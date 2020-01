Napi horoszkóp - 2020. január 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Valakitől rossz hírt hallhat, és ez egészen lesújtja. Talán a következő napjait is beárnyékolhatja. Akármi is legyen az oka, nem szabad miatta depresszióssá válnia. Ha tud tenni a dolog érdekében vagy ellen, tegye, de ha nem, akkor ne görcsöljön rajta. Ám ettől függetlenül kellemes élmények is várnának ma Önre, a hála a kedvesének vagy a szeretteinek, akik gondoskodnak arról, hogy ma kikapcsolódjon.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Rengeteg ház körüli teendő gyűlt össze erre a napra és persze semmi kedve hozzájuk. Próbáljon meg szórakozva nekifutni a feladatok elvégzésének, esetleg vonja be szeretteit és csináljon mókás családi programot belőle. Gondoljon arra, hogy minél előbb letudja, annál több ideje marad a pihenésre és arra, hogy azt csináljon, amihez csak kedve van. Arról nem is szólva, ha ma le tud mindent, nem kell a következő napokban is ezzel foglalkoznia.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Minden a tervek szerint alakul ma. Át tudja adni magát a pihenésnek, és sikerül találkoznia azokkal, akikkel szeretne. Ellenben nem ártana, ha a ház körüli teendőkre is szánni egy kevés időt, mivel akad néhány dolog, amit el kellene végeznie, de eddig ügyesen halogatta. Egy ismerőse olyat mesélhet ma Önnek, ami egészen meglepi, ám jobban jár, ha pártatlan maradna, máskülönben könnyen megsértheti.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Végre több időt tölthet a partnerével. Minden társas programnak kedvez ez a nap. Ma olyan jó passzban lesznek, hogy még a jövővel kapcsolatos terveikről is tudnak beszélgetni. Bármilyen probléma is merülne fel, arra könnyedén találnak megoldást. De ügyeljen arra, hogy jól felöltözzön, különben könnyedén megfázhat. Úgyis lehet csinos, hogy közben nem tesz kockára az egészségét!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Igencsak érzékeny hangulatban lesz és ezért nemigen fogja vissza magát. Előszeretettel köt bele másokba és csípős, gúnyos megjegyzéseket tesz, ezzel pedig könnyen sértheti szeretteit, akik egyébként igyekeznének a kedvében járni. Vigyázzon, hogy ne másokon töltse ki mérgedet, vagy rosszkedvét, mert úgy háborús nap elé néznek. Jobban tenné, ha inkább elvonulna és megpróbálná kipihenni magát és feltöltődne!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Fantasztikus élményekben lehet része és szüksége is van az új ingerekre, ugyanis manapság szinte minden untatja magát. Belefásult a mindennapokba. Szerettei gondoskodnak arról, hogy kikapcsolódjon. Sikerülni is fog, így új dolgokat próbálhat ki, de talán még egy-két titkos vágya is teljesülni fog! Ha már mások ennyire igyekeznek, hogy a kedvedében járjanak, ne kritizálással köszönje meg nekik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma lehetősége lesz maximálisan kikapcsolódni. Ha kedvesével teszi, számíthat a romantikus, pillanatokra, aminek köszönhetően kapcsolatuk kimondottan sokat javulhat és egy fontos döntést is meghozhatnak. Hogyha szingli és a barátaival tölti a napját, kellemes meglepetések érhetik, mivel akár a közreműködésüknek köszönhetően sikerülhet megismernie egy izgalmas személyt, akivel akár több is kialakulhat Önök között.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma egy váratlan, meglepő fordulattal találhatja szembe magát, amihez nem árt, ha rugalmasan viszonyul. Próbálja meg nem elveszíteni az önuralmát, és higgadt gondolkodását! Továbbá nem ártana az egészségére is jobban odafigyelni. Időszerű lenne pihennie és komolyan vennie a kellemetlen testi tüneteket. Hogyha ezzel kapcsolatban manapság túl sok figyelmeztetést vagy tanácsot kap a szeretteitől, vegye jó néven, hiszen csak jót akarnak Önnek. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egy rég nem látott baráttal vagy ismerőssel találkozhat ma. Ajánlatos rá időt szánnia, mert lenne miről beszélgetniük és akár hasznos információkra is szert tehet. Merjen ma kicsit lelassulni, ne kapkodjon el semmit, úgyis állandóan csak rohan! Élvezze a pillanatot, mindegy, hogy kivel tölti, vagy mit csinál. Máskülönben tényleg csak azt fogja érezni, hogy rohanásból és munkából áll az élete. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Kisebb bosszúság éri ma, ugyanis felborul a programja. Ne hagyja, hogy ez a dolog teljesen elrontsa a napját. Ne legyen túl pesszimista, és feszült, mert azzal a környezete jó hangulatát is lenullázhatja. Sok kellemetlensége származhat abból, hogy elvárja, hogy mások kitalálják a gondolatait. Az Önben lévő belső feszültségedet mindenképpen le kellene vezetnie még mielőtt a szerettein veri le a port. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Ma szinte semmihez sem lesz kedve. Otthon tölti a napját a legnagyobb nyugalomban. Különösen ügyel arra, hogy kerülje a konfliktust, de vele együtt a ház körüli teendőket. Tény, hogy így legalább kipihenheti magát, de azért van egy-két dolog, amit meg kellene tennie. Utána is bőven jut még elég ideje önmagára és arra, hogy lazítson. Viszont legyen megértő a szeretteivel, akik Önnel szeretnének lenni. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ma bizony visszakaphatja azt, amit adott. Ilyen lehet a cserbenhagyás, a kéretlen tanácsok osztogatása, a pletykálkodás vagy más hasonló kellemetlenség. Érthető, hogy kellemetlen érinti a dolog, de lássa be, hogy valahol jogos. Ha úgy dönt, hazamegy ? vagy már eleve otthon van ? és inkább bezárkózik duzzogni, akkor töltse hasznosan az idejét és közben gondolja át, hogy lyukadhatott ki ide. Heti horoszkóp





