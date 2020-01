Napi horoszkóp - 2020. január 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma igazán szeretve érezheti magát. Családtagjai egyértelműen a tudtára adják, hogy mennyire fontos. Kapcsolatok terén gyümölcsöző nap lesz ez a mai. Sajnos még így is adódhatnak fennakadások az életében, mert egyeseknél felszínre kerülhetnek a múltbéli sérelmek. De pozitív hozzáállásának köszönhetően sikerül megmenteni a helyzetet és helyrebillenthetik a kapcsolatukat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bizonyos korlátozásokkal szembesülhet a családdal szemben, valószínűleg a közeli hozzátartozók problémája vagy viselkedése miatt. Ez nem tart sokáig, de kellemetlenül érinti Önt, ezért csak hagyja figyelmen kívül, amíg el nem múlik. Ma megenged magának egy kis költekezést amellett, hogy szépen halad előre a háztartással kapcsolatos munkákkal, vagyis ma kellemes, de egyúttal tevékeny napja lesz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma nagyszerű szórakozási lehetőségekben lesz része, óvatosnak kell lennie. Főleg azért, mert van pár kötelezettsége és függőben lévő ügye, amit el kellene intéznie. Nem érdemes tovább halogatnia őket, mert kellemetlen helyzetbe kerülhet. Ezenkívül módosítsa és hangolja össze az ütemtervét a többi családtaggal, hogy később ne merüljön fel nehézség vagy félreértés. Viszont ma jó híreket kaphat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ez a nap tökéletes a bőség és a jólét alapjainak megteremtésére. Ha úgy dönt, hogy elhatározza magát egy új projekt iránt, amelyen már régóta gondolkozott, akkor ez a tökéletes nap a cselekvésre. Bármit is dönt ma, végül sikerhez vezeti. Vagyis ha vállalkozást indítana vagy készen áll arra, hogy előléptetésért folyamodjon, akkor ma határozza el magát és holnap tegyen aktív lépéseket a megvalósulásért.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy közeli barátja megoszthat Önnel valami létfontosságú titkot magával. Nagyon diszkrétnek kell lennie ezzel az információval, és kellő együttérzéssel kell kezelnie a hallottakat. Tanácsot viszont csak óvatosan adjon, nehogy esetleg később visszaüssön. Viszont a saját döntéseit illetően is kellő körültekintéssel és alapossággal kell meghoznia, mert van valami, ami elkerüli a figyelmét.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Minden erőfeszítést megtesz egy központi kérdés megoldásának érdekében, amely jelenleg az életében uralkodik. Nagy esély van arra, hogy a probléma el fog húzódni, de nem jelenti azt, hogy ne oldódna meg. Semmit sem szabad elsietnie, a kulcs most a türelem. Alaposan gondolja át, mit tesz, és lehet, hogy érdemes lenne beavatnia egy szerettét vagy akár szakértőt is, aki segíthet Önnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Pragmatikusan kell néznie helyzetét, különösen a pénzügyi helyzetét. Nem kell mindenről lemondania, de nem ártana konkrét tervekkel rendelkeznie arra vonatkozóan, miként hozza helyre anyagi helyzetét. Illetve nemcsak terveket kellene szőnie, de tartania is kell magát hozzájuk. Érdemes lenen meghallhatni a többi családtag véleményét a pénzügyi kérdésekben mert sokat segíthetnek Önnek.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Felmerülhet egy olyan probléma, ami finoman szólva is felidegesíti. Talán egyik szerette került bajba vagy Önnek okozott. Érthető, hogy mérges, de most pont nem szabad elveszítenie a fejét. Őrizze meg nyugalmát, mert csak úgy találhatja ki, mit kellene tenniük. Önön a világ szeme, és ha sikerül lehiggadnia, meg is leli a megoldást. Tény, hogy lesznek következményei a dolognak, főleg olyan, ami az illetővel való kapcsolatát érinti.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma igazán pozitív lesz a hangulata. De ne próbálja mindenáron ráragasztania a többekre. Zavarná a környezetét, ha mindenáron jobbkedvre akarná őket deríteni! Ezért óvakodjon attól is, hogy kéretlen tanácsokat osztogasson. Inkább ma foglalkozzon önmagával, kényeztesse testét és a lelkét. Ne vegye a szívére, hogy ma talán nincs ehhez partnere, legyen megértő a környezetével.

BAK: (december 22 - január 20.)



Végre olyan dolgokra is jut ideje, amikre már régóta nem volt. Ettől persze kifejezetten jó hangulata lesz és eszébe jut a régmúlt, a régi szép emlékek és nosztalgikus hangulatba kerül. Mindennek hatására pedig eltöpreng a jövőjén és azon, mit kellene tennie annak érdekében, hogy maximálisan boldog legyen. Tulajdonképpen lehetőségei vannak, csupán egy félénk és emiatt nem mer belevágni tervei megvalósításába.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Kellemes beszélgetést folytathat ma egyik szerettével. Amennyiben rossz kedve volt, rövid időn belül elszáll. Úgy érzi, újra képes hinni a jó sorsban és önmagában is. Kimondottan erőre kaphat és készen áll, hogy lépéseket tegyen egy szebb vagy jobb élet kialakításáért. Csak ne felejtsen el tanulni a régi hibáiból és ne kapkodjon el semmit! Beszéljen bátran terveiről, mert jó tanácsokkal gazdagodhat!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma bőven lesz ideje gondolkodni és fontos dolgokra döbbenhet rá. Beláthatja azt, hogy korábban mit rontott el. Egyesek hibák még helyrehozhatók, tehát érdemes lenne elszánnia magát és rendbe tenni a dolgokat maga körül. Ha új életet szeretne kezdeni, az alapjaitól kell kezdeni, ezért javítsa meg kapcsolatait és fontos, hogy őszinte legyen magával. Bármit elérhet, ha hajlandó tenni is érte!

