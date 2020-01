Napi horoszkóp - 2020. január 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2020.01.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Zsúfoltnak ígérkezik a napja. Több rokona, barátja is találkozni szeretne magával. Márpedig maga legszívesebben elbújna, vagy ki sem tenné a lábát otthonról. Ha nem szeretne elmenni, jobban jár, ha áthívja őket magához. Viszont számítania kell egy kis felfordulásra, ugyanis nem várt probléma is adódhat, aminek megoldása nem tűr halasztást. Hogyha mindez nem lenne elég, kisebb kellemetlenség érheti magát is, úgyhogy legyen résen!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy közeli szerettének sikerül kihoznia a sodrából, de ettől függetlenül kellemes nap elé néz. Könnyen túlteszi magát a dolgon és nem rontja el a vasárnapját. Sikerül aktív időt töltenie a kedvesével vagy egy barátjával és jut ideje kedvteléseire is. Ellenben arra még kell számítania, hogy nem abban a tempóban sikerül megvalósítani az elképzeléseit, mint azt szeretné és csúszásokkal kell számolnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akik randevúra készülnek azok, semmilyen ürüggyel se mondják le, akármennyire is kedvtelennek érzik hozzá magukat. Megéri elmenni, mert kivételes élményben lehet részük. De másoknak sem ajánlatos lemondania a mai programját, amit szeretteikkel, esetleg a barátaikkal tölthetnek, mert minden jegy szülöttjére kellemes élmények várnak, csak ehhez éppen ki kellene tenniük a lábukat a lakásból.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Összejöhet valami, amiről régóta álmodozott. Maga előtt van a lehetőség, hogy megvalósítsa vágyait. Ne engedje, hogy mások eltántorítsanak, ez a nap az Ön nagy lehetőségéről szól. A mai nap folyamán megmutatkozhat ki igaz barát és ki nem az. Többen is irigyelhetik a helyzetét, ugyanakkor egyértelműen kiderül ki lesz az, aki örül a sikerének és ki az, aki a legkevésbé sem.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mostanában sokat gondol valakire, arra, hogy felhívja, esetleg találkozót kér tőle. Tökéletes lenne ez a nap arra, hogy megvalósítsa elképzelését! De ahhoz is kedvező, ha szeretne megújulni, stílust váltana vagy valami új dolgot próbálna ki. Utóbbit akár a kedvesével együtt is tehetné, mivel ráférne kapcsolatukra a frissítés, ugyanis mostanában mintha kissé lapos lenne a viszonyuk.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem úgy alakul a napja, mint szerette volna. Mindig közbe jön valami vagy mások találnak ki magának valamit. Ne legyen mérges, nem éri meg ezen stresszelni vagy emiatt hajba kapni másokkal. Lesz még olyan hétvégéje, amikor minden olyan, mint amilyennek megtervezi. Legyen a kicsivel rugalmasabb és türelmesebb másokkal szemben. Hallgassa meg szerettei panaszait és próbáljon meg lelket önteni beléjük!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma lényeges dolgokra ébredhet rá, de ehhez az kell, hogy egyedül maradjon és legyen ideje gondolkodni. Nem csak megvilágosító erejű gondolatok, de fantasztikusan jó ötletei is születhetnek a nap folyamán. Emellett érdemes lehet belekezdenie egy méregtelenítő kúrába vagy elkezdhetne sportolni, mert nem csak a lelke, hanem a teste is kívánja azt, hogy foglalkozva legyen vele.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A mai napon új ismeretségeket köthet, amennyiben hajlandó kimozdulni otthonról. Akár egyedül, akár társasággal megy valahova, de új barátokra vagy akár előnyös munkakapcsolatokra is szert tehet. Az egyedülállók akár egy potenciális partnerre is bukkanhatnak. Emellett ma tele van megvalósítandó ötletekkel és azon töri a fejét, miként kivitelezhetné őket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma bármibe is fog, az nem akar úgy sikerülni, mint szeretné. Állandóan akadályokba ütközik. Ügyeljen arra, hogy mérgét ne a környezetén töltse ki, még akkor se, ha esetleg mások is problémákat okoznak Önnek. Legyen megértő a többiekkel. Ha pedig valami nagyon nem akar összejönni, akkor lehet, hogy csak hanyagolnia kellene, mivel nem most jött el a megvalósulásának ideje.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Romantikában és meghittségben gazdag nap elé néz. Kedvesével randizni mennek és ez kimondottan jót tesz a kapcsolatuknak. Még azokra a beszélgetésekre is sor kerülhet, amiket régóta halogattak. Így, hogy mindketten nyugodtak, őszinték és nyitottak, könnyebb lesz beszélgetni az esetleges problémákról vagy a jövővel kapcsolatos terveikről. Sokat fejlődhet a kapcsolatuk a mai nap folyamán.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne csak a kötelezettségeivel foglalkozzon ma! Persze fontosak házkörüli teendők, de jusson ideje arra is, amihez kedve van! Menjen el egy fitneszterembe, hogy egy kis mozgással vezesse le a napokban felgyülemlett feszültséget. Minimum kis házi wellnesst iktasson be és olvasson közben vagy nézze meg a kedvenc filmjét. Pihenje ki magát és készüljön fel a kihívásokkal teli hétfőre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Kétszer is gondolja meg kinek, mit mond, mert véletlenül is megsérthet másokat. Nem tudhatja, ki és mennyire érzékeny. Ellenben maga se vegyen mindent a szívére, pont azért, mert a környezete feszült, ingerlékeny, de nem akarják szándékosan bántani. Nézze el kedvesének vagy szeretteinek, ha kicsit csipkelődnek. Legyen velük türelmes és sértődés helyett inkább azon gondolkozzon, hogyan dobhatná fel a hangulatot! Heti horoszkóp | Havi horoszkóp