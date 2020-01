Napi horoszkóp - 2020. január 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az elégedetlenség érzése, amely már régóta kínozza magát, végre elhalványul. Ösztönösen tudni fogja, hogy megtalálta a békéjét és azt a lehetőséget az életben, amely segítségével megvalósíthatja álmait. Rá fog jönni arra, hogy milyen változtatásokat kell végrehajtani annak érdekében, hogy sokkal jobbam érezze magát testi és lelki szinten egyaránt, illetve hogy kapcsolatai is gyümölcsözőbbek legyenek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma tele van pozitív energiával. Annak ellenére, hogy nem veszi észre, hogy a kéretlen tanácsokat nem szívesen fogadja a környezete. Sajnos sokan félreértelmezik a jó szándékait. Okosabban tenné, ha inkább saját magával foglalkozna, semmint mások dolgával. Különben sem ártana, ha tenne arról, hogy testi és lelki szinten egyaránt feltöltődjön. Így legalább a konfliktusokat is elkerülheti.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Az elmúlt napokban rámosolygott a szerencse a pénzügyeire, és a kiadások ennek megfelelően növekedtek. Most itt az ideje, hogy fékezze a magas kiadásokat. Meg kell fékezned a felesleges költekezést. Vegye észre, hogy sokszor csak a hangulatát akarja vele feljavítani. Viszont valami történhet a családjával vagy egy magához közelálló személlyel, ami nyugtalanságot kelthet magában.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Vigyázzon! A hétvégén a figyelmetlensége miatt kellemetlen helyzetbe kerülhet. Olyan, mint aki nem is a földön jár. Ha komoly probléma nyomasztja, ideje lenne beszélnie róla a szeretteivel. Higgye el, mindenre van megoldás, de néha előbb ki kell öntenie a szívét valakinek ahhoz, hogy magára találjon. Már a hétvégén megkaphatja a szükséges segítséget, ha erőt vesz magán!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Meglehetősen zavarónak találja az ellentmondó állításokat és véleményekkel a mai nap folyamán, ami a szeretteitől kaphat. Míg számos erő sokféle irányba húzza magát, próbáljon meg nem belezavarodni az információk tömegébe. Sokat segítene, ha kicsit elvonulna, megvárná, amíg érzelmei lecsendesülnek, látása kitisztul, és akkor tudná, hogy kinek szabad hinnie és mit kell tennie.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Tehetséges és lenyűgöző személyisége ma mindenkit lenyűgöz. Nemcsak kiemeli Önt az átlagból, de jóindulatot ébreszt másokban, sőt, még a rossz akarói szívét is meglágyíthatja. Ne játsszon szerepeket, inkább merje megmutatni önmagát. Emellett ma érdemes lehet meghallgatnia idősebb rokonait, mert értékes tanácsokat adhat Önnek, amelyeknek köszönhetően gondjai is megoldódhatnak.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ez a nap pontosan úgy telik, ahogy megálmodta. Nincs semmi komolyabb elintéznivalója. Átadhatja magát a pihenésnek. Ma igazán olyan dolgokat csinálhat, amiket szeret, vagyis filmeket nézhet vagy naphosszat olvashat. Végre igazán sikerül feltöltődnie testi és lelki szinten egyaránt. Szeretteitől temérdek megértést és kedvességet kap, aminek köszönhetően még az önbizalma is helyrebillenhet.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma nagyon kreatívnak bizonyul problémák megoldása vagy akár a lakása csinosítgatása esetén is. Viszont ha a jövőre nézve vannak tervei, azokat egyelőre tartsa meg magának, nehogy valaki ellopja az ötleteit. De ügyeljen arra, hogy ma inkább az eszére hallgasson, máskülönben kellemetlen szituációkban találhatja magát. Viszont a sok pörgés mellett ne felejtsen el lazítani is!





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma végre átláthatja azokat a helyzeteket, történéseket, amiket eddig nem sikerült. Talán ezért is lesz képes innovatív megoldást kínálni valamilyen nagyobb problémára a munkahelyén vagy egyik barátja, rokona számára, de még saját maga részére is. Izgalmas hétvége elé néz, mert tele van jobbnál jobb ötletekkel. Valószínűleg ezért is fordulnak Önhöz az emberek segítségért és támogatásért.





BAK: (december 22 - január 20.)

Manapság sokkal érzékenyebb, mint általában, ezzel kockáztatva azt, hogy összeveszik másokkal vagy esetleg eltávolodik egyesektől. Rengeteg mindent lenyel és magában tart, amiktől csak szenved. Jót tenne Önnek, ha beszélne az érzéseiről és nem várná meg, amíg felrobban. Lehetőség szerint ma tolja félre a kötelezettségeit, pihentesse a testét és a lelkét, miközben alapos önvizsgálatot tart.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Meg van a képessége ahhoz, hogy ma mindenkit elbűvöljön. Szellemességével és szeretetteljes viselkedésével lenyűgözi a környékeket. Ne is lepődjön meg azon, hogy ma többen is látni akarják, és Ön mellett szeretnének lenni. Használja ki ezt a ragyogó időszakot, hogy új barátokat szerezzen, ha egyedülálló, akkor ismerkedjen, vagy legalábbis építse a meglévő kapcsolatot. Emellett ma új lehetőségek nyílnak meg Önök előtt.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Legyen őszinte magával, mivel ez az egyetlen dolog, amely minden helyzetben segíthet! Ne habozzon őszintének lenni másokkal is, mikor képes lenne feláldozni a saját vágyait mások kedvéért. Ne akarjon róluk lemondani! Még ha fontos is, hogy mások kedvében is járjon, akkor is a kompromisszumkötésre törekedjen, ne arra, hogy szimplán lemondjon a saját boldogságáról.





