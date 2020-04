Napi horoszkóp - 2020. április 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.04.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Itt az ideje annak, hogy gyógyítsa meg kapcsolatait. Készen áll arra, hogy elengedje sértettségét, mindennemű rossz érzését és inkább kapcsolatai újjáépítésére koncentrál. Jelentős felismeréseket tesz, kezdve azzal, hogy sokszor olyan dolgokon csapta ki a balhét, ami nem is bírt túl nagy jelentőséggel. Ma már sokkal békésebbek és meghittebbek lehetnek a viszonyai.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyik szerette vagy barátja csalódást okoz Önnek. Bár megbántotta, azért nem kellene mindjárt örök haragot fogadnia vele szemben. Senki sem tökéletes és mindenki hibázhat. Ha van enyhítő körülmény az illetővel szemben, akkor vegye figyelembe, ahelyett, hogy inkább arra törekszik, hogy minél jobban elhatárolódjon tőle. Most nem hiszi, a történtek után, de még nagyon is szüksége lehet rá.

Semmi kedve emberek között lenni, főleg nem beszélgetni, ami nem túl megszokott dolog Öntől. Viszont érthető, hogy időnként maga is besokall és olyankor egyedüllétre van szüksége. A legjobb, amit tehet, hogy elvonul, egyedül végzi a munkáját és megpróbálja kicsukni a környezetét. Így legalább a konfliktusokat is elkerülheti. De ügyeljen arra, hogy ne bántson meg másokat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Meglehetősen érzékeny a nap folyamán és olyan dolgokon is fennakad, amiken máskor egyáltalán nem szokott. Vigyázzon, mert ma hirtelenharagú és csipkelődős lehet, amiből nem sok jó sülhet ki. Igyekezzen nem minden dolgot szóvá tenni, ne az legyen a cél, hogy sikeresen belekössön másokba. Elhiheti, ha maga hangoztatni kezdi mások hibáit, Önt sem fogják kihagyni a szórásból.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Semmi esetre se kockáztasson ma, mindegy, hogy mennyire talál valamit biztosnak. Nem gondolná, de igenis kellemetlen csalódás érné. Hallgasson a józan eszére és ne ma akarja tesztelni, hogy mennyire szerencsés. Kerülje a rizikós döntéseket és minden esetben a jól bevált módszereket válassza, a megszokott utat járja, úgy elkerülheti, hogy kellemetlenség érje. Úgyhogy ma idegenek ajánlatában se bízzon meg!





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Talán úgy érzi, nincs oka túl sok örömre, de egy dolog miatt nagyon is mosolyra állhat ma az ajka, méghozzá azért, mert anyagi helyzete egyre jobban alakul. Valószínűleg a növekvő bevételek miatt vagy egy korábban kötött sikeres üzletnek, befektetésnek köszönheti azt, hogy most ilyen jól megy a szekere. Nyugodtan legyen büszke magára, csak arra ügyeljen, hogy ne dörgölje túlságosan mások orra alá a sikerét.





Túl sokat foglalkozott mostanában mások gondjával, bajával. Ennek az lett az eredménye, hogy elhanyagolta önmagát, a testi és a lelki igényeit egyaránt, de talán még a munkáját is. Most pedig azon kapja magát, hogy el van havazva és közben még rosszul is érzi magát. A legjobb, amit tehet, hogy elkezd magával foglalkozni és bátran alkalmazza a nem szót. A problémákat pedig fontossági sorrend szerint igyekezzen orvosolni!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Eddig nagyon ügyesen megoldotta, hogy elkerüljön egy bizonyos vitát az egyik szerettével vagy a kollégájával, de sajnos nincs tovább. Ma már nem bújhat ki alóla. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül elszabad a pokol, pláne akkor, ha valamiképp kezdeményezi a beszélgetést, a probléma megoldását. Máskülönben persze, hogy megvan annak az esélye annak, hogy nem túl szép dolgokat vágnak egymás fejéhez.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nagyon sokat változott az elmúlt időszakban és ezzel kapcsolatban kap rengeteg pozitív visszacsatolást. Nagy szüksége van erre, hogy érezze, valóban sikerrel járt és fejlődőképes. Így sokat javulhat a környezetével való kapcsolata. Persze ez még korántsem a jéghegy csúcsa, még van bőve hova fejlődnie. Mindenesetre ma ünnepeljen és pihenjen kicsit, mielőtt tovább folytatná az útját.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Egy kis félreértés miatt, felbolydulhat minden maga körül. De akár több, kisebb félreértés is szolgáltathatja a vitát. Éppen ezért igyekezzen tisztán és érthetően kommunikálni a munkahelyén és azon kívül. Ha valamiben nem biztos, akkor inkább kérdezzen vissza. Arról is bizonyosodjon meg, hogy mások is megértették Önt. Így legalább mindenféle kellemetlenséget elkerülhet.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Meglehetősen szenvedélyes lesz a mai nap folyamán. Sikeresen meg is lepi a környezetét azzal, hogy mennyire tűzről pattant. Pillanatok alatt felhúzza magát apró dolgokon, és a véleményét is előszeretettel hangoztatja. Szerencsére nem csak ilyen téren szenvedélyes, hanem akkor is, amikor el kell intéznie valamit. A környezetét rendesen meglepi a viselkedésével, csak igyekezzen nem túl lőni a célon.





BAK: (december 22 - január 20.)

Elvárja, hogy megértsék magát, miközben Ön sem tudja, pontosan mi a baja vagy mire vágyik. Ugye megérti, hogy ezzel nem könnyíti meg senki helyzetét a szerettei körében? A legjobb lenne, ha előbb kicsit magába nézne, megpróbálna megnyugodni és utána segítene a szerettei annak, hogy jobban megértsék Önt. Csak azt ne várja, hogy kitalálják a gondolatait, mert az csak veszekedést fog szülni.





