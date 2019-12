Napi horoszkóp - 2019. december 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Dobjon el minden munkát, még a ház körüli teendőket is, és adja át magát a pihenésnek. Amíg nincs olyan nagy tömeg, ellátogathatna az Adventi Vásárba szeretteivel egyik nap, hogy így még akár a karácsonyi hangulat is megszállhatja. Vagy iktasson be egy találkozót a rég nem látott barátokkal. Megérdemli, hogy legyen egy nap, amikor igazán azt csinál, amit csak szeretne, és senki nem szól bele!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Úgy dönthet, hogy ma a boltokat fogja járni és beszerezi a legújabb kiegészítőket, hogy elkezdhesse dekorálni az otthonét, ugyanis maga már ünnepi lázban ég. Már most olyan ételeket süt-főz, amelyek tipikusan karácsonyiak. Olyan jó telik a napja, hogy senki sem tudja elrontani a kedvét, de szerencsére senki nem is akarja. Szerettei csak mosolyognak és örülnek annak, hogy ilyen lelkes és örömteli.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy kissé nyűgős, morcos lehet, mert nem alakult úgy a napja, mint tervezte. Ám nem a legjobb orvosság erre, ha összeveszik másokkal vagy egész hétvégén begubózva durcázik. Inkább álljon elő másik lehetőséggel. Menjen el valahova a barátaival vagy párjával, ahol jól érzi magát, mert otthon ülve aligha fogja kiereszteni a gőzt. Inkább menjenek és lepje meg magát finomságokkal vagy egy-két aprósággal.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Csodálatos hangulatban telik a napja, amit valószínűleg a párjának köszönhet majd. Lesz benne izgalom, egy kis kaland és romantika is. Mostanában nagyszerűen kijönnek egymással, pedig ma is egy kissé érzékeny lehet, de szerencsére partnere igazán türelmes és megértő. Próbáljanak ki valami újdonságot, hiszen ez a nap kedvez az új élmények szerzésének. Ám jobb, ha tudja, hogy egy váratlan látogatóra is kell ma számítania!

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem vágyik izgalmakra, de mégis mozgalmas nap elé néz. Szíve szerint inkább otthon maradna a csendben és nyugalomban. Lehet, hogy ezt szeretné, ám a csillagok kivédhetetlen programokat varázsolnak magának. Végül nem is lesz oka panaszra, olyan jól fogja érezni magát! Amennyiben szingli, akkor egyenesen kötelező kidugnia az orrát a nagy fal közül, nem fogja megbánni!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A nap egy részét alárendeli a kötelező feladatok elvégzésének és otthona rendbetételének, hogy aztán délután átadja magát a családi vagy baráti programoknak. Ám ha valóban azt akarja, hogy mindenre jusson ideje, akkor időnként nemet kell mondania másoknak, akik szívességeket kérnének Öntől. Még ha vitás helyzet alakulna is ki, akkor is védje meg magát higgadtan.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Legyen óvatos, mert nem mindenki akarja magát nyugton hagyni a hétvégén és kötelező feladatokat, programokat találnak ki Önnek. Maga meg olyan jó, hogy inkább segít és lemond a vágyaidról, csakhogy mások kedvében járjon. Még ma húzza meg a határokat a saját érdekében! Nem csak a teste, hanem a lelke is fáradt, pihenésre lenne szüksége, ezért bátran álljon ki magáért!

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



A leghőbb vágya az, hogy semmit se keljen csinálnia. De hiába, mert ha nem mások, akkor maga talál ki programokat és kötelező elintézni való ügyeket, a ház körüli teendőkről nem is beszélve, mint aki képtelen egyszerűen csak hátradőlni. Ráadásul olyan meghívást kaphat, aminek képtelen ellenállni, akár a személy, akár a program miatt. Viszont nem is fogja megbánni, hogy elmegy rá, mert nagyszerűen fogja érezni magát.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Szinte minden vágya, elképzelése megvalósul a mai nappal kapcsolatban. Olyan események történhetnek, amikről még csak álmodni sem mert. Szingliként ez jelentheti azt, hogy megismerkedhet valakivel, aki épp olyan, mintha az álmaiból lépett volna elő. De mindenkit kellemes meglepetés fog érni és kimondottan szerencsésnek érezhetik magukat. Ám izgalmak ide vagy oda pihennie sem ártana!

BAK: (december 22 - január 20.)



A csillagok arra emlékeztetik, hogy most a kapcsolatai minősége szinte csak magától függ. Amilyen másokkal, azt kapja vissza Ön is. Lényegében meghitt családi körben fogja tölteni a napját és délután még arra is jut ideje, hogy egyedül a hobbiját űzhesse, de legalábbis egy kis én-időt tartson! Kell is a magány Önnek, mert értékes és izgalmak gondolatok juthatnak az eszébe!

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne hagyja, hogy mások mondják meg, mit kellene tennie, vagy feladatokat találjanak ki Önnek. Érvényesítse diplomatikus úton az akaratát és töltse azzal a napját, amivel szeretné. Különben sem ártana kicsit elmélkednie, ugyanis van néhány dolog, amit át kellene gondolnia. Tegye meg, és nem maradnak el a nagy felfedezések, amik után, ha készen áll, akkor megtarthatna a mélyre szántó beszélgetést a párjával vagy az illetékes személlyel.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Menjen vásárolgatni, szórakozni, találkozzon a barátaival és foglalkozzon olyan dolgokkal, amik igazán boldoggá teszik. Ne mindig csak azt nézze, mi tesz másokat boldoggá. Olykor-olykor magának is kedvezhetne. Mondja meg maga, mi legyen a mai program! Csak ne essen abba a hibába, hogy túl sokat akar egyszerre, mert akkor csak rohangálni fog, mint pók a falon.

