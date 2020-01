Napi horoszkóp - 2020. január 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A közeli barátokkal, gyermekekkel és partnerekkel folytatott megbeszélések ma különösen izgalmasak lehetnek. Valószínűleg új információkat, vagy különösen jó tanácsokat kaphat tőlük, amelyek nagy változást hozhatnak az életében. A változások pedig a gondolkozásmódjában kezdődnek majd. Egy új érdeklődési terület, új hobbi, valamint a közeli személyekkel folytatott kommunikáció gazdagíthatja az életének minden területét

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)

Az új elképzelések, amelyek az elmúlt napokban születtek Önben, valószínűleg más irányba terelik az eredeti tervekhez képest. Ez saját projektekhez vezethet, mivel úgy dönthet, hogy bizonyos dolgokat egyedül kíván megvalósítani. Ma a kedvesével való nyílt és őszinte kommunikáció nemcsak a kapcsolatukat teheti jobbá, de ma forró estét eredményezhet. Csak arra ügyeljen, hogy előbb mindent tisztázzanak, mielőtt ágynak esnek. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A munkahelyi nyomás okozta stressz és talán az időjárás miatt is, de ma a legkevésbé sem érzi magát ragyogóan. Túlságosan rá van görcsölve arra, hogy előbb befejezze a függőben lévő ügyeit is addig nem hajlandó pihenni. Fontos megjegyezni, hogy talán egyáltalán nem fejezi be, ha teljesen kimeríti magát. Lassuljon le és szánjon egy kis időt arra, hogy kicsit pihenjen, és minden simább lesz, mint gondolná.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Azok a blokkok és akadályok, amik egy projektekkel kapcsolatban esetleg felbukkantak, elgondolkodtatják, hogy van-e értelme tovább küzdenie velük. Rendben van, hogy átgondolja, mit ronthat el, de ne kételkedjen önmagában. Lépjen hátra, legyen objektív, és dolgozzon ki egy praktikusabb és hatékonyabb módszert az akadályok átlépésére és a kívánt eredmények elérésére. Ne hagyja, hogy bizonytalansága eluralkodjon magán!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Logikus elmével próbál meg ma olyan dolgokat megmagyarázni, amit talán inkább a szívével vagy spirituális érzékeivel kellene. Persze, hogy nem tűnnek logikusnak, lehet nem is azt kellene bennük keresni, inkább az üzenetet, a jelentést. Legyen kicsit nyitottabb az Univerzumra! Érdemes lehet olyannal megvitatnia ezt a kérdést, aki jártas ebben a témában és segíthet Önnek értelmezni a történéseket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma a párjával vagy családtagjaival megbeszéléseket folytathatnak a jövedelmének növelésének lehetőségeiről. Valószínűleg aggódnak a jövőjük miatt vagy nagyszabású terveikhez több pénzre lenne szükségük. Előfordulhat, hogy olyan tehetséggel rendelkezik, amivel nem számolnak! Érdemes lehet ezen is elgondolkodni, ahogy a továbbtanuláson is. Nyisd ki elméjét, mert nincs messze a megoldás!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az elméje éles, gyors és ötletekkel teli. A másokkal folytatott megbeszélések hasznos információkat hoznak ma, amelyek új ajtókat nyithatnak meg Önnek, ha a legtöbbet hozza ki belőlük. A csoportos tevékenységek ma különösen ösztönzőnek és eredményesnek bizonyulnak. A nap végére az agya kellemesen elfárad. Sétáljon és tisztítsa meg a fejét, mielőtt lefekszik, különben soha nem fog tudni elaludni

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

A közeli barátja vagy párban élők terén a partnerük iránt egyre növekvő vonzalmat tapasztalhatnak, ami kölcsönös. Egyedül a szingliket zavarhatja a tény, hogy épp egy barátjukhoz kezdenek vonzódni. Ha nagyon tart a kapcsolattól, akkor viszont egyenesen utasítsa el. A párban élők esetén ma az is felmerülhet, egy esetleg másik országban próbálnak szerencsét. A jegy szülötteinek élete nagyon jó úton halad. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Noha úgy tűnik, hogy az életében szinte minden jól megy, ma mégis pánikba eshet. Lehet, hogy attól tart, hogy szerencséje nem fog kitartani addig, amíg szeretné. Vigyázzon, mert ha túlzottan elbizonytalanodik a céljában, saját magával babrálhat ki. Ne lásson rémeket ott, ahol nincsenek és ne is lesse őket folyton árgus szemekkel. Higgyen magában, folytassa a kemény munkát, legyen kitartó! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Olyan üzeneteket, illetve megjegyzéseket kaphat, amelyek megerősíti a folyamatos sikert, és új lehetőségeket kínálnak Önnek. Ma nagyon résen kell lennie ahhoz, hogy felismerjen és megvizsgáljon minden új dolgot, amely az útjába kerül, és minden oldaláról képes legyen átlátni őket. Ön alapvetően jó elemző képességekkel van megáldva, illetve jó megfigyelő is, remélhetőleg ma sem kerüli el semmi a figyelmét! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Ma kisebb kudarcélmények érhetik, de ezek semmitől se vegyék el a kedvét. Már csak azért se, mert számos egyéb lehetőség áll rendelkezésre, amelyek mindegyike megvalósítható. Vagyis nincs miért aggódnia, és semmiről sem kell lemondania. Lépjen tovább a kudarcok felett. Azért sem érdemes magát hibáztatnia, mert némelyik nem magán múlt, ami meg igen, abból úgyis tanul! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Különösen szenvedélyesnek bizonyul a mai nap folyamán és valószínűleg nemcsak a kapcsolatokban, hanem a munkájában is. Bármit is csinál, nem csak kreativitásról, hanem nagyfokú lelkességről és érzelmekről fog árulkodni. Jól is teszi, ha feladatai elvégzésébe belead apait-anyait, mert ennek köszönhetően felfigyelhetnek Önre a munkahelyén, sőt, a szinglikre azon kívül is! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp