Napi horoszkóp - 2020. március 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A szerelem és a család kerül ma középpontba. Csodálatos nap ez a mai ahhoz, hogy kellemes időt töltsön a gyerekeivel. Ma a szerettei eszébe juttathatják, hogy mik az igazán fontos dolgok. Ráadásul a családjával töltött minőségi idő is segít enyhíteni a fejében felhalmozódó stresszt. Ne tervezzen mára más programot. A ház körüli teendők is megvárják. Teljen ez a nap a szeret jegyében!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy tűnik, hogy a feszültség egyre növekszik a nap előrehaladtával. Nem ártana megelőznie egy lehetséges veszekedést Ön és a párja vagy a családja között. Elfojtott indulatok dolgoznak magukban, amelyek alig várják, hogy kitörjenek. Bölcsen tenné, ha mielőbb beszélgetést kezdeményezne és ezáltal megpróbálná feloldani a feszültséget. Máskülönben elszabadulhat a pokol és annak súlyos következményei lehetnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne adja fel, amíg el nem éri a célvonalat! Ha már eddig kitartott egy bizonyos dologgal kapcsolatban, most ne álljon meg. Legyen még egy kicsit erős és meg fogja látni, nem marad el a jutalma! Szerettei ma a segítségére sietnek, akár a ház körüli teendőkről, akár valami másról legyen szó, de számíthat rájuk és ez sokkal jobban megérinti, mint azt gondolta volna. Alkalomadtán majd viszonozza!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ön kapcsolatát a boldogság és kiegyensúlyozottság jellemzi. Viszont ez még korán sem a jéghegy csúcsa, hiszen azért akad egy-két dolog, amit a szőnyeg alá söpörtek. Okosan tenné, még inkább még ma elővenné őket és megvitatnák, így elkerülhetnék, hogy egyszer majd maguktól robbanjanak. A jövővel kapcsolatos terveiket is vitassák meg, amik talán változtak a legutóbbi beszélgetés óta.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma egy nagyszerű ötlettel találkozik, és nem szabad elutasítania csak azért, mert túl valószínűtlennek tűnik. Érdemes lenne alaposan átgondolnia, mert sokkal eredményesebb és sikeresebb lehetne az ötlet, mint azt hinné. A helyzet az, hogy inkább csak a kishitűsége próbálja magát megtéveszteni. De ma egy barátjával vagy ismerősével történő beszélgetés rávilágít arra, hogy túlságosan lebecsüli magát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az elmúlt napok eseményei védekező hangulatba hozták Önt. Emiatt pillanatok alatt képes támadni, ha azt érzi, fenyegetik magát. Hajlamos lehet ma túlontúl agresszíven fellépni, még azokkal szemben is, akik egyáltalán nem akarják bántani és soha nem is tették. Vigyázzon, nehogy elriasszon másokat magától. Ideje lenne felengednie és újra bizalommal tekintenie a világra, mert egyáltalán nem az ellensége ez a hely.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Van valaki a környezetében, aki többet szeretne Öntől. Ám maga inkább csak barátkozni szeretne vele. Jobb lesz, ha nyíltan tudatja az illetőt az érzéseivel kapcsolatban. Ugyanakkor a csillagok azt súgják, hogy fontolja meg újra a döntését, mert több potenciál rejlik az illetőben, mintsem gondolná. Egyik szerette viszont furcsán viselkedik. Érdemes lenne finoman kinyomoznia, mi lehet az oka!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A nap eleinte jó lesz, bár később kissé hektikusnak bizonyulhat. Lehet, hogy valaki lebetegszik és emiatt nem jut el egy bizonyos programra. Ám más nem várt kellemetlenség is becsúszhat. Jobban jár, ha ma előtérbe helyezi rugalmas szellemét és készen áll arra, hogy bármikor változtasson a napján. Ettől függetlenül barátai örömben részesítik a jelenlétükkel vagy más kedves gesztusukkal.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Teljes mértékben élvezheti ma a csillagok áldását. Meghitt napot tölthet el a szeretteivel, akiktől rengeteg pozitív megerősítést kap. Ma csak úgy fürdőzni fog a szeretetben, ami sokkal jobban esik Önnek, mint azt gondolta volna. Ezért kellene Önnek is gyakrabban fejeznie ki az érzéseit. Érdemes meglátogatnia idősebb rokonait, akik hiányolják Önt és akiktől ráadásul remek tanácsot kaphat.

BAK: (december 22 - január 20.)



Nagyszerű ez a nap, ha szeretne beiktatni egy kis házi wellnesst. Ma senki sem zavarhatja meg békéjét. Használja ki ezt a lehetőséget és törődjön végre önmagával. Jót fog tenni magának a testi-lelki felfrissülés, ne sajnálja erre az időt. Délután még mindig lesz lehetősége arra, hogy meghitt időt töltsön a kedvesével vagy a családjával. Aztán ma bújjon időben ágyba, mert holnaptól ismét felpöröghetnek az események.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma valaki megoszthatja Önnel titkait vagy éppenséggel aggodalmait, amelyek vegyes érzelmeket válthatnak ki Önből. Figyeljen oda arra, hogy ne ítélje el az illetőt. Legyen vele megértő. Nem kell neki hazudnia, de ne is legyen túl szigorú. Különben is, nem muszáj neki tanácsot adnia, talán már azzal is segít, ha meghallgatja. Viszont ez a dolog ma felkavarhatja érzelmileg és utána nehezére eshet meglelnie a nyugalmát.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Tökéletes ez a nap ahhoz, hogy végre magával foglalkozzon. Egész nap pihenhet, olvashat, filmet nézhet, azt tehet, amit csak akar. Ne akadályozza meg azzal, hogy mindenáron hasznossá akarja tenni magát. Azt is fogadja el, ha szerettei is szeretnének ma egy kis időt önmagukkal tölteni. Tehát békéljen meg önmagával és adja át magát az édes semmittevésnek. Szenteljen időt régi hobbijainak!

