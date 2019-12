Napi horoszkóp - 2019. december 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A társadalmi események sok időt vehetnek igénybe ma, és újra élvezheti a kapcsolatot barátaival, akiket egy ideje nem látott. Izgalmas beszélgetéseket folytathat velük vagy éppen a rokonaival. Talán általuk új érdeklődési körre is szert tehet. A partnerével való találkozás szenvedélyesebbnek bizonyulhat, mint általában. Ez a mai egy igencsak kellemes nap lesz, és egyáltalán nem érzi majd magát fáradtnak.

Érzi, sőt, tapasztalja, hogy munkája gyümölcs végre beért. Kollégái és felettesei elismerik munkáját, de akár jutalomban is részesíthetik. De Ön már a következő projekten gondolkodik és azon, mivel kellene foglalkoznia. Készen áll tovább tanulni és egészen új dolgokba vágnia a fejszéjét, de ezzel most már lehet, hogy érdemes lenne várnia. Egy biztos: ne egy nap alatt akarjon nagy döntéseket hozni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A csoportos tevékenységek vagy a tanulás, esetleg a spiritualitás iránti vágy ma új közegekbe sodorhatja. Izgalmasnak fogja találni az új társaságot, illetve magát az új hobbit, tanulnivalót, amit talál magának. Ha pedig valamilyen rendezvényen vesz részt, érdemes magával vinnie egy barátját is, mert neki is szüksége lehet rá, de legalábbis vele is jót tehet az, amire maga is rábukkant.

Különösen sugárzó és szexi lesz a mai napon. Csodálatos nap elé néz a partnerével, de abban az esetben is, ha egyedülálló. A párjával felélénkülhet a kapcsolatuk és akár a jövőjüket érintő kérdésekről is beszélhetnek akár egy forró együttlét után. A szinglik pedig sikeresen hódíthatnak, de minimum élvezhetik a flörtöt. Viszont ma érdemes lesz odafigyelnie az álmaira, mert igencsak élénk látomásai lehetnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma egy jó hír annyira feldobja, hogy a legszívesebben világgá kürtölné. Ez teljesen érthető és természetesen engedjen a vágyának, ünnepeljen kicsit, csak figyeljen arra, hogy ne essen át a ló túloldalára és ne is dörgölje mások orra alá a jó szerencséjét vagy a sikerét. Ellenben kapni fog egy rossz hírt, ami nem lesz túl súlyos, de csak-csak kellemetlenül érinti. Ez nem lesz kiszámítható nap, de csodálatosnak ígérkezik.

Értékes tippeket kaphat ma jövedelmének növelésére, valószínűleg egy közeli baráttól vagy kollégától. Sőt, egyeseknél akár egy közös üzlet lehetősége is felmerül. Ma igazán jól érzi magát a bőrében, és különösen vonzónak látja magát, éppen ezért az egyedülállók sikeresen hódíthatnak a mai napon, de még a párban élőknek is sikerülhet újra magukba bolondítaniuk a kedvesüket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Új ismeretekre tehet szert a mai napon. Bármilyen témával kapcsolatos beszélgetés informatívnak és hasznosnak bizonyul. Emellett sok új dolgot tudhat meg szeretteiről. A barátoktól, rokonoktól és a különleges emberektől kapott szeretet ma feltölti. Azok, akiknek eddig viharosan alakult a kapcsolatuk egyik-másik szerettével, ma sikerülhet megbeszélni a gondjaikat és helyrebillenhet a kapcsolatuk.

Ma legyen kicsit óvatosabb a szokásosnál. Ha valaki túlontúl jónak és biztonságosnak ígérkező pénzszerzési lehetőséget kínál Önnek, nem árt, ha egy kicsit gyanakodik. Nem ártana ma egy kis én-időt töltenie, hogy saját testi és lelki igényeit is kielégítse, ne mindig csak dolgozzon vagy másoknak próbáljon kedveskedni. Bár nem akarja a múltat háborgatni, de valakivel még mindig van egy lezáratlan ügye, ami lelkileg leterheli.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan problémák merülnek fel, amelyekről azt hitte, hogy már régen sikerült őket lezárnia, de sajnos az ellenkezője derülhet ki. Ez ma okozhat némi feszültséget és rossz érzést magában. Ráadásul az tűnik fel Önnek, hogy környezete is egyre többet panaszkodik és senkinek sem tűnik fel, hogy magának is megvannak a gondjai. Nem kötelező mindenkit szó nélkül végig hallgatnia.

Konfliktusba keveredhet munkahelyén. Valaki megpróbál Önre kenni valamit, amit nem is maga rontott el, de legalábbis igyekszik valamilyen módon besározni magát az illető. Nem lesz könnyű, de álljon ellen a kísértésnek, hogy jelenetet rendezzen, mert nem lenne szerencsés! Kezelje diplomatikusan a dolgot és nyugodtan mutasson fel olyan bizonyítékokat, amelyek maga mellett szólnak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A mai napnak nagyon szerencsésnek kell lennie, különösen a szerelem vonatkozásában. A kapcsolata a partnerével vagy egy közeli rokonával szorosabbá válhat, mint valaha. Kimondottan érezni fogja ma a szeretetet és azt, hogy fontos másoknak, ez pedig sokat dobhat az önbizalmán és a hangulatán. Ügyeljen arra, hogy ez kölcsönös legyen, vagyis merje maga is kimutatni az érzelmeit!

Egyre többször kell csapatban dolgoznia és ez nem is olyan rossz, mint eleinte hitte. Nagyon jó kis társaság van kialakulóban. Érthető, hogy óvatosan szavaz bizalmat és nem lesz mindenki a barátja, ez nem is baj, de azért merjen kedves és barátságos lenni, illetve azt is fogadja el, ha valaki közelít magához. Viszont mindettől még nem kötelező állandóan szívességeket tennie!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



