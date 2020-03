Napi horoszkóp - 2020. március 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen nagyon nyitott a lehetőségek iránt, mivel ma új munkát vagy kiruccanási lehetőséget ajánlhatnak Önnek. Az előbbi esetén ráadásul az esélyt is megkapja arra, hogy jól keressen! Azok, akik tanulnak, csodálatos lehetőségeket kaphatnak váratlan forrásokból. Bárhol is legyen, ne feledje, hogy együttes erővel többet érhet el. Tehát a csapat munka erőfeszítései kielégítő eredményeket hozhatnak minden téren.

Nagyon esély van arra, hogy ma teljesen megváltoztassa munkáját vagy akár karrierjét is. Valamit, amelyet eddig csak hobbiként kezeltek, pénzt keresheti lehetőséggé válhat. Lehet, hogy feladja a munkáját, hogy teljes munkaidőben erre koncentráljon. Noha ez ijesztőnek tűnhet, az eredmények nagyon biztatóak lesznek, és bár időbe telhet, végül pénzügyileg jól fog járni!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Minden munkát próbáljon befejezni ma! Lehet, hogy nem kap esélyt másnap vagy nem lesz olyan szerencsés, mint amilyen ma lehetne. Vigyázzon ma, ha vásárol, akár készpénzzel vagy bankkártyával, illetve online tegye, mert csalás áldozata lehet és anyagi veszteség érheti. De ma még az is megeshet, hogy elfelejtett befizeti egy csekket és emiatt váratlanul, nagyobb összeget kell kiadnia.

A mai nap remek alkalom arra, hogy fokozza erőfeszítéseit. Lebegjen csak a szeme előtt a célja! Keményen halad előre és nemsokára újabb sikert érhet el, éppen ezért ha meg is fordult a fejében, most semmi esetre se adja fel. Az elszántsága és a jó erőfeszítései meg fognak térüli és a közeljövőben akár anyagi jutalomra számíthat. Ebben a vállalkozásban a családtagjai teljes támogatását is élvezi.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma még inkább hajlandó több energiát áldozni a sikerért! Emellett kész azért is tenni, hogy fejlessze különböző képességeit, amelyeknek nagy hasznát veheti a következő időszakban, illetve a munkája során. Ha azt szeretné, vegye fel a kapcsolatot egy tapasztalt emberrel, aki jobb útmutatást adhat. Ugyanakkor ma ne hagyja figyelmen kívül azokat az emberek, akik már régóta várják, hogy foglalkozzon velük.

Kommunikációs képességeiben teljében lesz ma. És ezt a készséget bölcsen kell felhasználnia. Úgy tűnik, hogy üzleti értelemben ma ennek köszönhetően jelentős sikert érhet el. Munkahelyén pedig komolyabb feladatokat bízhatnak Önre. Erős intuitív képessége sokat segít abban, hogy ma több területen is megállja a helyét és hogy sikerüljön a legjobb döntéseket meghoznia.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma jó munkalehetőséget fog kapni, de lehet, hogy másik városban vagy akár egy másik országban. Ez hatással lehet a családtagjaira is. Tehát, bár a munkalehetőség nagyon vonzónak tűnhet, át kell gondolnia az összes különböző variációt, mielőtt ténylegesen döntene. Jobb, ha nem kapkodja el és természetesen kérje ki családja, illetve barátai tanácsát is. Ugyanakkor szerettei szolgálhatnak ma némi meglepetéssel.

Tele van energiával, hogy segítsen elérni szerettei céljait és közben anyagi teremtsen családjának. Értelemszerűen ezt nem lehet túl sokáig fenntartani, hiszen nem szakadhat száz felé. Nagyon sok tudást szerezhet ma, amik később segíteni fognak abban, hogy még többet elérjen vagy többet keressen. Tehát a pénzügyi biztonság és a siker minden összetevője elérhető közelségbe kerül ma.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A munka iránti elkötelezettsége elveszi Önt partnerétől. Ez persze valahol érthető is, de vegyen igénybe időt, hogy kifejezze az érzéseit és foglalkozzon vele. A szenvedély újra felbukkan a kapcsolatokban. De vegye komolyan a helyzetet és törekedjen arra, hogy partnere lelkét is gondozza, aki tele lehet aggodalmakkal, félelmekkel, amelyeken főleg maga segíthetne. Legyen vele megértő!

Korábban sokat segített másoknak és most, mikor magának lehet szüksége segítségre, ez elmarad. Ne eméssze magát miatta, de nyugodtan tegye szóvá, ha megkérdezik mi a baja, vagy hogy mennyire zavarja magát, hogy nemet mondanak. Úgy néz ki, magára marad, de vigasztalja a tudat, hogy így is sikeres lesz! Még saját maga is meglepődik azon, mi mindenre képes akár egyedül!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy tűnik, hogy a munkáját jelentősen érinti túlzott érzelmi hangulata. Szokjon hozzá egy darabig, mivel nem lesz könnyű elcsitítania a felfűtött érzelmeit. Próbálja meg ezt az érzékenységet előnyére hajtani azzal, hogy empatikusan reagál más emberek problémáira. Szabad időben pedig foglalkozzon olyan dolgokkal, amik segítenek Önnek kicsit kikapcsolódni, illetve levezetni a magában lévő feszültséget.

Óvakodjon a titkos ellenségektől a munkahelyén. Ez a személy barátságosan viselkedhet, de mégis azt lesi, hol tehetne Önnek keresztbe. A legjobb, ha minden feladatát időben és megfelelő befejezi, és odafigyel a társas kapcsolataira, meg arra, hogy kinek, mit mond. Ne adjon lehetőséget másoknak arra, hogy visszaéljenek a helyzetével vagy bármilyen magával kapcsolatos dologgal.

