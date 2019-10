Napi horoszkóp - 2019. október 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ma azt érezheti, hogy vége mindennek, sosem fognak teljesülni a vágyai vagy legalábbis nem fog ott tartani, ahol lenni szeretne. Ne kenődjön el, ez egyáltalán nem a vég. Persze, hogy kellemetlenül érte a csalódás, de igyekezzen nem megzuhanni. Vegye ma lazítósabbra a napot, de jobb, ha tudja, fogják ma örömteli pillanatok is érni, ráadásul még egy régebbi problémája is megoldódhat, amit szintén megoldhatatlannak hitt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Minden tekintetben legyen ma óvatos az utcán és akkor, ha közlekedik. Elég egy kis figyelmetlenség is ahhoz, hogy megtörténjen a baj. Úgyhogy ha kocsiba ül vagy tömeg közlekedik, figyeljen oda arra, hogy ne érhesse sem Önt, sem másokat kellemetlenség. De a munkahelyén sem árt kicsit jobban odafigyelnie, mert könnyen összekuszálhatja a dolgokat.

Vigyázzon, hogy ma kerülje annak a lehetőségét, hogy összevesszen a felettesével. Valamilyen banális dolgon sikerülhet elindulniuk, de onnantól kezdve nincs megállás. Mindenki elmondja a véleményét a másikról, azt, hogy mivel elégedetlen, esetleg a korábbi sérelmek is felmerülnek és ennek bizony rossz vége lehet. Igazság szerint mindketten érzékenyek ma, ezért is kaphatóak a feszültséglevezető vitára.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem lesz könnyű, de okosabban tenné, ha kicsit visszafogná magát. Ma túl könnyen mondja ki a nyers véleményét, és néha fel sem tűnik Önnek, mennyire megbánt vele másokat. Ha pedig mégis feltűnik, úgy van vele, hogy nem érdekli, hiszen Ön is sokszor mások céltáblája. Ám nem alkalmas ez a nap arra, hogy törlesszen, mert nemcsak megbánthat másokat, hanem egyenesen azt éri el, hogy el is fordulnak magától.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Már ma és a következő napokban is rengeteget tehet azért, hogy megvalósítsa vágyait. Tele van élet- és tetterővel, nem esik nehezére tennie azért, hogy sikeres legyen. Ráadásul ma különösen élesek a megérzései, valósággal hallja, ahogy súgnak Önnek, és természetesen a segítségére is lesznek, megmondják Önnek, mit kell tennie a siker érdekében, de olykor még a szájába is adhatják a megfelelő szavakat. Heti horoszkóp





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Szörnyen feszültnek érzi magát. Sehogy sem találja a helyét a világban. A legszívesebben elbújna mindenki elől. Azt hiszi, ha így tesz, akkor megtalálja a vágyott nyugalmat, csakhogy az igazság az, hogy a feszültség magában van. Bárhova is mennem követné magát. Nézzen a lelke legmélyére és meg fogja találni az okot. Amint nem fél attól, mit találhat magában, egy-kettőre megszűnik a rossz közérzet is. Heti horoszkóp





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Mostanában jóval határozottabb. Olyan, mint aki megtalálta a magabiztosságát, az erejét. Ennek következményeként bátrabban ki is mondja a véleményét, azt, amit gondol és a környezete fel is figyel magára. Jó, hogy megtalálta önmagát és a bátorságát, de figyeljen oda arra, hogy nem kell szükségszerűen megbántania másokat, még akkor se, ha egyesekkel szemben lenne mit megtorolnia. Heti horoszkóp





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Ma sikeresen összerúghatja a port egy kollégájával vagy akár barátjával. Olyan szinten összeveszhetnek, hogy a végén arra sem fognak emlékezni, hogy mi váltotta ki a vitát. Viszont annyira összekaphatnak, hogy utána jó időre beállhat a mosoly szünet, ha nem mindjárt a végleges elfordulás a másiktól. Egyszerűen csak fogadja el, hogy másképp látják a dolgokat, más a véleményük. Heti horoszkóp





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Mindenki felfigyel arra, amit mond. Nemcsak azért, mert esetleg szenvedélyesen vagy humorosan beszél, hanem mert megértik a mondandóját és egyetértenek Önnel. Ma senki sem tud fogást találni magán, helyette mindenki elismerősen bólogat és talán egyesek még át is veszik a gondolkodásmódját. Ne lepődjön meg, ha ma hirtelen jelentős népszerűségre tesz szert és akár felettesei is felfigyelnek Önre, Heti horoszkóp





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Már a nap elején olyan hírt hall, ami egyből feldobja a napját. Onnantól kezdve a legjobb formáját nyújtja, mindenkivel kedves és szeretetteljes lesz. Természetesen ennek környezete is örülni fog, de ne csodálkozzon azon, ha egyesek megjegyzik, hogy máskor is lehetne ilyen attól függően kap-e jó hírt vagy sem. Jól áll magának a mosoly és a boldogság, arról nem is beszélve, hogy kisugárzásának köszönhetően új ismerősöket vonzhat be az életébe! Heti horoszkóp





BAK: (december 22 - január 20.)

Aggódik a párja vagy éppenséggel a gyerekei miatt. Olyan érzése van, mintha valaki elhallgatna maga elől valamit. Lehet, hogy csak egyszerűen ilyen időszakuk van, nyugalomra vágynak és befelé fordulásra, ezért nem olyan kommunikatívak, nem kell mindjárt rosszra gondolni. Lehet érdeklődő, de ne legyen túl erőszakos, hagyjon mindenkinek elegendő teret és szabadságot. Heti horoszkóp





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Egyik barátja egy új oldaláról mutatkozik be, de sajnos a kevésbé előnyös arcát mutatja meg. Hirtelen olyan érzése lehet, hogy nem ismeri igazán ezt az embert. Bár érthető, hogy fájdalmat okoz Önnek a csalódás, de gondoljon arra, hogy jobb az, hogy most derült ki, hogy milyen ember is valójában, semmint később. Az sem kizárt, hogy mindig is ilyen volt, csak eddig valamiért nem tűnt fel Önnek. Heti horoszkóp





HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp