Napi horoszkóp - 2020. február 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Lehetősége nyílhat ma arra, hogy előnyös szerződést írjon alá, illetve egy remek üzletet hozzon össze. Még az is lehet, hogy valaki kész anyagi szinten támogatni Önt vagy esetleg betársulni a vállalkozásába. Érthető, hogy elsőre bizalmatlan, ezért kérjen időt és járjon utána a tényeknek. Ma egyik kollégája is az Ön szakmai tanácsát kérheti, de legyen óvatos, nehogy később megbánja azt, amit javasolt neki.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma igazán humornál van. Bármi is történjék ma, ne is veszítse el jókedvét és optimizmusát, mert ez lesz az, amely megszabadítja a feszültségtől a legnehezebb helyzetekben is. Viszont ma épp a humornak köszönhetően hozhat össze egy remek üzletet. A környezetében valakinek szüksége van a bátorításra. Nézzen körül és legyen a mentora az illetőnek. Ma a szeretteivel kifejezetten kellemes délutánt tölthet el.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nagyobb figyelmet fog kapni, mint valaha. Ez azt is jelenti, hogy akár több munkalehetőséget is felajánlhatnak Önnek vagy hogy több lehetséges partner körül kell választania. Az idő eltávolítja a legjobbakat a többiből, úgyhogy ne kapkodja el a döntést! Csak attól óvakodjon, hogy a múlt keserves tapasztalatai miatt minden jó lehetőséget ellökjön magától. Most itt a lehetőség, hogy fordítson a szerencséjén!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Vigyázzon, mert ma munkahelyén félreérthetik a szándékait. Egyrészről valakinek csak segíteni szeretne, de az illető úgy értelmezheti, hogy kioktatja őt. Ugyanígy, ha vitahelyzet alakul, nem sikerül megfelelően kifejtenie a véleményét és rosszul sülhet a dolog. Talán az volna a legjobb, ha ma csak magára gondolna és a saját feladatait látná el. Próbáljon meg minden másból kimaradni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy kissé szigorú lehet ma másokkal. Szeretteit rövid pórázon próbálj tartani és megmondja nekik, hogy mit tehetnek és mit nem. Az rendben van, hogy a döntések meghozatalánál határozott, de ne szabjon határokat másoknak. Azzal is vigyázzon, hogy a munkahelyén veszi elő uralkodó énjét, mert kellemetlen helyzetbe hozhatja magát. Még ha főnök, akkor sem mindegy miként bánik másokkal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A tartós kapcsolatokban élők úgy dönthetnek, hogy komolyra fordítják kapcsolatukat és ezt fel is vetik kedvesüknek A mai bolygóenergia-változások miatt kapcsolata új megvilágításba és helyzetbe kerülhet. Ha korábban elkerülte a kötelezettségvállalásokat, akkor ma üdvözölni fogja őket. A szinglik is készek döntést hozni és ez akár jelentheti azt, hogy a napokban új kapcsolatba kezdnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma vérszemet kaphat és mindent elkövet annak érdekében, hogy megvalósítsa vágyait vagy legalábbis a mai nappal kapcsolatos céljait. Csak legyen türelmes, mert épp most jöhetnek olyan változások, amelyek módosíthatják terveit. Jobb állást lehetőséget kaphat, kinevezhetik, de még az is lehet, hogy egy külföldi munkalehetőség is szóba jön. Úgyhogy semmit se kapkodjon el ma!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Hagyja ma abba a kapcsolatai elemzését, és inkább adja át magát nekik. Néha túl sokat gondolkodik rajtuk. Ma lehetősége lesz élvezni a párkapcsolata és a baráti társasága nyújtotta örömöket. A mai nap Ön lehet a munkahelyén és azon kívül is minden társaság szíve-lelke. Ha egyedülálló, ez azt is jelentheti, hogy ma felfigyelnek Önre és ezáltal kellemes flörtölési lehetőségekben lesz része.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



A csillagok ma gasztronómiai örömöt nyújtanak Önnek vagyis barátai meghívhatják egy remek étteremben vagy együtt készíthetnek valamiféle különlegességet. Vigyázzon egészségére és ne essen túlzásokba, mert azzal csak kellemetlen gyomorpanaszokat okozhat magának. Viszont az egyik barátjával való félreértés ma megoldódik és még pénzt is kaphat váratlan forrásokból! Talán érdemes lenne kitöltenie egy lottószelvényt!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



A határozatlanság uralta tetteit és viselkedését az elmúlt napokban, de itt az ideje cselekedni, és egyszer és mindenkorra elhagyni ezt a hozzáállást. Ne aggódjon a döntés meghozatala miatt. Bármit is dönt, az helyes lesz, mert minden tettével a sorsa beteljesít szolgálja. De ma lehetősége lesz konzultálni valaki olyannal erről, aki segíthet magának és jó tanácsokat adhat karrier terén és hogy miként valósítsa meg vágyait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Az elégedetlenség érzése, már régóta kínozza magát, de végre elhalványul. Ösztönösen tudni fogja, hogy megtalálta a problémát az életben, és tudja, mit kell tennie ellene. Azután pedig számottevően javulni fog a helyzete és készen áll álmai megvalósítására. Meg fogja érteni, milyen változtatásokat kell végrehajtani az életében ahhoz, hogy sokkal jobbá tegye és igazán boldog legyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Úgy tűnik, hogy ma jelentős elismerésben részesül. Kiemelkedő teljesítményért szóbeli, de akár anyagi jutalmat is kaphat. Az munkához, a tisztességhez és igazsághoz való hozzáállása példaképként is beállíthatják Önt több ember számára, beleértve a versenytársait is. Csak arra ügyeljen, hogy ezek után milyen tanácsokat ad másoknak, mert egyeseknek sokkal többet ér a szava, mint azt gondolná.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc