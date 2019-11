Napi horoszkóp - 2019. november 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan érzése van, mintha akadályoztatva lenne. Semmivel sem halad igazán. Bölcsen tenné, ha újra átgondolná terveit, és eddigi lépéseit, mert könnyen lehet, hogy elsiklott a figyelme egy lényeges momentum felett, ami megválaszolhatná azt, miért nem tud haladni. Talán csak nem a megfelelő lehetőségeket használta eddig vagy egy egészen apró módosítást kellene végrehajtania annak érdekében, hogy végre beinduljon a gépezet.

Valahogy nyugtalan, nem találja a helyét. Semmi sem jó, feszült, elégedetlen magával és a környezetével is. Jó volna, ha nem ma akarna fontos döntéseket meghozni vagy komolyabb lépéseket tenni céljai elérésének érdekében. Ma inkább csak tervezzen és próbáljon meg kikapcsolódni. Ne erőltesse azokat a dolgokat, amik nem mennek. Legyen megértő önmagával és a környezetével is, ha esetleg nem abban a tempóban haladnak, mint Ön!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne ragaszkodjon mindenáron a saját elképzeléseihez, mert nem biztos, hogy annyira jók, mint hiszi. Könnyen előfordulhat, hogy mások számára nem kecsegtetőek vagy pedig komoly hibák rejlenek a tervében, csak ők nem veszi észre. Ez az egész nem is lenne akkora a baj, ha nem akarná mindenáron ráerőszakolni őket másokra. Inkább csak dobja fel az ötleteit, és hagyja, hogy mások döntsék el, teszik-e nekik vagy sem.

A tettekhez és döntésekhez nem alkalmas ez a nap, de arra tökéletes, hogy átgondolja terveit. Nemcsak azért, mert nagyszerű gondolatok, ötletek juthatnak az eszébe, hanem azért is, mert ma még a gondjaira is találhat megoldásokat. Éppen ezért töprengjen csak el azokon a dolgokon, amiken változtatna, vagy amik nehézséget okoznak Önnek és biztos sikerülni fog orvosolnia őket.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma úgy érezheti, mindenkinek minden összejön, csak magának nem alakulnak jól a dolgai. Azt tapasztalja, hogy mindenki megkapja, eléri, amire a vágyik, csak Ön nem. Még rosszabb, mikor úgy tűnik, mások kapják meg azt, amivel kapcsolatban úgy véli, maga jobban megérdemelné. Ne hagyja, hogy ezek az érzések lehúzzák, és esetleg arra sarkallják, hogy belekössön másokba vagy kritizálja őket.

Érzi, hogy időszerű lenne változtatnia bizonyos dolgokon, de túlságosan a megszokásai rabja. Nehezére esik kilépnie a komfortzónájából, elhagynia azokat a hiedelmeket és nézeteket, amik nem szolgálják, és csak visszafogják. Lehet, hogy nem könnyű, de semmi esetre se adja fel. Legyen türelmes és haladjon aprólépésekben. Sikerülni fog, bárki bármit mondjon, úgyhogy ne hagyja, hogy mások eltántorítsák a céljaitól!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nagyon jó hangulatban van már korán reggel. Tele van új tervekkel, óriási magában a tenni vágyás. Ugyanakkor nemcsak a saját életét áll készen megváltoztatni, hanem arra motivál másokat is, hogy ők is merjenek kilépni a komfortzónájukból. Olyan erős pozitív kisugárzása van, hogy fel is figyelnek arra, amit mond és a környezete követni kezd, és a tanácsát is kérhetik. Vigyázzon, hiszen ez a nagy népszerűség felelősséggel jár!

Bármivel kapcsolatban is szeretne újítani, változtatni, azt ma érdemes megtennie, illetve elindulni a megvalósítás útján. Ha megváltoztatná külsejét, otthonát, akár munkahelyet váltana, akkor tegye meg a kezdő lépést. De akár ha fogyni szeretne, célszerű lehet épp a mai napi belevágnia. Ne egy nap alatt akarjon minden változtatást végrehajtani, most csak a kezdet számít.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Lehetősége lesz arra, hogy új dolgokat próbáljon ki. Ma annyira nyitott és kalandvágyó, hogy szívesen belemegy az egészen szokatlan dolgok kipróbálásába is. Olyanokba, amiket máskor eszébe sem jutna. Kellemes és egyúttal meglepő élményekben lehet ma része. De vigyázzon, ne essen túlzásokba, nem kell egy nap alatt tengernyi új élményt begyűjtenie. Adja át ma időben magát a pihenésnek!

Rengeteg munka szakad a nyakába, de semmi oka az aggodalomra, ugyanis nagyszerűen fog tudni teljesíteni és könnyedén néz szembe a kihívásokkal. Lehet, hogy sok feladat lesz, de maga roppant lelkesnek és hatékonynak bizonyul a mai napig. Nap végére igencsak fáradt lesz, de kimondottan elégedett lesz magával és a teljesítményével. Kollégái, de még felettesei elismerését is kivívhatja.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Elégedetlen az otthonával, esetleg a munkakörnyezetével és szeretne rajta változtatni. Ha van rá lehetősége, tegye is meg, ne csak álmodozzon róla! Nem kell mindjárt többezret elkölteni rá, minimális összegből is óriási eredményt érhet el. Engedje szabadjára fantáziáját, kreativitását, és egyedül vagy akár barátaival, szerezzen be pár kelléket és akár dekoráljanak együtt!

Lehetősége nyílik anyagi helyzetének a javítására. Egy kivételes lehetőséget, munkát ajánlhatnak fel Önnek, amit kár lenne visszautasítania. Legyen bátor és merész még akkor is, ha elsőre esetleg nagy falatnak tűnik. Gondoljon arra, hogy nem véletlenül ajánlatták fel Önnek vagy akár fogadták el a jelentkezését a jobb posztra, hanem azért, mert képes lesz teljesíteni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



