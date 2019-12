Napi horoszkóp - 2019. december 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vigyázzon, ha azt tervezi, hogy nem mond magának nemet és mindent kipróbál, amit maga elé tesznek vagy lehetősége nyílik rá. Csúnyán végződhet a mértéktelen evés-ivás. Érezze jól magát, kóstolgasson, de tartsa tiszteletben teste határait. Viszont ha túl sok étel, sütemény maradna, szép gesztus lenne, hogy megosztja olyanokkal, akikről tudja, hogy szorult helyzetben vannak.

Ma jóval energikusabb ahhoz képest, mint amilyennek mostanában érezte magát. Ez a tökéletes nap arra, hogy végére érjen bizonyos feladatoknak, projekteknek és a házimunkának. A legtöbb dolgot gyorsan letudhatja, és közben élvezheti azokat. Legyen erős és álljon ellen minden kísértésnek, ami miatt félre kellene tennie őket! Ha elhalasztja őket, akkor talán idén már nem is végez velük!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ahelyett, hogy minden energiáját kifelé irányítja, és uralni próbálja az embereket, a beszélgetéseket, fontolja meg a hallgatást, és hogy inkább megtartja magának az energiáit. Legyen fogékony mások véleményekre és az ötleteire, ahogy arra is, hogy ők irányítsanak. Csodálatos érzés lesz, mikor elengedheti a görcsös kapaszkodást vagy a felelősséget egy rövid időre és rábízhatja magát másokra.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A dolgok sokkal inkább az Ön javára történnek, mint azt eddig tapasztalta. Minden sokkal könnyebb és gyorsabb lesz. Nem kell nehézségekkel, akadályokkal számolnia és az emberek is felettébb kedvesek Önnek. Jó nap lehet ez a mai arra, hogy azokra is gondoljon, akikre eddig nem sikerült és akár valami kis aprósággal meglepje a szomszédját vagy egy kollégáját. Nemessége, szeretete viszonzásra fog lelni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A mai nap frissítő energiákat hoz Önnek, amelyek segítségével sikerül megújulnia és erőre kapnia. Ha van valami, amit habozott eddig megtenni, ragadja meg a lehetőséget, hogy épp ma tegye meg! Ma minden sikerül minden, amit csak eltervez. Attól viszont óvakodjon, hogy átvegye mások munkáját vagy kötelezettségeit, mert akkor hamar búcsút inthet a többlet energiának.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap az érzéseket fog felidézni magában és nemcsak azért, mert nosztalgikus hangulatban lesz, hanem az eseményeknek köszönhetően is jól fogja magát érezni. Érdemes egy problémáról hangosan beszélnie, mert megoldást kaphat rá. A fejében zajló események külső megjelenítésével minden kérdésére választ találhat. Sokkal közelebb áll a megoldáshoz, mint gondolná, csak beszéljen róla, még akkor, ha önmagának teszi.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Rengeteget fog ma beszélni és ezzel saját magát is meglepi. Ma kifejezetten nehéz feladat az, hogy bármit is magában tartson. Ha valaki felveti egy filozófiai vagy bármilyen más témát, Ön szívesen elmondja véleményét és akár órákon át képes társalogni másokkal. A környezete is kíváncsi a meglátásaira, így akár még pozitív hatással is lehet az életükre. Végre szabadon cserélhet ma eszmét és nem lesz semmilyen negatív következménye,





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

A mai napja kifejezetten dinamikusnak lesz mondható. Temérdek plusz energiával fog rendelkezni. Használja ki a lehetőséget, hogy minél többet kihozhasson a napi feladatatok és házimunkák elvégzéséből. Nem minden nap érzi magát ilyen jól. Ha kér hozzá egy kis segítséget, utána arra is marad elég ideje, hogy valamilyen szabadidős tevékenységet végezzen, vagy legalábbis azt, amit szeretne. Amennyiben a sport mellett dönt, akkor az extra energiához juthat!





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Úgy érezheti, hiába igyekszik előre feladatai elvégzésével, nem jut előrébb. Inkább úgy tűnik, hogy újabb akadályokba ütközik. Ám a dolgok nem olyan rosszak, mint azt elsőre gondolná. Sokkal valószínűbb, hogy nem koncentrál eléggé, mert nyugtalan, talán a közelgő évvége vagy más események miatt. Nehéz úgy dolgozni és haladni, ha közben belső feszültség dolgozik Önben. Ne tegye a helyzetet rosszabbá, mint amilyennek valójában.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Jó helyzetben van ahhoz, hogy jelentős áttörést érjen el. Ma érzékenységének köszönhetően új kapcsolatok születhetnek vagy gyógyulhatnak meg a meglévők, mivel betekintést nyerhet mások lelki világába. Ráadásul ennek az érzékenységnek köszönhetően sikerül megfelelő döntéseket is hoznia. Meg is lepődik azon, hogy az érzékenység, empátia mennyi mindennel járulhat az életéhez és még sikert is hozhatnak!





BAK: (december 22 - január 20.)

Manapság minden feltétel adott ahhoz, hogy testileg-lelki megújuljon és ragyogóan érezze magát. Szinte bármit megtehet a mai nap folyamán. Az önbizalom szintjének további növekedésével most eljött az ideje annak, hogy lépéseket tegyen a legnagyobb célja felé. Ahelyett, hogy aggódná az elutasítás miatt, gondolkodjon arra, hogy aki nem kockáztat, nem is nyerhet. Viszont arra ma nagyon figyeljen oda, hogy betartsa az ígéretét!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Nehézére esik ma összpontosítani. A trükk az, ha nem vesszen el teljesen az érzelmei között. Próbáljon ma kicsit gyakorlatiasabb lenni, törekedjen a logikus lépésekre és ne görcsöljön azon, hogy így vajon jó vagy rossz döntéseket hoz-e és mennyit fog haladni. Illetve nyugodtan csökkentse a feladatait, nem muszáj mindent egy nap alatt intéznie. Az sem utolsó megoldás, ha segítséget kér olyantól, aki biztos lábakon áll a földön.





HALAK: (február 19 - március 20.)



