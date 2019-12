Napi horoszkóp - 2019. december 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma már egy fokkal nyugodtabb, kevéssé mozgalmasabb napja lesz. Vagy csak úgy van vele, túl van a nehezén és ezért már nem izgul. Ne is tegye! Viszont ma érdekes beszélgetést folytathat a szeretteivel, akár egy kulturált, magasröptű vita is lehet belőle, ami előre viszi a beszélgetést. Úgyis élvezi az ilyen beszélgetéseket, hiszen érvei helytállóak és szereti bezsebelni értük az elismerést.

Szívesen maradna otthon, de talán még vár magára egy-két találkozó. Nincs is igazából ellenére, csak szeretne már bekuckózni egy forró teával és egész nap olvasni vagy a kedvenc filmjeit nézni. Ne aggódjon, este akár erre is sor kerülhet. De ma is olyan csodálatosan érezheti magát szerettei körében, hogy bánná is, ha lemondaná a találkozót. Arról nem is beszélve, hogy így tovább fürdőzhet a szeretetben.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Eddig mindennel elégedett lehet. Ma is érik még kellemes meglepetés, akár tárgyi formában, akár egy kedves szó vagy gesztus legyen az, ami megmelengeti a szívét. Rengeteget fog ma is nevetni és szórakozni a szeretteivel. Sőt, még izgalmas pletykákat is hallhat és az aktív társasági élet egyébként is feltölti. Ha vitatémát dobnának fel, törekedjen arra, hogy diplomatikus legyen és színvonalasan vitázzanak.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ez egy csendes, békés, ugyanakkor lelkizős nap lesz. Egyik szerettével elmélyítik a kapcsolatukat azáltal, hogy kölcsönösen megnyílnak egymásnak. Még akár egy összeborulós, sírós jelenet is lehet belőle, ami nagy megkönnyebbülést jelent mindenkinek. Viszont a nap meglepetése az lehet, hogy valaki olyan ír Önre, akire a legkevésbé számított, de az is lehet, hogy összefut vele.





Izgalmas nap lesz ez a mai! Egy kis késlekedés, dolgokról való elfelejtkezés, utolsó pillanatban megmentett programok színesítik a napját. De annyira jó hangulatban van, hogy ezen most csak nevetni tud, semmint mérgelődni. Valaki ma őszintén megvallja a magával kapcsolatos érzéseit, illetve a véleményét és ez rettenetesen meghatja. Nem is gondolta volna, hogy ilyen sokat jelenthet valakinek, illetve Önnek az, hogy mindezt hallhatta!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Végre ma igazán békés, nyugodt nap elé néz. Szinte egész nap teszi, amihez csak kedve van. Számottevően jobban érzi magát fizikai és lelki szinten is így, hogy több időt tölt magával. Azért persze ne feledkezzen meg a szeretteiről sem, egy közös társasozás vagy beszélgetés csak emelheti a hangulatot! Az este pedig lehet akár a romantikáé is, elvégre párjával mostanában úgyis egy hullámhosszon vannak!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Úgy néz ki, ma már megkapja a vágyott nyugalmat és békességet. Nem találnak ki Önnek extra feladatokat. Előfordulhat, hogy egy rövidebb látogatást tesznek Önnél, de szerencsére nem tart sokáig és tovább űzheti ma kedvenc passzióit. Megéri rugalmasnak lennie, mert minél jobban görcsöl azért, hogy ma az legyen, amit maga akar, annál stresszesebb lesz és nem éri meg emiatt összevesznie a szeretteivel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egyik szerette vagy barátja váratlan programmal állhat elő. Eleinte nem sok kedve van eleget tenni a kérésnek és szívesebben maradna otthon, de végül a béke kedvéért beadja a derekát és milyen jól teszi! Nem bánja meg, hogy hagyta magát rábeszélni! Többször kellene ilyen spontánnak lennie és több kellemes élményben lehetne része. Mindettől független az este az Öné és azt csinál, amit csak szeretne!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Vegye elő legtürelmesebb oldalát. Szerettei ma kicsit rámenősebbek lehetnek és faggatni kezdhetik vagy pedig olyan feladatot találnak ki Önnek, amelyekre a legkevésbé sem vágyik. De az is lehet, hogy egyszerűen nem hagyják, hogy azt csináljon, amit szeretne. Érthető, hogy nehezére esik nyugodtan hárítani őket, de nem lenne szerencsés az ünnepek ideje alatt összevesznie velük.





Mostanában olyan békés, nyugodt a hangulata és a környezete, hogy már-már unatkozik. Ezért ma elkezdhet feladatokat kitalálni magának, besegíteni másoknak, csakhogy ne érezze haszontalannak magát. Pedig megérdemli, hogy mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül élvezze az ünnepeket. Pihenjen bátran, de ha mindenképpen segíteni akar, jobb, ha tudja, akadhatnak olyanok, akik visszaélhetnek vele!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Legyen óvatos, ha a baráti vagy családi társaságban tölti a napját. Akaratlanul is kényes témát kezdhet el feszegetni. Ha így történne, legalább vegye észre és hátráljon ki belőle, másképp tapintatlannak tűnhet és még a vita is elszabadulhat, ami nem volna szerencsés. Vegye elő empatikus énjét és viccből se firtasson érzékeny kérdéseket, pláne azokat, amik mások magánéletével kapcsolatosak.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Vigyázzon, mert szerettei között akadhat egy-két csipkelődős, aki nem veszi észre, hogy túl messzire mehet. Ma semmilyen kritikát, megjegyzést ne vegyen magára. Nem kell hagynia, hogy szórakozzanak magán, nyugodtan jelezze, ha már soknak érzi őket, de azt se hagyja, hogy kihozzák a sodrából. Óvatosan kell lavíroznia, mert ha meg beszáll a csipkelődésbe, abból akár háború is lehet.





BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



