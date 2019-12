Napi horoszkóp - 2019. december 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Végre lehetősége nyílik pihenni. Nem csak azért, mert komolyan veszi a saját vágyait és elhatározza, hogy ma már igazán pihenni fog, hanem mert tekintettel van szeretteire, akik nagyon számítanak a jelenlétére. Vesse bele magát a társasági életbe, a családi programokba, engedje el magát, és ne foglalkozzon semmi komoly dologgal. Engedje, hogy a környezete boldoggá tegye.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Csak egy csendes, nyugodt nap vágyik, amit sajnos nem kap meg, és kicsit sem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogyan azt tervezte. Talán az lesz öröm az ürömben, hogy elhívják valahova, ahol jól érzi majd magát, így meg tudja bocsátani a dolgot, hogy nem olyan lett a napja, mint szerette volna. Merjen igent mondani másoknak, tegyen eleget a meghívásoknak, és még új arcokkal is megismerkedhet. Heti horoszkóp





IKREK: (május 21 - június 21.)

Olyan napja lesz, amilyet csak szeretne. Lehetősége nyílik kipihenni magát, de sikerül a végére jutnia az otthoni teendőknek. Emellett képes lesz más egyéb céljait is teljesítenie, ahogy azokat szerette volna. De mindez csak akkor jön össze, ha elsősorban a saját érdekeit tartja szem előtt. Ettől még szánhat időt szeretteire, barátaira, de most maga legyen a legfontosabb. Ami a barátokat illeti? egyikőjük egy izgalmas titkot oszthat meg Önnel! Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Egy kis változatosságra vágyik. Kezdje azzal, hogy kivételesen félretolja az otthoni teendőket és mindazt, amiről tudja, hogy meg kellene csinálnia. Szánja ezt a napot magára és arra, hogy olyat tegyen, amit igazán szeretne. Menjenek barátaival vagy szeretteivel és szórakozzanak! Az utóbbiakkal célszerű lenne már egy őszinte beszélgetés. Ne söpörje tovább a szőnyeg alá a sérelmeit, mert ma eredményes beszélgetést folytathatnak! Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Kifejezetten mozgalmas nap elé néz. Lesz benne minden, amit csak szeretne. Több is a programlehetőség, mint amennyi ideje lenne rájuk, úgyhogy ma csak azokat fogadja el, amelyekre szívből menne. Nagyon jót fog tenni magának ez az üdítő változatosság, még akkor is, ha nap végén szörnyen fáradtnak érzi magát. Vegyen egy jó fürdőt és töltődjön fel holnapra! Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Békés, nyugodalmas nap elé néz. Ma végre arra is jut ideje, amire máskor nem és foglalkozhat az eddig halogatott dolgokkal. Sőt mi több, sikerülhet tisztáznia egy félreértést, vagy legalábbis egy kellemetlen helyzetet és emellett más gondokat is megoldhat, így a következő hetet már igazán tiszta lappal fogja kezdeni. Minden felmerülő nehézséget hatékonyan és gyorsan megold! Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Energikusnak, tettre késznek érzi magát. Menjen csak szórakozni barátaival, de ne hajtsa túl magát, nehogy lenullázza energiatartalékait holnapra. Arra is ügyeljen, hogy nem mindenki bírja felvenni a tempóját, mások egy kis nyugalomra is vágynának. Amennyiben nagyon nem bír magával, akkor legfeljebb a ház körül tevékenykedjen vagy végezze el az eddig halogatott ügyeit. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ígéretes nap áll maga előtt. Új élményben lehet része, ha hajlandó kimozdulni otthonról. Valósítsa meg a vágyait, tegyen a saját kedvére, mondjon igent az új dolgokra és meghívásokra. Viszont lehetőség szerint ma inkább ne költekezzen! Persze azért a pihenésre is szánjon időt, még akkor is, ha nincs hozzá hangulata. Gondoskodjon arról, hogy feltöltse testét és lelkét a következő hétre. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma az a legfőbb dolga, hogy rendbe tegye a kapcsolatait. Ha komolyan kész arra, hogy változtasson rajtuk, akkor a csillagok meg is támogatják benne így mindenkivel meg fogja találni a közös hangot és sikerül kompromisszumot kötniük. Viszont, ha ma valamivel kapcsolatban azt érzi, nem megy, nem akar összejönni, akkor ne is erőltesse, mert biztos jó oka vannak, hogy az égiek akadályozzák benne. Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Ez a nap a szerelem jegyében fog telni, és meghitt napot tölthet együtt kedvesével, akivel újra lángra lobban maguk között a szerelem és a szenvedély. Még az is lehet, hogy egy komoly döntést hoznak meg a jövőjükkel kapcsolatban. Ha pedig egyedülálló, akkor már nincs messze az új szerelem, ezért fogadja el a randi meghívásokat vagy legalábbis menjen ki az utcára, hogy ott találhasson magára a leendő kedvese. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Túlságosan dolgosra sikeredik ez a nap, de kétségkívül eredményes is lesz. Azért nap végére iktasson be olyan tevékenységeket, amelyeket szeret és kedvezzen kicsit a szeretteinek is. Ha nem így tesz, azzal csak azt éri el, hogy teste, lelke, de még szerettei is besokallnak. Ne legyen túl szigorú magával, Ön is csak emberből van, szüksége van magának is a pihenésre, és azt tegye, amihez igazán kedve is van. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Bármennyire is egyhangúnak tűnjön ez a nap, egyáltalán nem lesz az! Csak mozduljon ki otthonról és meg fogja látni, hogy milyen izgalmas, kalandos dolgok történnek Önnel. Sőt, ma olyan történhet magával vagy olyan hírt hallhat, ami kihat azt életére. Közelebb kerülhet céljai megvalósításához vagy elérkezhet az a lehetőség, amelyre titokban vágyott. Úgyhogy figyeljen oda a környezetére! Heti horoszkóp





