Napi horoszkóp - 2019. november 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.11.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egész nap képes a bolhából elefántot csinálni. Sikerül egy kicsit mindent túlreagálnia, mivel meglehetősen érzékeny és emellett minden mögött mélyebb tartalmakat gyanít. Átveréstől tart, félrevezetéstől és ezért rosszat feltételez mindenkiről. Legyen elővigyázatos ezzel, mert könnyen megbánthat másokat. Ráadásul teljesen feleslegesen csinál magának stresszelni valót meg problémákat. Próbálja meg olyannak látni a dolgokat, amilyenek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Akármennyire is nem szeret vitázni, ma sehogy sem úszhatja meg őket. Minél jobban kerülné, a konfliktus annál jobban magára talál. De talán épp itt lenne az ideje annak, hogy kiálljon magáért és a véleményéért. Merjen őszinte lenni, ha nem hagynak magának más lehetőséget. Meglehet, hogy épp erre van szükség ahhoz, hogy javuljon a munkatársaival való kapcsolata és jobban tiszteljék Önt.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ma a szokottnál is jobban lelombozza a hideg, szomorkás idő. Egyéként is érzékeny az időjárásra, de ma különösen az lesz. Dobja fel a napját! Öltsön élénk színeket, vagy szerezzen be új darabokat és lepje meg magát apró finomságokkal. Nem kell hagynia, hogy az idő befolyásolja a hangulatát, már csak azért se, mert környezete hangulatát is képes magával rántani. Így legalább ha magán segít, akkor másokon is!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Már nap elején fáradtnak, energiátlanak érzi magát, így ma szinte semmihez sem lesz kedve. Egész nap morogni fog és rettentően nyűgös lesz. Ráadásul ahelyett, hogy a környezete megpróbálná feldobni, inkább még le is húzza, így nem csoda, ha katasztrófának éli meg a napot. Munka után legalább törekedjen arra, hogy javítson rajta és lepje meg magát valamivel, vagy legalábbis menjen haza és nézzen meg egy filmet, ami jobb kedvre deríti.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha valami nem megy egyedül, akkor ne hősködjön, hanem inkább kérjen segítséget. Amennyiben nem teszi, ne lepődjön meg azon, ha csak még rosszabb lesz a helyzet. Nem szégyen az, ha valamit nem tud vagy nem ért hozzá. Így legalább lehetősége lesz megtanulni vagy építenie a kapcsolatait. Az előnyökre próbáljon meg figyelni és ne világ tragédiájaként fogja fel azt, hogy segítséget kellett kérnie!

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nagyon ügyeljen ma arra, hogyan fogalmaz. Valószínűleg Önnek sem tűnik fel, de sokszor kioktató hangnemet használ, és azt érezteti másokkal, hogy kevéssé intelligensek. Még a szeretteit is sikerülhet így megbántania, nemhogy a kollégáit. Ha pedig csakugyan jobban tud valamit, akkor is igyekezzen elnézőbb és megértőbb lenni. Maga sem tudhat mindent és egyszer emberére találhat!

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Olyan új feladatot kap, ami félelemmel, de legalábbis aggodalommal tölti el, mert bizonytalan a tudását illetően. Ezért előfordulhat az, hogy megpróbálja lepasszolni a feladatot, vagy valamiképp rajtuk verni a le a port, miért nem ők csinálják. Egyik sem lenne szerencsés, nem vezetne semmi jóra. Okosabban teszi, ha segítséget kér olyantól, aki tapasztalt, vagy ha túlságosan aggódik, akkor mondja a felettesének, hogy ezt nem fogja tudni elvégezni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Sikerül végre letudnia pár olyan feladatot, esetleg problémát, ami idáig nyomasztotta és nehézségeket okozott. Ez rengeteg energiát szabadít fel Önben és most végre fellélegezhet. Viszont ne essen abba a hibába, hogy máris új feladatokat, terheket vesz a nyakába. Előbb egy kicsit lazítson, pihenje ki magát és miután feltöltődött, azután érdemes egy következő kihívás után néznie.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Többször is hajba kaphat a barátaival, pedig az igazság az, hogy nem velük van baja, ahogy nekik se magával, csak egyszerűen rossz napjuk van és egymáson próbálják meg levezetni a feszültséget. Próbáljon meg nem részt venni benne vagy legalábbis ne vegye fel a barátai csipkelődését, hiszen mindenkinek lehet rossz napja. Viszont sokat segíthet azzal, ha megpróbálja őket jobb kedvre deríteni.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ma egyre csak csapong a feladatai között. Mindenbe belekezd, és ide-oda cikázik közöttük. Ne lepődjön meg azon, ha így nem fog tudni számottevő eredményt elérni. Az igazság az, hogy állandóan változik a kedve. Egyszer úgy érzi, hegyeket tudna mozogni és olyankor neki áll vadul dolgozni, de a következőben már semmihez sincs hangulata. Talán az volna a legcélszerűbb, ha csak a legszükségesebb feladatokat látná el ma.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Egész nap keményen kell dolgoznia és kihoznia magából a maximumot, de ez most nem zavarja. Úgy érzi, bármivel képes elbánni és valóban így is van. Remekül veszi az akadályokat, nem létezik maga előtt nehézség vagy probléma. Rengeteget haladhat ma feladataival és még áttörést is elérhet ott, ahol eddig nem sikerült. Nap végén igazán megérdemel egy kis lazítást a barátaival.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ma már szörnyen fáradtnak érezi magát. Talán mert rosszul aludt vagy mert egyszerűen túl van terhelve és hétközepére kimerül. De még így is képes haladni, még ha lassan is, de legalább biztosan. Lehet, hogy nem óriási eredményeket, de attól még ma is sikerül haladnia és elégedett lehet magával. Viszont el kellene azon agyalnia hosszútávon, hogy mit kellene másképp csinálnia annak érdekében, hogy ne legyen ennyire fáradt.

