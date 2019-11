Napi horoszkóp - 2019. november 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Családja szabályosan versenyez a figyelméért. Csak az igazán fontos feladatokkal foglalkozzon ma. Ne próbálja meg teljesíteni kollégái kívánságait, és továbbra is törekedjen a saját feladatai elvégzésére, különben sosem hagynak Önnek nyugalmat és nem fog több ideje maradnia a szeretteire. Túl sok feladatot és szívességet vállalt mostanában, de már érzi, hogy túl van terhelve.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha úgy gondolja, hogy segítségére lehet valakinek azzal, hogy jó üzleti vagy párkapcsolati, motivációs tanácsot ad, akkor tegye meg. Csak arra figyeljen, hogy ne erőltesse rá az akaratát az illetőre. Inkább csak utat mutatni próbáljon, semmint döntéseket hozni más helyett, mert ha rosszul sülnek el a dolgok, akkor azzal csak azt éri el, hogy megromlik a kapcsolatuk és magán veri le az illető a port.

IKREK: (május 21 - június 21.)

Ha mindenki kívánságát teljesíti, azzal elvonja az összes energiáját, márpedig nem ártana, ha következő napokban a toppon lenne. Koncentráljon a prioritásokra, a többiek kicsit várhatnak. Egyébként sem jó, ha mások helyett éli az életüket, mert ha hozzászoktatja őket ehhez, akkor ne csodálkozzon azon, hogy el fogják várni Öntől, hogy mindig segítsen. Az nem önzőség, ha elsősorban a saját igényeit tartja szem előtt. Heti horoszkóp





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma kapcsolatot teremthet olyan emberekkel, akik elősegíthetik karrierje előmenetelét vagy akár valóra válthatják a vágyait. Csak éppen az a probléma, hogy egy kicsit lusta és fásult, nincs kedve aktivizálnia magát és élni a lehetőséggel, ami nagy hiba lenne és később csak bánná, hogy nem így cselekedett. Kapja össze magát és éljen az előmenetel lehetőségével vagy legalábbis fogadja el, ha valaki közelebb viszi a terveihez. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nagyszerű, hogy új lehetőségek vannak az életben, de ha túlterheltnek érzi magát, kérjen egy kis időt és előbb pihenjen. Ha teste-lelke megelégeli azt a tempót, amit diktál magának, nem fogja tudni kihasználni a kapott lehetőségeket. Tegyen arról, hogy csökkentse a stresszt az életében és többet lazítson. Mindemellett nem ártana a családjával is többet foglalkoznia, akik feltöltenék Önt! Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Optimizmusa ma határtalan és roppant csábító másoknak. Az emberek nyitottak arra, hogy meghallgassák és megfogadják a tanácsait. Pozitív hozzáállásával ma nem csak magán segíthet, hanem a környezetében élőkkel is. Merjen rámutatni azokra a dolgokra, amiket nem vesznek észre. Ez nem jelenti azt, hogy kíméletlenül oda kellene mondania a hibáikat vagy a megoldást, hanem tegye ezt finoman és inkább vezesse rájuk őket! Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Előfordulhat, hogy úgy tűnik, hogy maga az egyetlen, akit nem avatta be titokba, de valójában az a helyzet, hogy az illető, akié a titok, úgy hitte, hogy nem is érdekelné magát vagy pedig úgy gondolta, hogy leterhelné Önt, ezért legyen vele elnéző. Fontos lenne, hogy a következő két vagy három napban több időt fordítson a szeretteire, mert egyesekkel már elkezdtek eltávolodni egymástól. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ma és holnap rettentően le lesz terhelve. Ha elkezdesz lemaradni, rendkívül nehéz lesz újra felzárkóznia, tehát fordítson időt a fontosabb teendőkre és most tegye félre a kevéssé lényeges feladatokat. Ha pedig ma valamilyen ígéretet tesz, akkor azt mindenképpen teljesítse! Azért ne tegyen ígéreteket, mert úgy érzi, hogy elvárják magától, mert azzal mindenki veszít, mert előbb-utóbb ki fog derülni, hogy kényszerből teszi őket. Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Ma nem ártana jobban odafigyelnie, mert kissé feledékeny lehet. Figyeljen arra, hogy otthonában és a munkahelyén semmit se hagyjon bekapcsolva vagy őrizetlenül, ha esetleg veszélyes lehet. Ma néhány ember nagyon pozitív hatással lesz Önre, de sajnos olyanokkal összehozza a sors, akik lehúzzák, így napvégén elcsigázott, nyűgös lehet. De csak azokkal foglalkozzon, akik kedvesek, ne vegye fel mások negatív megjegyzéseit! Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Annak ellenére, hogy úgy érzi, mintha bizonyos területeken el lenne maradva másokhoz képest, megnyugodhat. Be fogja látni, hogy a látszat néha csal és mások élete sem feltétlenül olyan ragyogó, mint azt hiszi. Ahogy az is nyilvánvalóvá válhat Önnek, hogy nem is olyan rossz vagy elmaradott az élete, mint gondolja. Vagyis ma bőven fogják érni kellemes csalódások! Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Körültekintően kell megterveznie tetteit, különösen akkor, ha ezek hatással lehetnek a környező emberekre. Tisztában kell lennie azzal, hogy cselekedeteinek következményei vannak és nem feltétlenül csak Önre nézve. Ha fontos döntést kellene meghoznia, bölcs dolog lehet ezt egy-két nappal későbbre hagyni. Nem valószínű, hogy elég tisztán látná a helyzetét és még rosszabb lenne, ha hirtelen felindulásból döntene. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)

Komolyan szeretné venni karrierjét, de úgy tűnik, még mindig nem tudja, mit is akar igazán. Abba sem biztos, hogy továbbra is azt szeretné-e csinálni, amit jelenleg is, ahogy az is kérdés, hogy a jelenlegi helyén marad vagy inkább munkát vált. Viszont nem alkalmas ez a nap a döntésre, ahogy arra sem, hogy plusz kötelezettségeket vállaljon. A legjobb lenne, ha lazára venné a napját! Heti horoszkóp





