagy mérgelődni valami miatt.





Már korán reggel feszült lehet. Próbálja átgondolni, hogy mi lehet az oka. Szerencsés lenne még azelőtt levezetnie a feszültségét, hogy munkába állna. Napközben is érhetik kisebb kellemetlenségek, de ha jól alakult a reggelje, akkor könnyedén legyőzheti ezeket. Már csak azért is, mert segítséget fogni kapni, aminek köszönhetően gyorsabban fog végezni a feladataival.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehezére esik beismernie, hogy bizonyos dolgokat nem tud egyedül megoldani. Ám nincs ebben semmi szégyellni való. Sokkal rosszabb lesz, ha nem hajlandó segítséget kérni, szóval vegyen erőt magán! Ez inkább csak bátorságra vall, míg a néma szenvedés csökönyösségre. Arról nem is szólva, ha tényleg problémás dologról van szó, akkor szinte biztosan kudarc fogja érni. Kivéve, ha segítséget kér!

Mostanában nem volt túl sok lehetősége sportolni és már nagyon hiányzik Önnek a mozgás. Ám a legjobb lenne, ha otthon próbálna meg kicsit mozogni. Tornázzon, erősítsen vagy táncoljanak a partnerével. Rengeteg lehetősége van. Így legalább a belső feszültségétől is megszabadulhat. A sport segít ellazulni és kellemesen lefáradni. Ezáltal a szeretteivel szemben sem lesz hirtelen haragú.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan dolgokba köt bele, amikbe máskor egyáltalán nem szokott. Egészen apró dolgok miatt indít vitát. Teljesen érthető, hogy feszült, de erre nem az a megoldás, hogy lépten-nyomon másokon vezeti le a feszültséget. Sokkal türelmesebbnek és megértőbbnek kellene lennie, már csak azért is, mert maga is ebben részesül. Önnek is sokkal jobb lenne, ha inkább a barátságos oldalát venné elő. Ha szeretetet ad, azt is fog kapni!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Akármennyire is szeretne, bizonyos feladatokat nem halogathat tovább. Ha megteszi, komoly kellemetlensége származhat belőle. Okosan tenné, ha minél előbb elintézné őket. Essen túl rajtuk, utána legalább foglalkozhat azzal, amivel szeretne. Viszont nem muszáj, hogy szenvedésként élje meg ezeknek a feladatoknak az elvégzését. Akár kellemes tevékenységek is lehetnek, ha hajlandó meglátni bennük a jót, de legalábbis törekedni rá.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Tele van energiával, de látszólag mindenki más maga körül alszik vagy legalábbis lusta. Ma nem számíthat mások segítségére, egyedül kell boldogulnia. Szerencsére így is nagyszerűen halad majd és minden feladatot el bír majd látni. Inkább talán csak az bántja, hogy mások lazáznak, míg Ön komolyan veszi a feladatait. Ne aggódjon, ez később úgyis meg fog látszani az anyagi helyzetükön vagy azon, ki lesz sikeresebb.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma mindenki Önhöz fordul segítségért. Úgy érzi, magát, mint egy segélyszolgálat, telefonon vagy akár a munkahelyén, de mindenki az Ön tanácsát kéri, illetve magától várják a megoldást, esetleg, hogy megoldja azt, amit mások elrontottak. Tiszta sor, hogy egy idő után bosszantónak találhatja ezt, de nem is kell mindenkinek igent mondania. Ha már soknak érzi a szívességeket, mondja meg, hogy nem tud többet vállalni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



HALAK: (február 19 - március 20.)