Napi horoszkóp - 2020. március 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tökéletes ez a nap ahhoz, hogy végre magával foglalkozzon. Egész nap pihenhet, olvashat, filmet nézhet, azt tehet, amit csak akar. Ne akadályozza meg azzal, hogy mindenáron hasznossá akarja tenni magát. Azt is fogadja el, ha szerettei is szeretnének ma egy kis időt önmagukkal tölteni. Tehát békéljen meg önmagával és adja át magát az édes semmittevésnek. Szenteljen időt régi hobbijainak!

BIKA: (április 21 - május 21.)



A nap különösen gyümölcsöző azok számára, akik hivatalban vagy adminisztratív munkakörben dolgoznak. Minden nehéznek tűnő feladattal ma könnyedén megbirkóznak a jegy szülöttei. A nap arra is alkalmas, hogy új munkát keressen, ha nyugtalanul érzi magát a jelenlegi helyén vagy egyszerűen megunta. Ha az új munka adminisztratív jellegű, akkor valószínűleg jelentős sikert fog elérni benne a közeljövőben.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Korlátozott források állnak a rendelkezésre, amelyek megakadályozzák a tervei megvalósításában. Ne aggódjon, mert a nap végére lehetősége lesz arra, hogy fordítson a szerencséjén! Amennyiben hajlandó a kemény munkára, akkor rövid időn belül elérhetővé válnak a céljai. Azok, akik titkos viszonyt folytatnak, legyenek óvatosak, mert nagy ma a lebukási veszély!





RÁK: (június 22 - július 22.)

Lehet, hogy a dolgok nem működnek úgy, ahogy tervezte, de ennek következtében nem szabad agresszívnek lennie. Azzal csak elvonná magától az energiát. Ahhoz, hogy sikert érjen el, türelmesebbnek és megfontoltabbnak kell lennie. Érthető, hogy bántja az, ha, valaki kevésbé tehetséges, de nagyobb hatalommal rendelkezik vagy protekciója van és ezért ér el, sikerült, de nem éri meg másokra irigykednie.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Érdemes ma kicsit lassabban és megfontoltabban haladnia, úgy nemcsak elkerülheti az esetleges kellemetlenségeket, de azt is észreveheti, mit szokott elrontani vagy mik azok a szokások, amikkel hátráltatja magát. Tekintse át a feladatait és meg fogja találni a megoldást, amelynek segítségével még eredményesebb lehet. A pénzügyek kezelése azonban nehéz ügynek tűnik Önnek, ebben érdemes lehet segítséget kérnie!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Noha aprólékos és módszeres volt, mégis más aratja le Ön helyett a babérokat. Ne adja fel, hanem higgyen magában továbbra is! Érthető, ha ez most visszavesz kicsit a munkakedvéből. Dőljön hátra, lazítson, ne is erőltessen semmit. Holnap már megújult erővel vetheti bele magát a munkájába. Támaszkodjon ma szeretteire, akiknek sikerülhet jobb kedvre deríteniük Önt és motiválnák céljai elérésben.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

A kemény munka iránti elkötelezettsége és szorgalma megtérül, akárcsak a türelme és óriási lehetőség nyílik most Önnek karrierje előmozdítására. De azonban ügyeljen arra, hogy elismerje mások hozzájárulását a sikerhez, és továbbra is szerény maradjon velük szemben. Ez nem csak népszerűvé teszi magát, hanem azt is eléri, hogy a jövőben is számíthat a segítségre.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

A kihívások ideje véget ért. Sikeresen kezelte azokat az akadályokat, amelyeket a sors gördített maga elé. Egyelőre még ne vállaljon újabb kötelezettséget. Egy kicsit lazítson és addig is élvezze, hogy a nyomás a munkahelyen észrevehetően csökken. Ellenben érdemes lenne most már egy kicsit önmagával is törődnie és ne mindig mások vágyait részesítse előnyben. Nyugodtan áldozzon magára is egy kis időt!





Kiváló munkalehetőségek várnak magára! Gondolkodja át alaposan az adott lehetőséget, és ha minden megfelel, akkor merjen váltani. Az egyik kollégája a segítségét vagy legalábbis a tanácsát kérheti. Érdemes egy kis időt szánnia rá, mert nem is gondolná, milyen sokat jelentene neki a meglátásai. Különben sem árt, ha jóban van a kollégáival, mert akár Önnek is szüksége lehet rájuk.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Bizonyos problémák ma szinte teljesen elvonják a figyelmét a munkájáról és valósággal képtelen koncentrálni. Ha nincs lehetősége kivennie egy szabadnapot, akkor legalább próbáljon meg minimálisan haladni, így legalább nem szólják meg a munkahelyén és a feladatok sem égnek a körmére. Viszont így sem árthat, ha utána ellenőrzi magát. Ám ha van lehetősége segítséget kérni, akkor pedig tegye azt!

BAK: (december 22 - január 20.)

A barátok állhatnak a nap középpontjában. Találkozhat régi barátaival, vagy lehet, hogy egyikük hirtelen meglátogatja. Ugyanakkor ma is adódhat olyan helyzet, amikor a barátja szorul segítségre és persze Önre ma is lehet majd számítani! Másrészről, egy barátja keményen bánthat magával, de nem szabad rosszul éreznie magát miatta. Valójában csak magán vezeti le a feszültségét, mert komoly gondjai vannak.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Az elmúlt néhány napban rengeteget foglalkozott a karrierjével és az azokkal kapcsolatos kérdésekkel. Emiatt elhanyagolta a családját és partnerét. Tehát itt az ideje, hogy életed ezeknek az aspektusainak több időt szenteljen. Ellenkező esetben problémák merülhetnek fel a jövőben. De különben is, magára is ráférne az, hogy több időt töltsön a szeretteivel, akik jó hatással lehetnek Önre.





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp