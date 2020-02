Napi horoszkóp - 2020. február 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma meglátogathatják Önt szerettei vagy barátai, akikkel fontos kérdéseket kell megvitatniuk. Felmerülhet egy-két olyan téma is, ami intenzív nézeteltérést okozhat, ezért igyekezzen megőrizni a hidegvérét és erre bíztatni másokat is. Használja az intuícióit arra, hogy jobban megértse a többiek nézetét. Így legalább a félreértések is elkerülhetőek lesznek. Sokat segíthet az, ha nem próbálnak mindent olyan véresen komolyan venni.

Nagyszerű napot tölthet el szeretteivel vagy barátaival, akikkel számottevően javulni fog a kapcsolata. Az intuícióinak köszönhetően sokkal jobban megértheti őket. A párban élőknek is sikerülhet megoldást találni bizonyos problémáikra és sokat beszélgethetnek ma a jövőjükről. Érdemes ma megnyílnia mások előtt, mert pozitív megerősítést kaphat. Kimondottan érezni fogja szerettei támogatását.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mindenféle munkával sokkal gyorsabban fog haladni ezen a napon. Jó esély van arra, hogy a házi munkába vagy egyéb feladati elvégzéshez szerette vagy éppen barátai is becsatlakoznak. Ráadásul ennek az egyesülésnek az is lesz az előnye, hogy sok érdekes dolgot tudhat meg másokról. A feladatok ma közelebb hozzák Önöket egymáshoz. De miután befejezték a munkát, ne felejtsenek el pihenni is!

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma sok időt tölthet a kedvenc tevékenységével. Végre olyan dolgokra is jut ideje, amikre talán rég nem volt. Nem is gondolta volna, mennyire tudnak hiányozni a hobbijai vagy, hogy minőségi én-időt töltsön el önmagával. Az igazság az, hogy mindez máskor is megoldható lenne, csak ügyesen kell beosztani az idejét. Ne is hagyja, hogy ma mások feladatokat találjanak ki Önnek!





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma nem kap meg valamit idejében, amit várt. Ez lehet egy tárgya vagy akár válasz is.



Ugyanakkor ma megtudhat valami megdöbbentő dolgot egy közeli ismerősével kapcsolatban, mivel a pletykák nagyon gyorsan elterjedhetnek a környezetében. Mielőtt bármilyen következtetést is levonna, netán döntést hozna, nem ártana előbb kiderítenie az igazságot. Csak úgy ne alapozzon légből kapott pletykákra!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyen óvatos, mert ma hirtelen változásokra kell számítania. A jó hír az, hogy rugalmas hozzáállásának köszönhetően könnyen és gyorsan reagál a fordulatokra, amelyeket ez a nap valószínűleg kínál, de persze nem árt erre felkészülni. Noha mások esetleg mások felboríthatják a terveit, szerencsére meg fogja találni annak a lehetőségét, hogyan alakíthatja át a helyzetet pozitívvá.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Jöjjön ki ma egy kicsit a csigaházából, különben el fogja veszíteni a kapcsolatot barátaival vagy szeretteivel. Magának sem tesz jót azzal, hogy túlságosan bezárkózik. Szerencsére környezete támogatja Önt és annyi pozitivitással tölti fel, amely erőt adhat Önnek a továbblépéshez. Úgyis lehetne mondani, hogy a hétvégén a Mérlegek a főnixekhez hasonlóan feltámadnak hamvaikból.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Néhány jó, de meglepő hírt kaphat a szeretteivel vagy barátaival kapcsolatban. Egy bizonyos dologgal kapcsolatban rosszra számítottak és ahhoz képest sokkal jobban elsülnek a dolgok. Előfordulhat, hogy a siker egyúttal sok feladatot is ró a nyakukba, ám ez most édes teher Önöknek. Mindenképpen érdemes lehet megadni a módját és ünnepelni, ha már ilyen pozitívan alakultak a dolgok!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma felébredhet Önben a tanulás iránti vágy. Talán azt is tudja mivel kapcsolatban és ma el is mélyülhet benne. Nagyon sok hasznos ismeretet sajátíthat el. Ne törődjön azzal, ha esetleg mások azzal jönnek, hogy időpocsékolás vagy felesleges tevékenység. Nyugodtan menjen a saját feje után és egy szép napon megmutatja a kétkedőknek, hogy milyen hasznos ismeretekre tett szert!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma túl sok mindent szeretne csinálni. Találkozna a barátokkal, szeretteivel is, de a házi munkát is elvégezné és számos egyéb tevékenységet is. Elhiheti, hogy ehhez a 24 óra is kevés lenne, tehát érdemes lenne átgondolnia a mai nappal kapcsolatos terveit és leadni belőlük, mielőtt totális kudarccal zárhatja a napot. Az senkinek sem lesz jó, ha összecsapja a feladatok elvégzését és egyik találkozóról a másikra rohangál.

BAK: (december 22 - január 20.)

Néhány pénzügyekkel kapcsolatos hír ma felzaklathatja. Talán olyat akarnak kifizettetni Önnel, amit már befizetett vagy esetleg Ön vétett egy olyan kis hibát, aminek most meg kell innia a levét. Bármi is legyen a probléma, érdemes megosztania a párjával vagy valakivel, ugyanis több szem többet lát. Lehetőség szerint mielőbb járjanak a végére. Remélhetőleg esetben csak félreértésről van szó.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma az egész környezete kissé ideges, feszült lehet, és nem érti miért. Ahogy azt sem, hogy ennyi erővel maga miért nyugodt. Ne is hagyja, hogy mások negatív energiája lehúzza. Ellenben azt megteheti, hogy nem kényszeresen és görcsösen, de jó kedvre deríti őket. Legyen türelmes és megértő velük. Ha gorombák is lesznek magával, ne feledje, nem Önnel van a gondjuk.





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp