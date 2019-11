Napi horoszkóp - 2019. november 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Érezhető az elfojtott indulat a családban. Ma valahogy mindenki feszült, ingerlékeny és Ön is érzi magán, hogy nem kellene sok ahhoz, hogy ki keljen magából és elveszítse a fejét. Ám ez nagy hiba lenne. Bölcsen tenné, ha fékezné magát. Viszont ha nem Ön, hanem más tör ki, az sem jelenti azt, hogy akkor csak úgy be kellene szállnia a vitába. Ellenben megteheti, hogy megpróbál segíteni az illetőnek, hogy megnyugodjon.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ma sehogy sem érzi jól magát a bőrében. Ez az a nap, mikor semmi sem áll jól magának, semmihez sincs kedve, a legszívesebben átaludná a napot. Érthető, hogy emiatt nincs kedve senkivel sem találkozni és terhesnek érezheti a környezetét, ezért talán az lenne a legjobb, ha bezárkózna, és egész nap olvasna vagy filmeket nézne, de legalább megpróbálná magát valamiképp jól érezni.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ez a nap a szerelemé. Ma fantasztikus napot tölthet el a kedvesével. Minden adott ahhoz, hogy romantikázzanak, és jól érezzék magukat. Lehetőség szerint kapcsolja ki a telefont, napolja el egyéb teendőit és csak a kedvesére koncentráljon. Jót tenne a kapcsolatuknak, ha egész nap kettesben lennének, megbeszélnék az érzéseiket, a gondolataikat és a jövővel kapcsolatos elképzeléseiket.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Kellemes meglepetés érheti a mai napon. Egy rég nem látott ismerős vagy barát felhívhatja, de az is lehet, hogy összefut vele. Mind a ketten hajlanak arra, hogy felvegyék a kapcsolatot, és újra beszélgető viszonyba kerüljenek. Ugyanakkor talán Ön is érzi majd, hogy mindez nem véletlen és a sorsnak terve van ezzel a találkozással. Ezért is kellene hagynia, hogy kibontakozzanak az események.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nagy szüksége lenne arra, hogy kimozduljon otthonról, de talán egy pörgős városi program helyett inkább a természetbe kellene mennie. Lehet, hogy nap elején nem így gondolja, de nagyszerű hatással lenne Önre a csend, a friss levegő, a természet. Fontos gondolatok jutnának az eszébe és egy kis megvilágosodásban lehetne része. Egy jó kis sétával megtisztíthatná a testét és a lelkét.





Ma bizony melegségre vágyik. Nemcsak fizikai, hanem lelki szinten is. Szeretné, ha több figyelmet és szeretetet kapna a környezetétől. Nem kellene ehhez mást tennie, mint előbb adnia és éreztetni a környezetével, hogy vevő erre. Maradjanak otthon és töltsenek együtt min őségi időt, beszélgessenek vagy akár romantikázzanak a kedvesével. Tegyen félre hétfőig a kötelezettségeket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Attól még, mert mások nem érnek rá lazítani, szórakozni, nem jelenti azt, hogy akkor Önnek is otthon kellene kuksolnia. Nyugodtan mozduljon ki. Ha nem ér rá egyik barátja sem vagy a szeretteinek nincs kedve, maga attól még menjen és érezze jól magát. Higgye el, egyedül is lehet mulatni, és így is érheti Önt kellemes meglepetés. Adjon egy esélyt magának és a sorsnak is!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Legyen ez a nap a családé. Talán szívesen maradna otthon és nem csinálna semmit és eltűnne a világ szeme elől, de akkor ma sokat vesztene. Bízzon a csillagok ajánlásában, akik arra bíztatják, hogy látogassa meg rég nem látott vagy idősebb rokonait. Valószínűleg értékes információkkal szolgálhatnak Önnek vagy valami olyat kaphat tőlük, amire épp szüksége van amellett, hogy szeretettel töltenék fel magát.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ma nagyon érzékeny lesz, de nem olyan hisztis, dührohamot kapós módon. Sokkal inkább úgy, hogy mindent a szívére vesz és elérzékenyül. Mindenkinek segíteni szeretne miközben valahol saját magát is sajnálja. Legyen ezzel óvatos, mert úgy érezhetik, hogy Önnek semmi sem jó és az sem lenne szerencsés, ha a letámadná őket a fojtogató szeretetével. De az is sok lehet nekik, ha mindenen elpityeredik.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Legyen ez a nap igazán kikapcsolódásé és ne próbáljon kifogásokat találni arra, miért nem pihen. Persze, mindig van mit csinálni egy ház körül, de nem kell egész nap takarítani és rendezkedni, vagy ha mégis, legalább kérjen segítséget, hogy hamarabb végezzen. Nagy szüksége lenne arra, hogy pihenjen, és olyan dolgokkal foglalkozzon, amik feltöltik és jobbkedvre derítik.

BAK: (december 22 - január 20.)

Ez az a nap, amikor igazán át kellene adnia magát a pihenésnek. Mit szólna egy kis wellnesshez? Biztos találni fog olyat, aki csatlakozna magához és szívesen áldozna a szépség és a stresszoldás oltárán a hétvégén. Ám ha nem szeretné ezért kitenni a lábát, akkor legalább otthon iktassa be. Szóljon ez a nap önmagáról és arról, hogy kényezteti a testét és a lelkét. Így hétfőre olyan lesz, mint akit kicseréltek!





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Itt lenne az ideje annak, hogy időt szánjon régi barátaira. Talán már azt sem tudja, mikor találkozott velük utoljára, de az is lehet, hogy a szüleivel is így van. Jót tenne magának egy szerető, megértő környezet, ahol meghallgatásra és egyúttal vidámságra lel. Legyen Ön a kezdeményező fél és beszéljenek meg egy találkozót. Ugyanakkor nemcsak Önnek, hanem nekik is szükségük lehet Önre!





HALAK: (február 19 - március 20.)



