Napi horoszkóp - 2020. március 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szenvedélyes és romantikus hangulatban van ma. Nagyon intenzív lesz a kapcsolata a partnerével. Egyre harmonikusabb a kapcsolatuk, képesek tiszteletben tartani egymás igényeit és véleményét. Minden kapcsolatnak helyre van szüksége ahhoz, hogy növekedjen és virágozzon és maguknál éppen ez történik. Ha még nem kezdte el, tegye meg mielőbb, mert hamarosan romlani kezdhet a viszonyuk.

A csillagok azt mondják, hogy ma a szerelem a levegőben van. Tartsa nyitva a szemét, találkozhat álmai férfijával / nőjével. Az álomszemély felismerése azonban trükkös lesz, mivel furcsa helyzetben vagy külsőben fog megjelenni. De más tekintetben is meglepő lesz a mai nap, mivel olyantól kaphat ajándékot, akitől a legkevésbé számítana rá. Összességében nagyon eseménydús napja lesz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vigyázzon, mert ma maga ellen fordíthatják a munkahelyén azt, amit mondd vagy cselekszik. Kiforgathatják a szavait vagy olyat láthatnak a tetteibe, ami valójában nem is igaz. Fontos, hogy ne veszítse el a fejét és próbálja meg higgadtan kezelni ezeket az eseteket. Legyen minden tekintetben rugalmas és a probléma megoldására törekedjen. Bármivel is vádolják meg, be tudja bizonyítani ártatlanságát.

Ma valószínű, hogy hangulatingadozó lesz, és nem lesz képesek megmagyarázni, hogy miért zavarják bizonyos dolgok vagy miért van rossz érzése. A szokatlan viselkedése miatt mások is feszültté válhatnak. Ne feledje azonban, hogy minden helyzetben ragaszkodjon az őszinteséghez, mivel ez önmagában segíthet a célok elérésében. Próbáljon meg nem mindent véresen komolyan venni. Oldja a feszültséget egy kis humorral!

IKREK: (május 21 - június 21.)



A nap kezdetén felmerülhet némi feszültség maga és a partnere között, ám a testi szenvedély és a szerelem segíthet orvosolni a problémát. Béke és gyengédség érvényesül az este folyamán is, így úgy mehetnek majd aludni, hogy minden a legnagyobb rendben van Önök között. Szerencsére napközben nem érik nehézségek, stresszhelyzetek, így kimondottan nyugodt nap elé néz.

Nemrégiben talán komolyabb összegtől kellett megválnia, de most egy remek lehetőség kopogtathat az ajtaján, ami kihúzhatja a pácból, de legalábbis segíthet anyagi szinten egyenesbe jönni. Vigyázzon, mert manapság hajlamos arra, hogy sokkal rózsásabban látja a helyzetét, mint amilyen valójában. Nem baj, hogy optimista, de fontos lenne, hogy ettől még reálisan lássa a helyzetét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma olyan érzése lehet, mintha teljesen más ember lenne. Sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és olyan, mintha ezt a környezete is érezné magán. Már nem öncentrikus, sokkal többet gondol másokra és helyzetükre. Szívesen meghallgatja őket és nem stresszel a gondjai miatt. Ma egy negyven év körüli hölgy nagy segítséget nyújt Önnek.

Nem ártana jobban odafigyelni az egészségére. Manapság nem túl jó a gyomra és bölcsen tenné, ha kivizsgáltatná magát, ahelyett, hogy vár arra, hogy magától elmúljon a probléma. Higgye el, csak rosszabb lesz, ha sokáig félvállról veszi a dolgot. Emellett nem ártana a szeretteire is odafigyelnie, mert közöttük is akadhat olyan, aki elodázza a kellemtelen panaszait.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mielőtt másnak a szerelmét vagy szeretetét próbálná elnyerni, előbb önmagát kellene szeretnie. Ideje hallgatni a saját belső hangjára, és adja meg magának, ami jár: szeretetet, tiszteletet, és megbecsülést. Legyen ez egy olyan nap, amikor megpróbál a saját kedvében járni, kényeztetni a testét és a lelkét. Jót tenne Önnek, ha önsegítő könyveket olvasna és tudatosan törekedne arra, hogy dolgozzon az önbecsülésén.

Ideje kényeztetni a beosztottakat! Legalábbis, ha vezető beosztásban van, legyen kedvesebb. barátságosabb az alkalmazottakkal és akár lepje meg őket valamiféle aprósággal. Ez még a hasznára fog válni a jövőben! Amennyiben maga a beosztott, merjen nyitottabb lenni a környezetével és vegyen részt a csapat programokon. Akár Ön is lehet az, aki egyik reggel bevisz egy tálca sütit, így örvendeztetve meg a kollégákat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tökéletes a nap ahhoz, hogy újabb szintre emeljék a kapcsolatukat a kedvesével. Talán készen állnak a házasságra vagy a családalapításra. Sokat javulhat ma azok kapcsolata, akiké manapság viharos volt. Az egyedülállók ma nagy eséllyel találkozhatnak valakivel, aki a jövőben valószínűleg fontos szerepet játszik majd az életükben. A munkahelyén meglepetés éri, mivel valaki egy kedves gesztust tesz az Ön irányába.

Vigyázzon, mert ma hajlamos lehet arra, hogy túlságosan a saját gondjaival legyen elfoglalva és nem veszi észre mások szomorúságát vagy problémáit. Talán érdemes lenne kicsit félretennie a saját panaszait és másokéval törődnie. Így rájöhetne arra, hogy nincsenek is olyan nagy gondjai vagy még akár a megoldás is az eszébe jutna. Közben pedig legalább segített másoknak!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



