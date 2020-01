Napi horoszkóp - 2020. január 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kicsit zavarban érzi magát a különféle látszólag ellentmondásos információk miatt, amiket ma kaphat. A belső hangja lehet most a legjobb útmutató. Bízzon az ösztöneiben, és tegye azt, amit mondanak magának, és sokat fog tanulni önmagáról és a jövőjével kapcsolatban is tisztábban láthat. Attól is óvakodjon, hogy ma elsőre ítéljen meg bizonyos személyeket vagy helyzeteket!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Fáradtnak érzi magát és ingerlékeny hangulatban van. Számos lehetőség nyílik maga előtt különböző fronton, és Ön többé-kevésbé, de készen áll arra, hogy teljes mértékben kihasználja azokat. Ma az ösztönei követése nagy dolgokhoz vezethet mind a pénzügyeiben, mind a magánéletében és a kapcsolataiban. A nap események izgalmakkal teli lesz, és élvezni fogja minden pillanatát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van energiával, és ragyogó kilátásokkal. A dolgok, amelyek az elmúlt napokban sötétnek tűntek, ma már nem is látszanak olyan reménytelennek. A dolgokhoz való pozitív hozzáállása az erőssége és a vitalitása segít megbirkózni a helyzettel. Ma lehetősége lesz kifejtenie a véleményét, de ugyanakkor Ön is pozitív visszacsatolást kaphat. Tegyem lépésekért aztért, amire igazán vágyik, és valószínűleg eléri a céljait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nagyon bízik magában, de nem szabad beképzelten viselkednie vagy uralkodnia mások felett. Ha megpróbálja saját nézeteit másoknak ráerőltetni, az ma sok kellemetlenséggel járhat. Legyen elég, ha igaza van, nem kell, hogy mások ugyanúgy gondolkodjanak, mint Ön. Ha magát sem sértik meg, akkor Ön se törekedjen arra, hogy megbántson másokat. A szerény megközelítés számos fronton segítséget nyújthat Önnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Kapaszkodjon meg, mert jó híreket hallhat, különösen otthonával kapcsolatban. Lehetősége adódhat a lakóhelye megváltoztatására, vagy megveheti a házat, amit kinézett magának, de az sem lehetetlen, hogy külföldön kezdhet új életet. Használja ki a pozitív energiákat. Ha egy felújítási projektet fontolgat, akkor a mai nap a legjobb lehetőség arra, hogy elindítsa a folyamatokat. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Manapság megerősödhet a karmába vetett hite. Emlékszik arra, hogy az, amit ad, az jön vissza Önnek. Ma roppant érzékeny másokkal szemben, és megérti a problémáikat. Sokkal nagyvonalúbb és figyelmesebb lehet a megszokotthoz képest. Előfordulhat, hogy valaki segítséget kér magától. Érdemes lenne segítenie az illetőnek, mert később még magának is szüksége lehet az Ó segítségére. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Lehet, hogy hirtelen érzések ébredhetnek Önben egy magához közelálló személy iránt. Előbb gondolja át érzéseit, mert ha csak egy fellángolásról van szó, azzal csak sérülést okozhat maguknak. Ám hosszú távban gondolkodik, érdemes lenn megosztania érzéseit az illetővel. Munka terén ma nem dőlhet hátra, rengeteg feladata lesz, de legalább nap végén eredményesnek fogja érezni magát. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Felébred magában a siker iránti vágy! Arra törekedhet, hogy kiaknázza rejtett és meglévő képességeit, javítsa írási és szónoki készségeit ma. Próbáljon meg olvasni néhány hasznos tippet ennek eléréséhez, vagy vegye fel a kapcsolatot olyan tapasztalt emberekkel, akik segíthetnek Önnek. Ne hagyja figyelmen kívül azokat, akik már régóta szeretnének találkozni vagy beszélgetni Önnel. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A nap nyugodt és csendes lesz; üdítőnek fogja találni az elmúlt hetekhez képest, mikor folyamatosan rohannia kellett. Végre kicsit lelassul az élete. Ám ettől még keményen kell dolgoznia, mivel a felettesei most figyelik magát. Felmerülhet néhány személyes probléma, amelyről elfelejtkezett vagy nem is tudott. Meglepetésként fogják érni, de képes lesz kielégítően megbirkózni velük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma rengeteg félretájékoztatással számolhat. Jobb lesz, ha saját magára hallgat vagy a szigorúan ellenőrzött információkra, ha nem akar magának galibát. Viszont, ha megtud valamit, próbálja meg az igazságot óvatosan tálalni, különben hatalmas vitát robbanthat ki. Egy kissé puskaporos ma a hangulat maga körül, nem kell sok ahhoz, hogy elszabaduljon a pokol, ezért is kell óvatosnak lennie!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Az Ön határozatlansága és bátortalansága felesleges káoszt hozott létre a környezetében. A családi és az ingatlanügyek kudarcba torkollhatnak, ha nem szedi össze gyorsan magát vagy kér egy kis segítséget. A régi és megoldatlan problémák a felszínre kerülhetnek a mai nap folyamán. Amíg nem zárja le a bizonyos régebbi, függőben lévő ügyeit és nem határozza el magát, nem is érhet el eredményt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Legyen óvatos a mai tevékenységeiben, pláne a mozgásában, mert kisebb fizikai kellemetlenség érheti. Lassítson le és legyen kicsivel körültekintőbb. De akár lelki okokból eredő kellemetlen tünetet is tapasztalhat, ezért bölcsen tenné, ha ma mielőbb átadná magát a szórakozásnak és a pihenésnek. Ne játsszon az egészségével! Munka után találkozzon szeretteivel vagy menjen haza és lazítson. Heti horoszkóp





Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp