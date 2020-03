Napi horoszkóp - 2020. március 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.03.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A pénzügyekkel kapcsolatos pozitív hírek boldoggá tehetik Önt és szeretteit. Végre kezdi azt érezni, hogy jóra fordult a helyzete. Érdemes ma elfogadnia a meghívásokat, legalábbis kimozdulnia otthonról, mert izgalmas lehetőségekbe szaladhat bele. Sőt, ma olyan társulások jöhetnek létre, amelyek hosszú távon hasznosak lesznek. Továbbá alkalmas ez a nap a ház körüli teendők elvégzésére, mert csapatmunkával gyorsan végeznének.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ideális ez a nap minőségi idő eltöltésére a családdal. Fontos feladatoknak tehet ma eleget. Ön lehet a jó fej anya, a megértő a feleség. Mindenképpen mozduljon ki otthonról és akár látogassák meg az idősebb rokonokat. Az este pedig különösen alkalmas romantika számára. Párja megnyílik Önnek és betekintést nyerhet a lelki világába, mindabba, ami éppen lejátszódik benne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Felmerülhet ma néhány személyes probléma, amelyekre nem volt felkészülve. Meglepetésként érik, de képes lesz megbirkózni velük. Amennyiben van valamilyen titka, érdemes lenne megosztania azzal, akire tartozik, mert megvan az esélye annak, hogy valamiképp fény derül rá. Ma minden tekintetben csak az őszinteség lehet igazán célravezető, ez tartsa észben akkor is, ha problémák merülnének fel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Számos külső tényező által okozott nyomás miatt nehéz lesz ma annyit időt szentelnie magára vagy kedvteléseire, mint amennyit szeretne. Váratlan feladatokat kell megoldania vagy tovább tart egy probléma megoldása, mint azt gondolta volna. Feltétlenül közölje érzéseit partnerével, mert sokkal jobban megérti Önt, mint gondolná és így elkerülheti, hogy összevesszenek, amiért rajta vezeti le a feszültséget.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Siker van a levegőben. Ön egy függőben lévő, befejezetlen projekt végére járhat ma. Ha már belekezdett, semmiképpen se álljon meg újra, hanem ma vagy legalábbis a napokban, igazán fejezze is be. Minden lehetséges és meglévő akadályt sikerül ma elhárítania. Jóval többet érhet el a mai nap folyamán, mint azt gondolta volna. Egy közeli barátja ma nagy szívességet tehet Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen óvatos, mivel valaki megpróbálhatja félrevezetni. Meglehet, hogy nem szándékosan, de akaratán kívül is kellemetlenséget, csalódást okozhat. Kevés ideje jut ma önmagára, mert állandóan csak ad. Rendben van, hogy szívből teszi, de ettől még okosan tenné, ha magára is szánna némi időt, különben a teste és a lelke meg fogja elégelni, hogy elhanyagolja őket és azt ne akarja kivárni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma csak úgy ragyogni fog. A csillagok azt jósolják, hogy fontos feladat vár ma Önre, de könnyedén sikerül elvégeznie, mivel talán nem is feladatnak, sokkal inkábbnak játéknak vagy szórakoztató tevékenységnek érzi. Érdemes ma jobban odafigyelnie a környezetére és esetleg meghallgatnia őket, segítséget nyújtania nekik. De ne adjon pénzt kölcsön, mert azt szinte biztos, hogy nem látja viszont. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Bármilyen közös elképzelésük vagy tervük is legyen, azt sikerre fogják vinni a partnerével. Már ma is éri Önöket valamiféle öröm. Mostanában nagyon jól megértik egymást és minden problémájukat meg tudják beszélni egymással. Ma is felmerülhet egy kis akadály, amit villámgyorsan leküzdenek együtt. Újabb visszacsatolásokat kaphat ma arról, hogy Önök együtt remek csapat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen óvatos, mert ma rengeteg félretájékoztatással lehet számolni. Óvatosan fogadjon el tanácsot vagy információt, mert a környezetében élők akaratukon kívül is félrevezethetik. Jobban teszi, ha minden leellenőriz és kinyomoz. Éppen ezért, ha valakivel kapcsolatban pletykát hall, azt se vegye készpénznek. Ma csak annak hihet, aminek maga járt utána. Így elkerülheti, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma megdöbbentően tisztán látja a helyzetét. Tudja milyen hibákat követett el, mit rontott és mire lenne szüksége ahhoz, hogy megvalósítsa hosszú távú terveit és olyan irányba terelje életét, amellyel igazán elégedett lehetnek. Fontos, hogy mielőbb bármilyen komolyabb döntést hozna meg, igyekezzen objektív lenni, még akkor is, ha esetleg egyik szerettét érinti a dolog.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Ha hibákat keres a kapcsolatában, ne is lepődjön meg azon, ha talál. Mostanában nem bízik teljesen a partnerében és folyton az ellentéteket keresi. Már jó ideje gondolkodhat a szakításon és talán meg is érett magában. Ugyanakkor a helyzet az, hogy saját magában kételkedik és nem mer szembenézni a hibáival. Még mielőtt szakításra adná a fejét, nem ártana, ha őszinte lenne magával és a kedvesével. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma meglehetősen ingerlékeny hangulatban van, és valószínűleg össze is veszik a partnerével. Szerencsére időben felismeri, hogy tisztességtelen vele szemben, de ettől még nehezére esik másképp viselkednie, viszont a bocsánatkérés sokat segíthet a helyzetén. Létfontosságú, hogy őszinte legyen a partnerével. Ha sehogy sem tudja kontrollálni az érzéseit, akkor érdemes lehet ma több időt töltenie egyedül. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp