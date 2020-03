Napi horoszkóp - 2020. március 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma valószínűleg pénz kap egy valószínűtlen forrásból. A vállalkozások, a befektetések, az üzletkötések sikert hozhatnak a nap folyamán. A mai napon minden esélye megvan arra, hogy megcsinálja a szerencséjét. Azok, akik másoknak tartoznak, ma végre megszabadulhatnak az adósságaiktól. Használják ki a jegy szülöttei, hogy szerencsések lesznek és plusz pénzre tehetnek szert.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Itt az ideje, hogy megtanulja használni a nem szót. Sokat segített manapság másoknak, de úgy tűnik, hogy mikor Önnek lenne szüksége segítségre, elfelejtik és nem értékelik eléggé az Ön erőfeszítéseit. Jobb is, ha ezek után kétszer is meggondolja, kinek segít. Kedvességét és törődését inkább fordítsa azokra, akik értékelik és megbecsülik Önt. Nem nehéz kitalálnia, kik ezek az emberek!

Nagy valószínűséggel kiváló lehetőségek nyílnak meg ma Ön előtt karrier tekintetében. Egy igazán fantasztikus állásajánlatot kaphat vagy Ön bukkan olyan lehetőségre, amelyre régóta vágyott. Problémájára a segítség egy teljesen váratlan személytől érkezhet. Kérhet segítséget is valaki olyantól is, akinek a múltban Ön sokat segített. Így is, úgy is kellemes meglepetés lesz, aki válaszol a segélykérésére.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen nagyon nyitott, ha utazási lehetőséget kínálnak ma Önnek. Ez egy esély arra, hogy sokkal többet keressen és akár jobb életet teremthessen magának! Azok, akik tanulnak, csodálatos lehetőségeket kaphatnak egy nem várt személytől, ami jó hatással lehet a tanulmányaira. Bárhol is legyen, ne feledje, hogy nincs abban semmi szégyen, ha elfogadja a segítséget, és hogy a kollektív erő még több sikert hozhat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Néhány változás történhet a munkahelyén. Előfordulhat, hogy elsőre aggodalomra ad okot, de végeredményben nem fog rosszul járni. Olyan lehetőséget kaphat, amelyhez bátorságra és eltökéltségre van szükség. A vállalkozás eleinte kockázatosnak tűnik, de végre élvezné a munkáját, és rövid időn belül siker koronázhatja az erőfeszítéseit. Bármit is ajánlanak Önnek, előbb hallgassa meg figyelmesen!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Rengeteg új lehetősége van, de ne siessen mindegyiket megragadni. Pontosan mérlegelje lehetőségeit, és azokat válassza, amelyek tényleg megadhatják a vágyát, majd cselekedjen ennek megfelelően. Manapság sok új ajtót kell nyitnia. Ami viszont mögöttük nem mindig lesz kellemes, ellenben értékes tapasztalatokra tehet szert. Ossza meg terveit a barátaival, akik segíthetnek Önnek jobb döntéseket hozni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mostanában túl sokat foglalkozott egyes családtagjaival és próbálta helyretenni az életüket, legalábbis segíteni nekik. Közben viszont partnere elhanyagolva érezheti magát. Célszerű lenne most már több figyelmet szentelnie neki, ha nem szeretné, hogy gondjaik adódjanak. Még szerencse, hogy partnere türelmes és támogatja Önt, amiben tudja. Érdemes is lenne ezt meghálálnia neki.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Munkahelyén sok örömet fog okozni azzal, hogy előveszi kedves, bájos természetét és mindenkihez lesz egy-két jó szava. Ugrásszerűen javulhatnak így a kapcsolatai és felettesei is értékelni fogják, hogy ennyire figyelmes másokkal. Valamilyen formában meg is jutalmazhatják magát. Ugyanakkor maga is csodálatos tanácsokat kaphat önbizalmának növelése érdekében, és sokkal többet érhet el ma, mint azt gondolta volna.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Túlságosan elragadják az érzelmei és túlzott empátiája miatt egyre inkább szenvedhet. Kérjen segítséget valakitől, aki megérti Önt, hogyan kerüljön ki ebből a helyzetből, mielőtt azt érezné, megfojtják mások érzelmei. Ma egy intim és bensőséges beszélgetésben lehet része. Egyesek viszont bánjanak óvatosan a szavakkal, mert akarva-akaratlanul is megbánthatják egyik szerettüket.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Senki sem tökéletes. Fogadja el ezt és onnantól kezdve minden sokkal könnyebb, egyszerűbb lesz. Egyrészt maga sem fog szenvedni a saját tökéletlenségétől és hibáitól, ugyanakkor jóval elnézőbb lesz másokkal szemben. Kerülje annak lehetőségét, hogy megbántson másokat, csak azért, mert másképp gondolkoznak vagy dolgoznak, mint Ön. Másképp ne lepődjön meg, ha sokakból ellenszenvet vált ki.





BAK: (december 22 - január 20.)

Nagyon büszke arra, hogy jól és alaposan végzi a munkáját. Ezzel a felettesei is tisztában vannak és ez ahhoz vezethet, hogy további feladatokkal bízzák meg, és megnyitják az ajtót a karrierje jelentős előrelépéséhez. Valószínűleg hamarosan a jövedelme is növekedni fog. Fokoznia kell elkötelezettségét és figyelmét a munkájával szemben és ezek után is kell tudni hoznia a formáját.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Tele van a lelkesedéssel és változtatni szeretne a dolgok maga körül. Ám ehhez szüksége van egy nyugodt periódushoz, mikor képes józanul mérlegelni az elképzeléseit és terveit. Így elkerülhetné, hogy kellemetlenségek érjek. Ma viszont legyen spontán, hagyja, hogy a dolgok megtörténjenek, és akkor kellemes élményekben lesz része. Érdemes lehet ma szeretteire hallgatnia, ha kevéssé fontos kérdésekről van szó.





HALAK: (február 19 - március 20.)



