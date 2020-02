Napi horoszkóp - 2020. február 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.02.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Megismerkedhet valakivel, aki hajlandó lehet támogatnia a terveiben. Egyrészt roppant inspirálóan hatnak Önre a sikerei, másrészt a mentort látja benne, aki elvezetheti a céljához. Viszont az illető is várhat ezért Öntől valamit. Amennyiben sikerül kölcsönös megegyezésre jutniuk, az eredményes együttműködést jelenthet. Viszont ne csak a munkáról és tervei megvalósításáról szóljon a napja, hanem a szeretteiről is!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Lesz mit ünnepelnie a hétvégén. Valószínűleg egy újabb sikert könyvelhet magának, de legalábbis történik valami örömteli dolog. Szívesen megadná a módját, de valahol aggódik, mert nem szeretne nagyképűnek tűnni, sem pedig megbántani mások, akik épp nincsenek jó passzban. Ne aggódjon, úgyis lesznek irigyei vagy elégedetlenkedők, ez ne vegye el a kedvét semmitől. Merjen örülni, hiszen megérdemli!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Már jó ideje vár arra, hogy egy bizonyos helyzet változzon, ami frusztrálja, és esetleg aggodalommal tölti el. A jó hír az, hogy úgy néz ki, a napokban végre áttörést érhet el. Persze magára is szükség lesz hozzá, hogy megtegyen bizonyos lépéseket, de ha erre hajlandó és kap az alkalmon, akkor végre hamarosan a múlté lesz az aggodalma. Ugyanakkor egyik szerette ma akaratán kívül megbánthatja. Próbálja meg nem túlságosan a szívére venni!



RÁK: (június 22 - július 22.)





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Elakadt egy bizonyos dologgal kapcsolatban és most nem tudja hogyan tovább. Ahelyett, hogy rágörcsölne, inkább okosabban tenné, ha segítséget kérne. Lenne is jelentkező, aki tudna segíteni a problémáján. Máskülönben ne lepődjön meg azon, ha rosszabbra fordul a helyzete. Gondoljon arra, hogy az illető önzetlenül segít, szóval becsülje meg, és ne arra gondoljon, hogy majd biztos szívességet fog kérni érte. Vannak még jó emberek!





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Nagyon várt egy bizonyos lehetőséget, úgy tekintett rá, mint egy nagy dobásra, valamire, ami a hete fénypontja lesz, de sajnos csalódnia kell. Úgy fest, hogy mégsem olyan hatalmas lehetőség, mint amire számított. Ne kenődjön el, viszont célszerű lenne megállnia egy kicsit és elgondolkodnia azon, hogyan tovább. Meglehet, hogy olyanra vesztegeti az idejét, amire nem is érdemes.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

A hétvégén minden úgy alakul, ahogy tervezte. Úgy is lehetne mondani, hogy mindent a kedve szerint alakít. Ez addig rendben is van, amíg mások is boldogok és elégedettek, ha legalábbis családi vagy baráti programról van szó. Figyeljen oda mások igényeire is, hogy véletlenül se azt érezzék, hogy nem számol a vágyaikkal. Így legalább azt sem mondhatják Önre, hogy önző és mindig az van, amit maga szeretne.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Van valaki, aki szeretne Önnel megismerkedni. Az is lehet, hogy már régebb óta ismerik egymást, ám Ön vonakodik esélyt adni neki. Ha nem csak a dolgok lehetséges rossz oldalát nézné, akkor rájönne, milyen előnyei lehetnek a kapcsolatuknak, sőt, akár könnyedén szerelembe is eshetne és meglelhetné a boldogságát. A párban élők legyenek megértők a kedvesükkel, ha éppen nincs jó formában és kedvtelen. Ne erőltessenek rá semmit!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egy kissé bosszantja, hogy családja sokszor megígéri a segítséget és elmarad. Vagy belekezdenek valamibe, amit félúton megunnak és Önnek kell befejeznie. Persze, hogy nem bírja ezt cérnával, de ahelyett, hogy összeveszne velük, inkább próbálja higgadtan eléjük tárni a tényeket. A hétvégén amúgy is feszült lehet, Önnek sem kell sok ahhoz, hogy dühbe jöjjön. Még szerencse, hogy mindig lesz valaki, aki segíti a békés megoldások előmozdítását.





BAK: (december 22 - január 20.)



Nagyon várta a mai napot, hogy találkozhasson valakivel, de megeshet, hogy az illető mégsem ér rá, de legalábbis valami miatt meghiúsul a találkozásuk. Érthető, hogy ez rosszkedvvel tölti el, de attól még nagyon is lehet jó a napja! Mások épp ráérnek, és szívesen találkoznának is Önnel. Azon fáradozzon, hogyan legyen szép a napja és ne azon, hogyan mérgelődje ki magát

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egy kivételes lehetőséget ajánlhatnak fel Önnek. Esély kínálkozik arra, hogy megvalósítsa egy régi vágyát. Ám el kell döntenie, hogy mennyi áldozatot hajlandó érte hozni, ugyanis meglehet, hogy valamit fel kell áldoznia vagy legalábbis jelentős változtatást kellene beiktatnia. Hogyha erre most nem mond, könnyen lehet, hogy soha többé nem lesz még egyszer ekkora dobása.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Olyan problémával szeretne foglalkozni, ami nem tartozik Önre, vagy pedig nem rendelkezik azzal a kompetenciával, amellyel meg kellene oldani a problémát. Legyen óvatos és ne erőltesse rá magát mindenképp a környezetére, mert rossz néven vehetik. Nehogy azt higgye, hogy hálásak lesznek Önnek, ha csak úgy beleavatkozik az ügyeikbe. Okosabban tenné, ha inkább a saját háza környékén sepregetne.





Eddig teljesen biztos volt egy adott dologban, de mára elbizonytalanodott benne. Nem ok nélkül és nem azért, mert talán még sincs meg Önben a kellő képesség vagy erő. Ha jobban belegondol, egy ismerőse lehetett az, aki eltántorította. Ám ez a személy csak féltékeny és irigy, ne hagyja, hogy célt érjen a térve. Ne mondjon le miatta a vágyáról! Nincs más dolga, csak folytatnia az útját!