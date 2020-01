Napi horoszkóp - 2020. január 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Randevúja van ma este valakivel? Ha igen, előfordulhatnak kisebb fennakadások, de ez ne vegye el semmitől se a kedvét! Ne gondolja, hogy ez egy jel és talán hanyagolnia kellene a randit. A párban élőknek különösen mellőzniük kellene a negatív hangot, mert elvehetik partnerük kedvét a programtól. Ne bosszankodjon, hanem őrizze meg lazaságát és meg fogja látni, milyen fantasztikus este vár magukra!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



A túlzott mértékű étel vagy ital fogyasztása miatt kissé rosszul érezheti magát. Ezért nehéz lesz azokra a dolgokra összpontosítani, amelyekre kellene. Legyen elnéző magával, igyon vizet, diétázzon és szép lassan csak-csak sikerül haladnia feladataival. Annyi munkát végezzen, amennyi a legszükségesebb, nem kellene magát teljesen kifárasztania. Este adja át magát a pihenésnek és nézzen egy jó filmet vagy olvasson!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Lehet, hogy egy ideje nincsenek egy hullámhosszon a kedvesével és esetleg gondjaik is vannak. Ám ettől még óvakodjon attól, hogy engedjen a csábításnak. Rossz vége lehet annak, ha megcsalásra adja a fejét vagy legalábbis bármi olyat tesz, amivel megbánthatja a kedvesét és szégyenbe hozhatja magát. Jobban tenné, ha energiáit arra használná, hogy rendbe tegye a kapcsolatát. Lehet, hogy nem lesz könnyű, de legyen kitartó!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ma a legszívesebben ki sem tenné a lábát otthonról. Sokkal jobbnak tűnik otthon maradni, mintsem emberek közé menni, akikből elege van. Ez ma egy ilyen nap, amikor kicsit mindenkit púpnak érez a hátán, pedig délután vagy este barátai is megpróbálhatják elcsalni. De ne engedje, hogy olyasmire beszéljék rá, amihez semmi kedve. Mondja meg barátainak, hogy ma este inkább otthon szeretne lenni, és majd más alkalommal találkozik velük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Lehet, hogy egy közeli barátja, esetleg ex-partnere felhívja, és a segítségét kéri, vagy legalábbis Önnek szeretné kipanaszkodni magát. Legyen vele együttérző, mert nagy segítséget fog nyújtani ennek a személynek, de ne hagyja, hogy elvonja a figyelmét azoktól a feladatoktól, amelyeket meg kell tennie. Vigyázzon, mert egy-kettőre bajba juthat, ha túl sokat foglalkozik mások gondjaival!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma vásárolgatni készül? Ha igen, akkor számíthat arra, hogy kedvező áron találja azokat, amikre épp vágyik. Legyen óvatos és ne költsön többet a szükségesnél, vagy legalábbis amennyit valóban megengedget magának. Mielőtt megvenné, gondolja át, valóban szüksége van-e rá, és nem-e csak a hangulatát akarja feldobni azzal, hogy megveszi. Persze a döntés a magáé, csak ne fájjon a feje utána!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Látogatókat vár ma? Ha igen, akkor pánikba eshet, mert otthona nincs tökéletes állapotban. Nem kell emiatt pánikolni, hiszen a vendégek magához mennek és különben is hajlamos eltúlozni a dolgokat! Csak annyira igyekezzem rendbe tenni, amennyire szükséges, inkább élvezze a délutáni vagy esti programot! Viszont ha már nem tervezett semmi ilyet, akkor jobb, ha tudja, előfordulhat, hogy váratlan vendéggel kell számolnia! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Nagyon jól néz ki manapság, de érzelmi szinten nincs jól és nem érzi elég vonzónak magát. Mostanában, ha tükörbe néz, egyáltalán nincs megelégedve magával. Ellenben ez a mai egy nagyszerű nap, hogy kicsit kényeztesse magát. Menjen fodrászhoz és masszázsra, és este kényeztesse magát egy gyümölcs smoothie-val, meg egy arcpakolással. Jobban fogja érezni magát! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbál megérteni bizonyos spirituális fogalmakat, eszméket, de nem jut egyről a kettőre. Talán segítséget kellene kérnie egy olyan személytől, aki jártas benne! Így legalább elkerülhetné, hogy esetleg olyat olvasson vagy tanuljon, ami helytelen. Egy jó tanítónak pedig meg van azaz előnye, hogy rengeteget segíthet Önnek. Ám az is lehet, hogy segítség nélkül is rájön, ha nem erőlteti annyira a megértést!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ha egy kreatív projektben vesz részt, úgy tűnik, hogy a képzelete cserbenhagyja ma. De ez akkor is igaz lehet, ha valamilyen jelentősebb problémát kellene megoldania. Ráadásul minél jobban erőlteti, annál kevésbé fog sikerrel járni. Talán nem ez a legjobb nap a projekt kidolgozásához vagy a probléma megoldásához. Időnként szükségünk van egy kis pihenésre a munkánk minőségének fenntartása érdekében. Addig foglalkozzon valami mással!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egy barátja pénzügyi segítséget kérhet Öntől. Nem jelentős, de benne van a pakliban, hogy nem tudja visszaadni az összeget. Alaposan gondolja át, mielőtt kölcsönad! Ha pedig megteszi, akkor nyugodtan fektessék le a kölcsön alapjait, hogy mikorra várja vissza az összeget. De az is lehet, hogy talán nincs is szükség a kölcsönre. Hallgassa meg barátját, mert az is lehet, hogy jobb megoldást is találhat neki! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)

Lehet, hogy egy közeli barátja vagy rokona nem szeretne Önnel mostanában találkozni. Ha így van, akkor ne erőltesse a dolgot, hanem adjon neki időt. Viszont ha nyilvánvalóan egyoldalú a kapcsolat, akkor barát esetén el kellene gondolkodnia van-e értelme tovább futnia utána. Minden más esetben legyen türelmes és terelje el a gondolatait. Talán holnap ő lesz az, aki keresni fogja! Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp