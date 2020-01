Napi horoszkóp - 2020. január 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A legszívesebben felpattanna egy repülőgépre, és elhagyná az országot. Ha erre nincs is lehetősége, de kell keresnie valamilyen megoldást arra, hogy megszabaduljon a felszaporodó szakmai és társadalmi kötelezettségek hegyétől és a stressztől. Talán át kellene adnia egyes feladatait, vagy megtanulnia a nem szó használatát. Joga van ahhoz, hogy kilépjen ebből az ördögi körből, merje megtenni!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Végül, minden erőfeszítése elismerésre kerül. Ez nem azt jelenti, hogy most hátradőlhet és pihenhet a babérjain - éppen ellenkezőleg! Itt az ideje, hogy próbára tegye magát és megvalósítsa eredeti ötleteit. Ne legyen ideges; csak csinálja végig azt, amit eltervezett. Ha keményen dolgozik, valószínűleg óriási szakmai és pénzügyi haszon lesz a jutalma. Bízzon a képességeiben és legyen kitartó!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csodálatos természete van, amiből szeretne részesülni a környezete. Számos előnye származhat abból, ha meghallgat másokat és megmutatja gyengéd, gondoskodó oldalát. Viszont tudatában kell lennie a saját igényeinek is, ne csak másokét tartsa szem előtt. Megérdemli, hogy saját magát is meghallgassa és kényeztesse. Ne habozzon, ha segítségre van szüksége, forduljon bizalommal szeretteihez. Ma több új dolgot is felfedezhet, illetve megtanulhat önmagával kapcsolatban.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Bármin is dolgozzon ma, azt siker koronázza. Érdemes lenne elmélyülnie azokban a tevékenységben, amik feltöltik, esetleg művészettel, alkotással kapcsolatosak, mert nemcsak pozitívan hathatnak a lelki világára, de valamilyen formában sikere származhat belőlük. Továbbá kedvező ez a nap a kapcsolatok ápolására, ezért ügyeljen arra, hogy elég időt töltsön mind a régi, és új barátaival egyaránt.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Ideje lenne előbújnia a csigaházából! Elég hosszú ide volt odabent; időszerű lenne, hogy interakcióba lépjen más emberekkel. Amellett, hogy rengeteg szórakozási lehetőség vár magára, valószínűleg találkozik néhány olyan emberrel is, akik hosszú távon előnyös kapcsolatnak bizonyulhatnak. A csoportos tevékenységek ma nagyszerűen sikerülnek, de ne hagyja figyelmen kívül a közvetlen viszonyait se.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma felfedezheti, hogy sokkal több közös van a magában és egy bizonyos illetőben, mint gondolta. Valószínűleg valamiféle esemény hozza össze magukat, aminek köszönhetően több idejük lesz arra, hogy jobban megismerjék egymást Viszont arra is tökéletes ez a nap, hogy új kapcsolatokat építsenek, legyenek azok szakmai jellegűek vagy barátiak. De a párban élők legyenek óvatosak, hogy véletlenül se tegyék féltékennyé a partnerüket.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma azt érezheti, hogy nincsenek összhangban a belső vágyai azzal, amit tesz, mond és amit elvárnak magától. Annak érdekében, hogy ez ne okozzon magában komolyabb lelki gondokat, ki kellene állnia a saját vágyai mellett. Találja meg az aranyközép utat, ugyanis létezik, és ezáltal mindenki jól járhatna, de ne szorítsa magát teljesen háttérbe. Különben is, jusson eszébe, hogy úgy sem tud mindenkivel jót tenni!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Legyen óvatos, ha otthonát készül felújítani vagy éppen lakást vásárolna. Nem várt kellemetlenséggel találhatja szembe magát. Gondolja át alaposan arra, mire van valóban szüksége és milyen anyagi vonzattal járhatnak a vágyai. Figyeljen ma, mert hajlamos lehet előnytelen üzletet kötni. Ma jobb, ha nem az érzelmei vezérlik és kikéri mások tanácsát is, mielőtt komoly döntést hoz.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Lehet, hogy valamiféle váratlan esemény történik ma, ami magyarázatul szolgál a nyugtalanságára. Lehet, hogy egy távoli rokona révén örököl vagy más meglepő, de végeredményben kellemes dolog történik Önnel. Az is lehet, hogy a befektetése megtérül, mivel valószínűleg anyagiakkal kapcsolatos változások elé néz. Éppen ezért legyen okos, ha pénzről van szó és ne herdálja el!





BAK: (december 22 - január 20.)

Az élete javításáért tett erőfeszítései végre eredményeket mutatnak. És ez csak a kezdet, amire szüksége van ahhoz, hogy még nagyobb lendülettel vesse bele magát céljai megvalósításába. Azok, akiknek manapság alacsony az önbizalmuk, rövidesen számottevően javulást tapasztalhatnak. Csak ne hagyja, hogy mások lelombozzák, hiszen irigyei megpróbálkozhatnak vele. Haladjon tovább a célja felé!





Azok az emberek, akikkel ma találkozik, később a segítségére lehetnek szakmai téren vagy akár a hétköznapokban. Ma különösen lelkes lehet, így sokat haladhat előre a munkájában, illetve céljai megvalósítása útján. A mai napon kellemesen csalódhat olyasvalakiben, akiről eddig negatív véleménye volt. Ennek köszönhetően ma átértékeli egyik-másik kapcsolatát és a gondolkodásmódját is.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma a romantika kerül előtérbe. Amennyiben egyedülálló, egy kitartó udvarlóra tehet szert, akinek érdemes lenne adnia egy esélyt. Ideje lenne újra hinniük a szerelemben! A párban élők pedig számíthatnak arra, hogy kedvesüknek sikerül őket újra elvarázsolniuk. Érdemes lenne ma komolyan beszélniük a kapcsolatukról, mert számottevően javulhat, és magasabb szintre emelhetik a viszonyukat.

HALAK: (február 19 - március 20.)



HALAK: (február 19 - március 20.)