Napi horoszkóp - 2019. december 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.16

KOS: (március 21 - április 20.)



Nekiáll összeírni a feladatokat, hogy mi mindent kellene elintéznie ahhoz, hogy még az ünnepek előtt végezzen mindennel. Annak ellenére, hogy hívják, semmi kedve ahhoz, hogy kimozduljon otthonról, és elmenjen az Adventi vásárban. Próbálja meg egy kicsit félretenni zsémbességét és járjon szerettei kedvében, akik szívesen töltenék az idejüket Önnel. Legfeljebb jutalmazza meg magát egy forralt borral vagy forró csokival.

Mozi, karácsonyi vásár vagy plázázás a barátokkal vagy éppen a párjával. Sok mindent a fejébe a mai nappal kapcsolatban! Azért arra figyelj oda, mire költ és ne kezdjen el meggondolatlanul pénzt szórni. Illetve mielőtt nekivágna a világnak, van egy-két kevéssé izgalmasabb tevékenységek is, amit el kellene végeznie. Inkább kezdje azokkal, mert hajlamos mindent az utolsó pillanatra hagyni!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szeretne elmenni otthonról, hogy kicsit kikapcsolódjon, de nincs kivel. Lehet, hogy barátai vagy a párja éppen nem ér rá. Ez nem jelenti azt, hogy akkor otthon kellene maradnia. Mozduljon ki egymaga, nem kell másokra várnia. Egyedül is ugyanolyan szórakoztató lehet! Menjen el nézelődni, és lepje meg magát egy-két aprósággal. Utána pedig délután vagy este folytassa a lelke kényeztetését és tegyen olyan dolgokat, amik a kedvére vannak.

Sajnos nem úgy alakul a napja, ahogy tervezte, mert valaki visszamond egy találkozót és ettől máris rossz kedve lesz. De ne hagyja, hogy ez beárnyékolja a napját. Hívjon el mást vagy menjen el egy egyedül kikapcsolódni. Mindenképpen igyekezzen a saját kedvére tenni, mert manapság így is elég érzékeny, egyik pillanatról a másikra képes változtatni a hangulatán, és az ünnepek közeledtével a szeretetéhsége és a társaság iránti igénye is megnő.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy érzi, minden a magába nyakadba szakadt, mert a párja nem ér rá magával elmenni, vásárolni vagy valamilyen más oka van annak, amiért magára marad a házi munka és a kötelezettségek ellátása. Persze ez szörnyen bosszantja, mert szeretett volna mindennel nyugodtan végezni, hogy utána pihenhessen. Fontos, hogy mindezt kellő higgadtsággal kommunikálja le, különben veszekedés lehet belőle és ma Ön húzná a rövidebbet.

Meglehet, hogy a főnöke arra próbálja csábítani, hogy menj be túlórázni, de lehetőség szerint mondj nemet. Ne engedje senkinek se, hogy elvegyék a szabadnapját, amikor amúgy is rettentő keveset pihen és már látni magán a kimerülés jeleit. Éppen ezért lehetőleg ne is csináljon semmit, csak lazítson és lógasd a lábát, ha nem akar az ünnepek előtt teljesen kikészülni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hirtelen derülhet ki, hogy elfelejtett valami fontosat, amit sürgősen pótolnia kellene. Ráadásul otthon is lenne éppen elég tenni valója, de meglehet, hogy kénytelen lesz ügyeket intézni. A kapkodása további kellemetlenségeket fog szülni. Szerencsére akad egy-két rokona vagy jó barátja, aki segít magán. Viszont okuljon a történtekből és legközelebb írja fel magának a fontos elintéznivalókat!

Élvezze a nyugodt vasárnapot és engedjen el minden más zavaró tényezőt. Nem baj, ha egyszer kikapcsolja a telefonját és eltűnik a rokonok és a barátok elől. Menjenek és sétáljanak a szabadban vagy egy vásárban a kedvesével. A következő hetek utána pörgést és zsongást ígérnek magának, így minden lehetőséget meg kell ragadnia, ami békés órákat kínál Önnek és a kedvesének.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdemes ma a barátokkal vagy a párjával tartanod, mert izgalmas élmények várnak Önre. Még ha fáradt is vagy kedvtelen, akkor is vegyen erőt magán, mert utólag nagyon bánná, ha nem ment volna azokra a kalandokra, ahová szerettei hívtak. Azért egy-két ház körüli teendőt is el kellene végeznie, ha nem akarja, hogy eluralkodjon a káosz az otthonán. Minden csak jó időbeosztás kérdése!

Még vasárnap is képes lenne dolgozni vagy a munkán törni a fejét, esetleg azon, hogyan szerezhetne több pénzt. Nem ártana félretennie ezeket a gondolatokat, mert szerettei megharagudhatnak, amiért nem velük foglalkozik. De ha meg nem a munkáról beszél, akkor túlságosan elvonul a maga kis világába. Érthető, hogy valamikor önmagára is kell időt szakítania, de meg lehet ezt oldani úgyis, hogy a családja is elégedett legyen.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy olyan jó hírt hallhat, ami egészen feldobja a napját és ünnepelni akar majd. Egész nap rózsás hangulatban lesz és nagy örömében még költekezni is neki állhat. Persze, járjon a sajátja és szerettei kedvében, de azért figyelj arra, mennyit költ, mert nem lenne szerencsés az ünnepek előtt elszórnia a pénzét. Mindemellett a szerelmi élete is felélénkül is igen forró estét tölthet a kedvesével.

Maga sem tudja miért, de szomorú és levert lesz. Valami bántja, csak éppen nem jött rá, hogy mi az. Mostanában úgyis sokat nosztalgiázik, talán az év vége miatt megrohanják a gyerekkori emlékek. Vagy esetleg az anyagi helyzete miatt aggódik. Most még nem hiszi, de minden helyre fog jönni az életében, úgyhogy nincs más dolga, mint pozitívan tekinteni előre. Nem baj, ha ma inkább pihen, és a passzióit űzi!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



