Napi horoszkóp - 2020. január 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma kissé komornak érzi magát anélkül, hogy tudná, miért, és rengeteg időt tölthetett az ok megtalálásával. Valószínűleg nincs meghatározott oka. Valószínű, hogy egyszerűen csak alacsony az energiaszintje. Ezért remek nap edzéshez és ahhoz, hogy vitaminokkal töltse fel a szervezetét. Ily módon az endorfinok felszabadulhatnak Önben, és késő délutánra sokkal jobban érzi majd magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



A romantika van a levegőben. Ez a tökéletes alkalom arra, hogy randizni menjen, akár úgy, hogy maga hívja el a kiszemeltjét. Az egyedülállók ma ellenállhatatlanok lehetnek a másik nem szemében. Természetesen a párban élőknek is érdemes így tenniük és elhívniuk kedvesüket. Ma mindenki élvezheti a romantikát és a szerelmet, aki kicsit hajlandó tenni érte. Sokat tehetnek ma így kapcsolatukért!

Ma vágyakozik egy kis újításra. Új cipőkre, ruhára, kiegészítőkre vágyik. Vigyázzon, mert egy-kettőre elkaphatja a vásárlási láz. Nem baj, hogy meglepi magát egy-két aprósággal, csak arra ügyeljen, hogy ne essen túlzásokba. Anélkül is sokat tehet a külsejéért, hogy rengeteg pénzt fektetne bele és még látványos eredményeket is elérhet! Emellett ma előtérbe kerülhet a szenvedély és a romantika.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy közeli barátja vagy volt kedvese, akit egy ideje nem látott, ma felbukkanhat. Ezért a nap nagy részét nagyszerű hangulatban töltheti, várakozással tekintve a következő találkozásra. Sok érdekes információt hallhat az illetővel kapcsolatban. Viszont, ha az exével találkozik vagy egy régi nagy szerelmével, alaposan gondolja át, hogy valóban szeretné-e felfrissíteni a kapcsolatukat. Nehogy megint csalódás legyen a vége!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma elfogja a vágy, hogy kalandozzon. Új élményekre vágyik. Egyedül vagy egy régi barátjával, de programokat eszel ki mára és a hétvégére is. Szüksége van arra, hogy néha igazán önmagával foglalkozzon és megvalósítsa elképzeléseit. Nagyon keményen dolgozik és megérdemli a szórakozást! Viszont azon is eltöpreng, hogy esetleg külföldre megy, és ott kezd bele hosszú távon egy új kalandba.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Reggel úgy ébredhet, hogy intenzív álma vagy benyomása volt, ami egész nap nem megy ki a fejéből. Olyan érzése van, mintha valami történne a szívfalak mögött és ezért igyekszik válaszokat találni. Bele is mélyed a témába, találhat pár érdekes írásos anyagot és könyvet, de még akár olyan személyekbe is belebotlik, akik válaszokkal szolgálhatnak. Ma több új és meglepő tapasztalat érheti.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Otthona manapság meglehetősen üresnek tűnik. Talán azért, mert egyedül él vagy, mert a szeretteivel keveset találkozik. Meglehet, hogy épp itt lenne az ideje annak, hogy felújítsa otthonát vagy kedve szerint alakítsa. Ha pedig szeretteit hiányolja, akkor célszerű lenne indítványoznia, hogy több időt töltsenek együtt és ne távolodjanak el egymástól túlságosan. Minden lehetséges, ha tesz érte és nem csak a csodát várja!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nemcsak a mesékben létezik nagy szerelem és boldogság. Nem szükséges mindig "szakértői" tanácsokra támaszkodni, ha párkeresésről van szó. Nyugodtan menjen a saját feje után, a lényeg, hogy tegyen valamit és ne csak a csodára várjon. Ha pedig van kedvese, csak éppen nem túl rózsás mostanában viszonyuk, akkor végképp ne tétlenkedjen, hanem tegyen meg mindent annak érdekében, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ellenállhatatlan vágyat érez aziránt, hogy felkapjon pár boksz-kesztyűt a szeretteivel szemben, és lejátsszák végre a gondjaikat, csakhogy az a legkevésbé sem fog célravezetőnek bizonyulni. Bármilyen gondja is legyen szeretteivel, azon csak a higgadt a kommunikáció segíthet. Akár ma is leülhet beszélni a problémákról, ha elég nyugodtnak érzi magát hozzá, de ne az legyen a cél, hogy a maga igaza érvényesüljön.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Egy magához közelálló személy nem érzi magát jól. Talán mondja is Önnek, talán nem, de érdemes lenne a segítségére sietnie. Lehet, hogy már az is elég, hogy meghallgatja, vagy ott van mellette. Nem kell csodát tennie, csak legyen a szerette mellett. Ugyanakkor ma rosszindulatú pletykákat hallhat magával kapcsolatban a munkahelyén. Próbálja meg nem felvenni és ne is robbantson ki miatta háborút.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma nagyon vidám hangulatban lesz. Le fog ríni magáról, és a környezetét is elvarázsolhatja vele. Azok, akik új barátokra vagy éppen partnerre vágynak, jó eséllyel bele is botlanak a potenciális személybe. Fontos, hogy ma semmilyen esetbe se kerteljen, hanem törekedjen a nyílt és egyenes kommunikációra. Azzal szolgálja a legjobban új és a meglévő kapcsolatait, ha önmagát adja és kimeri mondani az érzéseit.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha valakivel feszültség áll fenn maguk között, érdemes lehet ma beszélniük róla, mert könnyen találhatnak megoldást a problémára. Hallgassa meg a másik személyt, ne csak a saját igazságát akarja hangoztatni. Ma több téren is igaz lehet, hogy próbáljon meg empatikus lenni, de azért nem túl engedékeny. Egy kis odafigyeléssel elérheti azt, hogy mindenki jól járjon.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp