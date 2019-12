Napi horoszkóp - 2019. december 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem várt programot találhatnak ki Önnek szerettei, amihez nem sok kedve van, de tudja, hogy eleget kellene neki tenned, ha békességet akar az ünnepekre. De, ha úgy érzi, nem képes ezt csendben lenyelni, akkor egyezzen ki abban, hogy eljön korábban vagy egy másik nap az lesz, amit csak Ön akar. Érdemes gyakorolnia a kompromisszumkészséget, mert az lehet a kulcsa a békés ünnepeknek.

Romantikával teli hétvége elé néz. Kedvesével kimozdulnak otthonról és ellátogatnak valamilyen izgalmas téli programra. A kalandozás kimondottan jót tesz a kapcsolatnak, ami már kezdett kicsit ellaposodni. Most ne is engedjék a rokonoknak, hogy elrabolják az idejüket egymástól, mert rég voltak már ennyire önfeledtek egymás jelenlétében. Ma talán még sor kerülhet azokra a beszélgetésekre, amiket régóta halogattak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sok az elintéznivalója, de ne csak hasznos feladatok végzésével töltse a napját. Természetesen fontos az ünnepekre való készülődés, de jusson ideje arra is, hogy olyat csináljon, amihez kedve van! Legalább egy kis házi wellnesst iktasson be. Pihenje ki eddigi fáradalmait és készüljön fel az ünnepekre. Ha egyedülálló vagy, ma valaki olyan veheti fel Önnel a kapcsolatot, aki komolyan felkelti az érdeklődésedet!

Mára egy kissé túlvállalta magát. Túl sok találkozót tervezett be és mellette még a kötelezettségei elvégzésével is számolnia kell. Egyedül azzal nem számolt, hogy magának is kellene pihennie. Ne akarja túlfeszíteni a húrt az egészségét illetően, ami mostanában amúgy is labilis. Ugye nem akarja az ünnepeket ágyban tölteni? Akkor gondolja át a napját és a következőket is!

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy ideje tervezi, felhív valakit, akivel régóta nem beszélt, de mindig halogatja. Egyre sűrűbbek a napjai, nem sok mindenre lesz manapság ideje, ezért lehetőség szerint ma vagy holnap találkozzon barátaival, illetve rendezze el a félbe maradt vagy problémás ügyeit, mert a későbbiekben nem fogja tudni és csak tolni fogja magad előtt a többi tennivalóval. De ma szánjon egy kis időt önmagára is és közben gondolja át, miként is tervezi az ünnepeket.

Ma egész nap mások kedvében fog járni. Azt választja, amire szerettei vágynak és folyamatosan igyekszik a kedvesének, barátaidnak kedvezni. Nincs azzal gond, hogy ilyen jótét lélek, csak arra ne hajazzon, hogy ezt visszaadják, vagy pedig beszélje meg velük, hogy egy másik nap majd Önről fog szólni, csak ne várja azt, hogy gondolatolvasókként ezt kitalálják.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Semmihez sincs kedve, csak ahhoz, hogy egész nap feküdjön és pihenjen egyedül vagy a párjával. Nem ártana két alvás között lépéseket tenni azért, hogy feltöltse az energiakészletét, mert könnyen lehet, hogy a téli depresszió áldozata. Jó volna, ha jobban odafigyelne a testi és a lelki egészségére. Úgyhogy maradjon ma ágyba, de kezdje meg a regenerálódást, ha nem akar az ünnepek alatt megzuhanni.

Ma kétszer is gondolja meg kinek-mit mond, mert ha véletlenül is megsérthet, megbánthat másokat. Egy kissé érzékeny és ingerlékeny lesz ma a környezete. Ugyanakkor maga se vegyen mindent a szívére. Nézze el, ha párja vagy barátai kicsit csipkelődőek, legyen velük türelmes és sértődés helyett inkább próbálja feldobni a hangulatot! A legjobb volna, ha kimozdulnának otthonról.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy kissé gyengének, erőtlennek érezheti magad, ezért jó volna, ha pihenéssel töltené a napját. Halassza el bátran a találkozókat, mondja le a programokat. Ne legyen lelkiismeret-furdalása emiatt vagy túl szigorú magához. hiszen biztos meg fogják érteni! Viszont gyorsan álljon neki kúrálnia magát, és gondoskodj az egészségedről meg pihenésről, így talán még az ünnepek előtt felgyógyulhat.

Kellemes meglepetésekben lesz ma része! Ám ehhez bizony meg kell erőltetnie magát és kilépnie a házból. Szíve szerint inkább otthon maradna és bevackolná magát, hogy téli álmot alhasson, de akkor lemarad azokról az eseményekről, amikkel a sors próbálja meglepni. Úgyhogy legalább a kíváncsiságtól vezérelve mozduljon ki partnerével vagy barátaival egy rövidebb időre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan jó hírt kaphat ma, ami bearanyozza a napját. Mindjárt fényesebben fogja látni a helyzetét. Mindenkivel felettébb kedves és szeretetteljes lesz, senki sem ronthatja el a kedvét. Csak arra ügyeljen, hogy örömét ne költekezéssel ünnepelje, ha nem szeretne az ünnepek előtt legatyásodni. Legyen elővigyázatos, mert rózsaszínköd hatására könnyen elvakulhat, és nem veszi észre, ha éppen kihasználják.

Nehogy azt higgye, hogy mindenre jut ideje! Mostanában sokszor irreális dolgokat vár el magától. Okosabban tenné, ha kicsivel reálisabban tervezné meg a napját. Ne ma akarjon mindent elintézni, és rendbe szedni otthonát, mert holnapra igencsak fáradt lesz. Már ma is elvégezhet egy kis segítséggel néhány feladatot, de mindenképpen szánjon időt szeretteire és a pihenésre is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



