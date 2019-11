Napi horoszkóp - 2019. november 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Őrizze meg a nyugalmát a mai napon! Vitába keveredhet a felettesével vagy a kedvesével, de egyikből sem jönne ki jól. Bármennyire is ég a vágytól, hogy megmondja a véleményét, okosabban teszi, ha vár vele. Ne az első pillanatban tegye. Inkább napvégén vagy akár másnap, de ha azonnal enged az érzéseinek, abból csak baj lesz és maga is csak veszíteni fog. Gyakoroljon egy kis önuralmat!

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy kissé lassú lesz a mai napon. Mindenki pörög ezerrel, maga pedig mondhatni csoszog, és komótosan végzi a feladatait. Ezzel csak annyi a gond, hogy így el fog úszni a munkájával és egyéb teendőivel. Egy kicsit jobban aktivizálnia kellene magát. De nézzük mellette a jó oldalát: igazán megfontolt és bölcs döntéseket hoz majd a lassúságának köszönhetően. Csak éppen haladnia sem ártana.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Akár anyagi, akár más jellegű problémákról legyen szó, ma ne másoktól várja a csodát és a segítséget. Ma főleg csak magára támaszkodhat. Úgyhogy hiába is várja titokban, hogy valaki kisegíti és valószínűleg hiába is kérné, ma nem tudnának Önnek segíteni. Ellenben jó tanácsot adhatnak, bár anyagiak terén érdemes egy szakértő véleményét kikérnie. Minden más esetben szeretteitől is kaphat értékes meglátásokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen résen, mert megpróbálhatják befolyásolni. Még olyan is, akiről nem feltételezné. Ma valaki pénzt próbálhat Öntől kicsalni, esetleg szívességet, mindenesetre az illető magán akar valamiképpen nyerészkedni. Bármennyire is ígéretesnek tűnjön valami, akármennyire is sajnálja meg az illetőt, ne hagyja magát, mert később bánni fogja. Jobban jár, ha ma inkább nemet mond.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Valaki ma kihúzza Önt a pácból. Már felkészült a legrosszabbra, mikor egyik ismerőse, mint egy lovag, megmenti Önt, és ezzel óriási szívességet tesz magának. Azon kívül, hogy meghálálja az illetőnek, el kellene gondolkodnia azon, hogy jutott ide és hogy legközelebb ne essen ugyanebbe a csapdába. Mások, akik nincsenek bajban, de segítségre szorulnak, érdemes ma kérniük, mert akadhat valaki, aki tudná orvosolni a gondjukat.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Azok, akik ma állásinterjúra mennek, szerencsével fognak járni. Ugyanakkor a csillagok arra intik a jegy szülötteit, hogy ne beszéljenek túl sokat. Hajlamosak lehetnek kifecsegni a titkaikat, de akár másokét is. Éppen ezért kerüljék a munkahelyi pletykálkodást, mert komoly kárt okozhatnak azzal, ha meggondolatlanul jár el a szájuk. Ma erős késztetést érez arra, hogy beszéljen, lelkizzen és ebből adódhatnak kellemetlenségek.





Semmi esetre se térjen le a becsületes, tisztességes útról. Talán azt gondolja egy kis szabálytalanság, csalás belefér, esetleg azt hiszi, nem lehet olyan súlyos következménye, de nagyon is téved. Bármi is legyen a célja, ami miatt azt érzi, megérné ezzel kísérleteznie, inkább találjon rá másképp megoldást, de komolyan megütheti a bokáját, ha enged a kísértésnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Úgy érzi, barátai vagy szerettei túl sokat várnak el Öntől. Próbál nekik megfelelni, de ma eljuthat arra a pontra, amikor azt érzi, nincs tovább. Talán már korábban el kellett volna jutnia erre a pontra, hiszen az lenne a lényeg, hogy önmagáért szeressék. Ugyanakkor ma sikerül valakivel tisztáznia egy félreértést és ezáltal megjavulhat a kapcsolatuk. Sőt, ma még választ is kaphat egy olyan kérdésre, amelyre régóta tudni szeretné a választ.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Okosan tenné, ha nem ütné bele mindenbe az orrát. Lehet, hogy igaza van, lehet, hogy csak segíteni akar, de nem szerencsés, ha beleavatkozik más dolgába, legalábbis olyanokba, amik nem tartoznak Önre. Ha nem bír ellenállni a kísértésnek, össze fog kapni felettesével, de barátaival is és súlyos következményei lehetnek. Tartsa tiszteletben mások határait, ahogy azt is, ha nem kérnek a véleményéből.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne akarjon hatalmi játszmába keveredni a partnerével. Nem azért, mert esetleg Ön húzza a rövidebbet, hanem azért se, mert rámehet a kapcsolatára. Ne akarjon mindenáron maga irányítani mindent és ne is az legyen a lényeg, ki keres többet, ha egyszer közös kasszán vannak. Mielőtt beszél, gondolja át, mit is kíván mondani mert olyan lavinát indíthat el, ami napokon át tartó haraghoz vezethet.

BAK: (december 22 - január 20.)



Ha nem volt valakivel őszinte, esetleg elkövetett egy szabálytalanságot, akkor ma jöhet el annak a napja, hogy kiderül az igazság, illetve tetten érik, megbüntetik. Lehet, jobban járna, ha bevallaná a hibáját, vagy valamiképpen kijavítaná, mielőtt kiderül az igazság. Talán még nem késő helyesen cselekedni, de akkor viszont ne teketóriázzon. Rosszabb lesz, ha maguktól derülnek ki a dolgok.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ma úgy oldódhat meg egy problémája, ha beszél róla. Érdemes lenne kiöntenie a szívét a bizalmasának vagy legalábbis valakinek, akiben megbízik. Azon kívül, hogy már attól is jobban érezné magát, hogy beszélt róla, az illető egy tanáccsal vagy akár konkrét segítséggel megoldhatná a baját. Bízzon a megérzéseiben és akkor tudni fogja, kinek érdemes beszélnie a problémájáról.

HALAK: (február 19 - március 20.)



