Napi horoszkóp - 2019. november 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem várt anyagi kellemetlenség éri. Lehet, hogy előkerül egy be nem fizetett számla vagy valami bedöglik és újat kell vennie helyette. Tény, hogy kellemetlen, de ne hagyja, hogy az egész napját beárnyékolja! Talán emiatt is, de túl szigorú lesz magával és hajlamos azt gondolni, hogy semmit sem ért el. Erre ma rácáfolnak a csillagok, mert napvégén egy jó hír jut a fülébe!

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ami a következő 24 órában történik, meglepő lehet. Meglehetőse izgalmas és fordulatos nappal kell számolnia, úgyhogy jobb, ha minden eshetőségre felkészül és rugalmasan áll az eseményekhez. Óvakodjon attól, hogy azt mondja másoknak, amit hallani akarnak, szemben azzal, amit hallaniuk kell, mert azzal senkinek sem tesz jót, még akkor se, ha azt hiszi. Lehet, hogy elkerüli a konfrontációt, de a mai nappal elkerülhetetlen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Annyira kétségbeesetten szeretne győztes lenni, hogy szinte bármit megtesz, és kimondottan gátlástalan lehet. Legyen óvatos. A bolygók arra figyelmeztetik, hogy könnyen átléphet bizonyos határokat, amelyekkel beteheti a kaput a kapcsolataiban. Továbbá ne vállaljon kockázatot, különösen utazás vagy anyagiak kapcsán. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, és akkor elkerülheti, hogy kellemetlenség érje.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Lehet, hogy pénzre van szüksége, de a bolygók arra figyelmeztetik, hogy ne kockáztasson! Ne szerencsejátékozzon, és ne menjen bele kockázatosnak tűnő vállalkozásokba. Ráadásul ma egyes emberek megpróbálják megnehezíteni az életedet, ám ezek a próbálkozások csak akkor lesznek sikeresek, ha megengedi magának, hogy mérges legyen. Ha viszont nyugodt marad, és mindent viccként kezel, akkor ők fogják kellemetlenül érezni magukat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Érdemes lehet meggyőződni arról, hogy nem fog megbukni az új vállalkozása vagy üzlete. Az életben semmi sem biztos, tehát mérlegelje milyen kockázatokat vállal, mindegy, hogy akár ismerősei mennyire próbálják meggyőzni valaminek a sikeréről. Illetve hagyja, hogy egy szerette a saját útjára lépjen, és ne akarja mindenáron megóvni. Van, hogy az ember csak a saját hibájából tanul. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Ma szembe kell nézni a ténnyel, hogy bármennyire is igyekszik, nem ért célt. Nem feltétlenül a céllal van a baj, hanem esetleg a módszerrel, az eszközzel, amivel megpróbálja elérni.Ha továbbra sem látja, mit csinál rosszul, akkor kérjen véleményt valakitől, akiben megbízik. Heti horoszkóp



Fennáll annak a veszélye is, hogy kezdi elveszíteni a lelkesedését és inkább elengedi a célját, semmint tovább küzdjön érte.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



A csillagok arra figyelmeztetik, hogy kétszer ellenőriznie kell ötleteit, mielőtt végrehajtani próbálná azokat. Lehet, hogy a z ötlet jó, de talán kockázatos lehet. Érdemes lenne e tekintetben meghallgatnia valaki olyannak a véleményét, akinek megbízik. Viszont úgy tűnik, hogy egy kapcsolat zátonyra futott, de a bolygók azt sugallják, hogy ez nem igaz. Még mindig megmenthetik a kapcsolatot.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Valamiféle ajánlat érkezik ma, de pénz- vagy időbeli befektetéssel járhat. Mielőtt elvetné, érdemes lenne átgondolnia, hátha mégiscsak megérné az áldozatot! Ha eléggé akar valamit, megtalálja a módját, hogy megszerezze ma, de az ajánlaton kívül olyan ajándékot vagy figyelmességet kaphat, amelyre nem számított. Úgy tűnik, valakinek sokkal fontosabb, mint azt hitte!

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Dőljön hátra, lazítson, és adjon időt mind elméjének és testének, hogy feltöltődjön. Ma úgy sem kell számolnia nehézségekkel, akadályokkal, semmi olyannal, ami stresszelné. Ideje egy kicsit frissíteni a gondolkodásmódját is, és megszabadulni a negatív hitrendszerektől. Ugyanakkor, csak mert ma több új gondolata is támadhat, még nem jelenti azt, hogy jók is. Legyen kicsit reálisabb, ha a tervei megvalósításáról van szó!

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma túl őszinte lehet másokkal és olyat mondhat, amivel megbánthatja őket. Lehet, hogy csak viccnek szánta, de vegye figyelembe, hogy ami magának az, nem biztos, hogy másoknak is! Minél inkább próbálja valaki meggyőzni Önt arról, hogy fektessen be valamibe vagy adjon kölcsönt, annál inkább kellene óvakodnia, mert jó esély van arra, hogy többé nem látja azt a pénzt, még akkor se, ha az illető esetleg barát.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ne hagyja, hogy mások lebeszéljék a vágyairól. Tartson ki céljai mellett! Nem baj, ha meghallgatja a lehetséges buktatókat, de ne dőljön be azoknak, akik csak irigyek és féltékenyek Önre. Ugyanez igaz arra, ha a személyiségével vagy a tetteivel kapcsolatban tesz kritikát. Talán egy-két megjegyzést fájónak talál, mert van benne igazság, azokra érdemes figyelnie, de azért nem kell mindent elhinnie!

HALAK: (február 19 - március 20.)



Úgy érzi, nem bír lépést tartani a környezetében élőkkel. De talán nem is kell. Inkább a saját tempójában haladjon. Ne másoknak akarjon megfelelni és nem is az a fontos, hogy ugyanott tartsanak. Lehet, hogy Ön egyik-másik célját később valósítja meg, de talán ezáltal lesz biztosabb és sikeresebb. Előfordulhat, hogy ma kritikát kap egy baráttól vagy családtagtól. Vigyázzon arra, miként reagál, nem kellene egyből ellentámadást indítania!

