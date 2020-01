Napi horoszkóp - 2020. január 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ez a nap tökéletes a bőség és a jólét megteremtéséhez. Ha úgy dönt, hogy fizetésemelést kér vagy saját vállalkozást indít, akkor cselekedjen, mert sikerrel járhat. Minden üzlettel kapcsolatos terv jó eséllyel indulhat útjára. Bármilyen elhatározásra is jut a mai napon, végül siker koronázhatja törekvéseit. A mai eseményeknek és a tisztán látásnak köszönhetően még idejében változtathat a rossz ötletein.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyek felmérgesíthetik Önt, vagy kényszeríthetik magát egy impulzív cselekedetre. Itt az ideje, hogy vállalja véleményét és kiálljon önmagáért, esetleg szeretteiért, akár harc árán. Védje meg magát vagy szeretteit. Meg is fogja lepni mások a harcias viselkedésével akár ez lehet a győzelmének a kulcsa. Csak vigyázzon, hogy ne szálljon inába a bátorság még a cselekvés előtt!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Új láthatár nyílik meg maga előtt. A tehetség, amelyet eddig hobbiként kezelt valami többé válhat, és előfordulhat, hogy megélhetési lehetőség lesz belőle. Így már igazán azzal foglalkozhatna, amit szeret. Élete minden területen új fejlemények várhatók, amelyek kibővítik ötlettárát és teljesen megváltoztathatják az életét. Ritka pillanatot fog tapasztalni ma: elégedettség tölti el az életével kapcsolatban.

RÁK: (június 22 - július 22.)

A jó hírek aranyozzák be a napját. Hosszú ideig dolgozott egy nagyon fontos dolgon, amely ma végre babérokat fog teremni. Ugyanakkor érdemes lenne ma időt szánnia arra, hogy munkahelyi kapcsolatait fejlessze és megerősítse. Élvezni fogja és kellemesen csalódhat egyik-másik munkatársában. Továbbá ma döntést hozhat a pénzügyek terén, amely hosszú távon előnyös lesz Önnek.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Látni fogja, hogy bármennyire is praktikusak és hasznosak a javaslatai, az emberek folyamatosan visszautasítják azokat. Érthető, hogy ettől elég frusztráltnak érzi magát. Tudnia kell, hogy bár valóban jók az elképzelései, túlságosan ragaszkodik hozzájuk és ez válthat ki ellenállást a környezetéből. Próbáljon megváltoztatni és módosítani az ötleteinek bemutatásának módján és figyelje meg, hogy jobb eredményeket fog elérni.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Valószínűleg eseménydús nap elé néz. Előfordulhatnak olyan körülmények, amelyek arra kényszerítik Önt, hogy szembenézzen egy korábbi eseménnyel, amelyet legutóbb sikerült elkerülnie. Elfogadó és nyitott szemléletmódot kell folytatnia ahhoz, hogy megoldja a helyzetet. Ne legyen túl szigorú magával, sem pedig másokkal. Viszont új lehetőségek merülhetnek fel ennek a kellemetlenségnek köszönhetően, vagyis a végeredmény pozitív lesz.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Úgy tűnik, hogy ez a nap egy kicsit sokat követel magától. Rengeteg feladat zúdul a nyakába és több alkalomra is próbára teszi a sors, hogy mire képes, meddig megy el. Kénytelen lesz segítséget kérnie másoktól, ha mindennel időben szeretne végezni. Ennek ellenére a nap néhány jó hírrel zárul le. Remélhetőleg azzal a tudattal hajthatja álomra a fejét, hogy megérte annyit küzdenie!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma teljesítenie kell egy fontosabb kötelezettségét, vagy egy szívességet kell visszatérítenie. Miután eleget tett a feladatnak megkönnyebbülten fogja érezni magát, hogy végre valamit tett az adósságainak rendezésének érdekében, de legalábbis letudta azt, ami mostanáig nyomasztotta. Ez nagyon hasznos lesz magának már csak azért is, mert a mai nap folyamán egy értékes leckével is gazdagodhat.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Tele van energiával, és készen áll a mai komoly nehéz munkára. A pozitív energia áramlása másokra is hatással lesz, így energiát ad a környezetében mindenkinek, hogy jobban együttműködjenek. Még otthon is sokkal több felelősséget vállal, mint általában, így a közeli családtagjai is hálásak lesznek Önnek. Csak arra kell figyelnie, hogy folyamatosan regenerálódjon, nehogy kiégjen!





BAK: (december 22 - január 20.)

Túl magas célt talált ki magának, és sokkal nehezebben fogja elérni. Nem lehetetlen, de keményen kell dolgoznia érte és minden erőfeszítésére szüksége lesz, ha célba szeretne érni. Legyen türelmes és megértő magával. Ne adja fel majd az első bukkanónál! Viszont ez a nap nem megfelelő arra, hogy fontos döntéseket hozzon meg. Nem képes annyira tisztán látni, mint azt hiszi.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Már jó ideje hirtelen felindulásból hoz döntéseket. De ma rájön a tervezés és az aprólékos megközelítés fontosságára. Mostantól kezdve sokkal bölcsebben és körültekintőbben hozza meg a döntéseit. Látja, soha nem késő változtatni! Így Önnek is minden könnyebb lesz kevesebb hibával, kellemetlenséggel fog szembesülni. Szép lassan helyrerázódnak azok a területek, ahol mostanában csak nehézségekkel találta szembe magát.





HALAK: (február 19 - március 20.)

Ez a nap kemény munkával telik, és így legalább képes lesz utolérni magát elmaradt feladataival. Valószínűleg sikeresen be tudd fejezni egy olyan projektet, amely hosszú ideje elnyúlt. A mai teljesítményével lenyűgözi a feletteseit. Még az is lehet, hogy ma talál egy mentort, vagy egy pártfogót, aki pozitívan befolyásolja a jövőjét. Végre úgy látja, érdemes volt szorgalmasnak lennie.





