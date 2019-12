Napi horoszkóp - 2019. december 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha mindig csak a dolgok negatív oldalát látja meg, ne is csodálkozzon azon, hogy minden rossz maga körül. Ahhoz, hogy ez változzon, előbb szemléletmódot kellene váltania. Csak vegye észre, hogy egyáltalán nem olyan rossz a helyzete, mint hiszi. Ma is fognak Önnel jó dolgok történni, csak nem hajlandó észrevenni őket. Ha arra utazik, hogy mások sajnálják, akkor csalódás fogja érni.

Valaki megosztja Önnel a problémáját vagy akár a titkát. Erős késztetést érez arra, hogy továbbadja annak, akire Ön szerint tartozik, vagy akitől segítséget remél. Lehet, hogy valóban jót akar az illetőnek és aggódik érte, de ha kitudódik, hogy visszaélt a bizalmával, nemcsak magára haragítja, de jó eséllyel a bizalmát is elveszíti, talán örökre. Megéri ezt kockáztatni? Öntől kért segítséget, nem mástól.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ma a környezete meglehetősen feszült és ingerült lehet. Ezt vegye figyelembe, amikor a kollégái magába kötnek, vagy mindenki látványosan morog és senkinek sincs egyetlen jó szava sem. Ez viszont nem azt jelenti, hogy be kellene állnia a sorba. Inkább szeparálódjon el és kerülje a konfliktushelyzeteket. Ám ha erre nincs lehetősége, akkor legalább próbálja megőrizni pozitivitását.

Olyan érzése lehet, hogy egyik szerette szándékosan próbál keresztbe tenni Önnek és direkt hátráltatja. Pedig az igazság az, hogy ez egyáltalán nem így van, ő is nagyon sajnálja a dolgokat, csak egyszerűen peches időszaka van. Legyen vele kicsit megértőbb és türelmesebb. Jusson eszébe, hogy ez nem szándékos és próbáljon meg esetleg maga segíteni neki. Vagy pedig kerülje el, ha túl soknak érzi.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kissé peches lehet ma. Úgy érzi, semmi sem akar összejönni. Lemarad a lehetőségekről, bekrepálnak maga körül a dolgok és folyton akadályoztatva van az előrehaladásban. Talán ez ma valóban nem az Ön napja, de ne veszítse el a reményt! Azért érni fogják kellemes pillanatok is. Ma csak a legszükségesebb feladatokat lássa el, holnap majd hajt előre gőzerővel.

Nyugtalanító hírt kaphat egyik szerette felől és amiatt ma egész nap feszült lehet. Bármennyire is komoly legyen a helyzet, próbáljon meg nem kiborulni, mert azzal nem segít az illetőn és önmagán se. Ha szeretne, akkor segítsen annyira, hogy meg legyen a lelki békéje, de csak ha nem feszélyezi az illetőt. Mostanában sokszor gondol arra, miért történnek bizonyos dolgok. Talán a válaszokért ott kellene kopogtatnia, ahol eddig még nem tette.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Meglehetősen pörgős nap elé néz. Egy percig sem fog unatkozni, annyi munkája majd munka utáni elintézni valója van. De ez most nem terheli le, nem fárasztja, élvezi a sürgést-forgást. Azért vigyázzon, mert lehet, hogy most jól van, de ez egyik pillanatról a másikra megváltozhat, ha nem pihen eleget és nem szán néha magára egy kis időt. Ma is iktasson be valami olyan tevékenységet, ami kikapcsolja.

Talán a közelgő ünnepek vagy éppen az ennek a ténye okozta stressz miatt meglehetősen sokat eszik vagy nassol manapság. A felszaladt kilók magát is zavarják, de nemcsak emiatt kellene jobban odafigyelnie magára, hanem azért is, mert kellemetlen gyomorpanaszai is lehetnek. Nem ártana, ha jobban uralkodna önmagán és nemcsak ételekkel, finomságokkal próbálná magát jobb kedvre deríteni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ma összeveszhet egy közeli barátjával vagy kollégájával. A legkevésbé sem értenek egyet egy bizonyos kérdést illetően és egyikük sem enged. Ha sehogy sem akar engedni az álláspontjából és a kompromisszumkötésre sem vevő, akkor egyszerűen hagyja a másik félre a dolgot. Nem éri meg az igaza hangoztatása miatt összeveszni a barátjával vagy egyáltalán bárkivel is csak azért, hogy feleslegesen idegeskedjen.

Kezd egy kicsit frusztrált lenni azoktól, akik már ünnepi hangulatban égnek, mert maga még korán sincs abban. Legyen megértő velük! Attól még, hogy magának egyelőre nincs karácsonyi hangulata, figyeljen oda arra, hogy másokét se vegye el. Inkább kerülje el őket vagy finoman utaljon arra, hogy maga még nem jött hangulatba, így elkerülhetik a civakodást és a hangulatrombolást.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az életében lévő romantika mennyiséget nem találja arányosnak azzal a romantikával, amelyre vágyik vagy amennyit véleménye szerint Ön ad a kedvesének. Tehát, ha többre vágyik, akkor talán előbb többet is kellene adnia. Ha kapcsolatban van, kezelje úgy a partnerét, ahogyan szeretné, hogy magával bánjon. Amennyiben egyedülálló akkor itt az ideje, hogy szervezzen egy randevút.

Elbizonytalanodik egy bizonyos dologgal kapcsolatban, Megerősítésre, ösztönzésre lenne szüksége. Forduljon ahhoz, akitől jó eséllyel megkapja! Merjen beszélni az aggodalmáról, már csak azért is, mert könnyen az derülhet ki, hogy nincs is oka izgulni. Tény, hogy jobban kellene bíznia magában és a képességeiben. Viszont délután varázslatos percek várnak Önre, hiszen csak úgy dolgozik magában az ünnepi hangulat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



