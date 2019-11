Napi horoszkóp - 2019. november 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Szíve szerint ma ki sem mozdulna otthonról. Szívesebben kuckózik be és gondolkodik. Vannak dolgok, amik mostanában igencsak foglalkoztatják és szeretne rá válaszokat találni. Egyszerűen ma magányra vágyik és arra, hogy elmélyedjen a gondolataiban. Ha erre vágyik, ne fogja vissza magát. De azért ügyeljen arra, hogy szeretteit se hanyagolja el teljesen, akik szeretnék, hogy foglalkozzon velük.

Ma csendesebb, visszafogottabb lehet a megszokotthoz képest. Maga sem érti egészen, hogy miért. Egyszerűen ma nincs olyan vidám hangulatban, pedig jó a társaság és a program is. Viszont ez nem jelenti azt, hogy akkor egész nap borús hangulatban kellene lennie. Engedje, hogy mások csodás napot varázsoljanak Önnek. Ne feledje, hogy Ön mosolya és derűs hangulata aranyat ér.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Érdemes ma odafigyelnie az álmaira és a megérzéseire is. Misztikus élményben lehet része. Olyan erősen dolgozhat a hatodik érzéke, hogy előre megsejthet valamit, ami akár hatalmas szerencséhez is vezetheti, vagy annak köszönhetően kerülhet el valamit. Úgyhogy ne kételkedjen magában, bár annyira erőteljes benyomások érik, hogy lehetetlen lesz nem komolyan vennie őket.

Új emberekkel ismerkedhet ma meg. Olyanokkal, akik valamiképp hozzájárulnak az életéhez és új célokat adhat Önnek. Barátra, üzlettársra, de akár párra is lelhet. Mindenképpen érdemes ma kimozdulnia otthonról, részt vennie a különböző eseményeken, programokon, amikre elhívták. Ugyanakkor a régi ismeretségeit is sikeresen felfrissítheti a mai napon, mindenféle kapcsolat megerősítéséhez tökéletes ez a nap.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nagyon elhanyagolt egyeseket. Okosan tenné, ha elővenné ezeket a kapcsolatokat és foglalkozna velük. Nemcsak a régi barátokkal, rokonokkal kellene felfrissítenie a kapcsolatait, hanem barátaival, közeli szeretteivel is. Ne hagyja, hogy a hétköznapok teljesen beszippantsák. Ma itt a lehetőség, hogy velük is foglalkozzon! Kezdeményezzen és melegítse fel a kapcsolatait!

Szörnyen fáradtnak érzi magát. Ma semmihez sincs kedve, de mégis nyugtalanítja, ugyanis lenne elég elintéznivalója. Ha sehogy sem mennek ki a fejéből, akkor végezze el őket, akár segítséggel, de utána nyugodtan adja át magát a pihenésnek, mert nagy szüksége lenne rá. Teste-lelke ki van merülve, ne várja meg, amíg lebetegszik. Ne legyen lelkiismeret-furdalása, mert kicsit magára is gondol.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Új lendületet kaphat a mai napon. Azt hitte, le kell mondania valamiről, hogy nem fog összejönni, de ma jó hírt kaphat, pozitív irányba mozdulhat az a bizonyos dolog és ez óriási hittel és reménnyel tölti el. Ma már sokkal színesebben látja majd a világot és a helyzetét, újra képes lesz bizakodni. Érthető, hogy ez a dolog teljesen lefoglalja, de még ne a hétvégén álljon neki dolgozni vagy legalábbis elmélyülni benne.

Váratlan bonyodalom merül fel az életében. Panaszkodás vagy siránkozás helyett inkább álljon neki a feladat megoldásának. Ne bízza másra, akármilyen nagy legyen is a kísértés. Egyáltalán nem olyan nehéz, mint amilyennek tűnik. Érthető, hogy ki van merülve és elege van, de ne söpörje a szőnyeg alá és ne is halogassa. Mégis az is lehet, hogy a hétvégén lazán megoldhatja, csak erőt kell vennie magán.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Valakitől izgalmas híreket hallhat, de még az is lehet, hogy hasznos, értékes információk jutnak a fülébe, amelyeket Ön is fel tud használni. Éppen emiatt érdemes lehet kimozdulnia otthonról, társaságba mennie és beszélgetnie másokkal, hiszen nem tudhatja, mely barátjától, rokonától vagy épp egy idegentől hallhatja azt, amivel gazdagabbá teheti az életét. Járjon ma nyitott fülekkel!

Vigyázzon, mert panaszkodásával környezetei idegeire mehet. Egyrészt talán azért, mert nincs is akkora problémája. A másik pedig, hogy nem lehet biztos abban, hogy másnak nincs-e komolyabb gondja, mint Önnek. De talán az is bosszantja őket, hogy nem egyszer elmondták, mit kellene tennie vagy felajánlották a segítségüket és nem kért belőle. Ennek fényében ne csodálkozzon azon, ha meglehetősen ingerültek Önnel szemben.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kedvet kaphat ma valami új dologhoz, illetve nagyfokú igénye támad a fejlődésre. Talán ahhoz, hogy kamatoztassa a tudását és továbbtanuljon. De az is lehet, hogy egy új hobbit talál magának vagy a meglévő képességeit, tehetségét szeretné fejleszteni. Mindenképpen érdemes ma próbálkoznia az új dolgok kipróbálásával vagy elindulni a fejlődés útján. Bármibe is fog bele, az sikeres, gyümölcsöző lesz!

Hiába van hétvége, mégsem tud kikapcsolni, mert folyton a melón jár az esze. Arra gondol mennyi elintéznivalója van még, mi mindent kellene megcsinálnia vagy hogyan pörgethetné fel az üzletét. Nem lesz ennek jó vége, ugyanis szerettei megorrolhatnak Önre, hogy képtelen igazán velük foglalkozni, de még a teste és a lelke is megunhatja a sok munkán való töprengést. Így vagy úgy, de bele fog fájdulni a feje!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



