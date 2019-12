Napi horoszkóp - 2019. december 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.12.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Frissnek és energikusnak érzi magát. Bármibe is fog bele, azzal könnyen, gördülékenyen fog haladni és sikert érhet el. Éppen ezért ma érdemes szorgalmasnak lennie, hogy elérje a kívánt célt! Emiatt is kellene figyelnie arra, hogy ne engedje, hogy mások kizökkentsék a ritmusából. Ne ma akarjon hosszas beszélgetéseket folytatni vagy segíteni másnak. Tartsa szem előtt a célját!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ez a nap optimizmusra ad Önnek okot. Jó hírt kaphat, vagy akár már látja is a közelgő eredményt, siker. Az is lehet, hogy egy problémájára talál végre megoldást vagy jön valaki, aki a segítségére siet. Bármelyik esetről is legyen szó, sokkal pozitívabbnak látja a helyzetét, és ha esetleg depressziós, rosszkedvű volt mostanában emiatt, akkor legalább ma már érezhetően javulni fog a kedélyállapota.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Fantasztikus hangulatban lesz a mai napon. Mindenkit sokkal szebbnek és pozitívabbnak lát. Talán végre tényleg, igazán sikerült észrevennie a pozitív oldalukat az embereknek. Annyi bizonyos, hogy ma jóval kedvesebb is lesz a környezetével. Érdemes ma barátkoznia és rendbe tennie a kapcsolatait, mert mások is nyitottak arra, hogy rendezzék a viszonyukat, illetve szeretetteljesek legyenek Önnel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Alapvetően nyugodt napja lesz ma, mégis valami miatt feszült, nyugtalan. Rossz érzése van, de maga sem tudja miért, ám úgy sejti, valami hamarosan történni fog. Talán így is van, de nem érdemes ezen rugóznia és azon agyalni, mit fog bekövetkezni. Nem könnyű, de próbálja meg elterelni a figyelmét és élvezze, hogy legalább a környezete nem idegesíti és nem adódnak problémák a mai napon!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valaki ma sikeresen megsértheti. Egyáltalán nem számított rá és az illető rendesen beletrafált a lelki világába. Mielőtt átkot szórna rá meg örök ellenségnek nevezné ki, gondolkodjon el azon, hogy valamiképp nem-e maga idézte elő a helyzetet. Ebben az esetben lehet nem kellene világraszóló patáliát várnia vagy arra várnia, hogy az illető bocsánatot kérjen. Legfeljebb, ha előbb Ön is megtette!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ma csacsogós, beszélgetős hangulatában van. Meg is lep vele másokat, hogy milyen könnyedén és kedvesen kommunikál másokkal, és hogy hajlandó saját magáról is vagy éppen a kapcsolatról beszélni. Ezzel azért legyen óvatos, nehogy olyat áruljon el magáról vagy a párjáról, ami nem tartozna másokra. Előfordulhat, hogy illetéktelen fülekbe juthat az infó és pletykálni kezdhet magáról.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Ma csak úgy ragyog! Vidámnak, fittnek, energikusnak érzi magát. Talán épp ez az oka annak, hogy ma mindenkivel szót ért, és hogy gördülékenyen halad a feladatai elvégzésével. Jó kedvvel végzi a munkáját és közben a környezetét is sikerül feltöltenie. Észre is veszi, hogy mindenki odafigyel arra, amit mond és szeretnének az Ön környezetében lenni. Élvezze bátran a népszerűséget!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Sokkal jobban érzi magát az elmúlt napokhoz képest. Elmúlt a túlzott érzékenysége és kitisztult az elméje. Olyan érzése van, mintha egy sötét varázslatból tért volna magához. Emiatt rá is kell döbbennie arra, hogy mi mindent okozott a napokban, és hogy van néhány személy, akit megbántott. Nem késő helyrehoznia a hibáit és rendbe hozni a kapcsolatait. Ám egyes döntései már nem biztos, hogy megváltoztathatja!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ma felrémlik magában a múlt és újra olyan dolgokon kezd rágódni, amik rég történtek és nincs felette hatalmuk. Felszínre kerülnek a sérelmek, és éppen emiatt ma sebtépő hangulatban lesz. Képes megint belemenni ugyanazokba a vitákba és egyes esetekben az derülhet ki, mégsem bocsátott meg valakinek. Vigyázzon, nehogy túl messzire menjen a múltidézéssel!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma mindenki magához fordul segítségért. Magától kérnek tanácsot, szívességet vagy akár egyenesen azt, hogy oldja meg a problémáját. Persze jó is lenne mindenkit kisegíteni, utána besöpörni az elismerést és a hálát, de inkább ne így akarjon szeretethez jutni. Nem lesz jó vége annak, ha mindenkinek segíteni akar. Egyrészt mert nem bírná cérnával, másrészt így Önnek adódnának gondjai.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Lehetőséget kap arra, hogy rendbe hozzon olyan dolgokat, amiket elszúrt. Vagyis, ha összeveszett másokkal, helytelenül cselekedett, akkor itt az esély, hogy kijavítsa őket. Éljen a szerencséjével! Szerencsére környezete is nyitott arra, hogy jóvátegyék a kapcsolatukat. Ugyanakkor Önnek is nyitottnak kell lennie és megbocsátania annak, aki esetleg magának ártott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

HALAK: (február 19 - március 20.)



Úgy érzi, mindenki csak bántja. Mintha egy céltábla lenne és a környezete magán vezeti le a feszültséget. Valószínűleg érzékenyebb is a szokottnál és egy kicsit eltúlozza, de tény, hogy a környezete is feszült. Nem kell hagynia, hogy mindenki lábtörlőnek nézze, bátran védje meg magát. Legalábbis eldöntheti, hogy ha kell, konfliktusba keveredik és harcol vagy csak némán szenved, amíg mindenki magába rúg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc