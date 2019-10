Napi horoszkóp - 2019. október 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne agyaljon és főként ne morogjon a munkahelyi gondok miatt. Kapcsolódjon ki! Vegye észre, hogy szerettei is frusztráltak, amiért nem velük foglalkozik, hanem jóformán hétvégén is dolgozik. Lazítson és csináljon valami olyat, amihez igazán van kedve. Mostanában hajlamos arra, hogy túl sokat panaszkodjon és mindennek a rossz oldalát nézze. Ma végre feltöltődhetne és ez új lendületet adna magának, ami meghozná pozitív látásmódját.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyan hírt hallhat, ami felkavarja kissé a lelki békéjét. Nem feltétlenül rossz, de nyugtalanítja. Nem kell pánikba esnie, őrizze meg a nyugalmát. Amint beszél a dologról, egy-kettőre jobban fogja érezni magát, visszanyeri lelki nyugalmát és talán még a megoldásra is rádöbben, miközben beszél. Nem kell mindenáron erősnek mutatnia magát, nyugodtan öntse ki valakinek a szívét.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem úgy sikerül a napja, mint tervezte. Nem túl komoly dolgok, de mégis apró bosszúságok érik. Máskor talán nem akadna ki miattuk ennyire, de a mai nap folyamán szörnyen érzékeny lehet. Hiába mondják szerettei is, hogy nincs miért aggódnia, minden remekül alakul az akadályok, esetleg nehézségek ellenére is, maga csak a rosszat látja meg. Változtasson a látásmódján és akkor semmi sincs veszve!

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ma nagyon barátságos és kedves lesz, a szokottnál is jobban. Több ember életébe is sikerül így fényt vinnie. Olyan lesz, mint egy angyal, aki jobb kedvre derít másokat, jó tanácsokat ad vagy akár meg is oldja mások helyett a problémákat. Legyen ezzel óvatos, hogy ne csak jótékonykodásból álljon a napja, hanem magára is szánjon időt, arra, hogy testileg-lelkileg feltöltődjön, különben maga alatt lesz.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Előre aggódik egy olyan dolog miatt, ami még meg sem történt. De már előre vetíti a lehető legrosszabb verziót és egészen beleéli magát, ezzel pedig képes elrontani az egész napját. Próbáljon meg nem görcsölni meg nem történt dolgok miatt és inkább használja ki azt, hogy ma ilyen békés napja van. Itt lenne a lehetőség arra, hogy olyan dolgokkal foglalkozzon, amelyekkel igazán szeretne.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy ébred, hogy rengeteg energiája van. Egészen tettrekész, csak éppen azt nem tudja, mihez is kezdjen. Próbálja meg nemcsak a hasznos dolgokra felhasználni energiáját, hanem találjon ki valamilyen kreatív megoldást. Mindenféle alkotáshoz, hobbihoz, lakberendezéshez tökéletes ez a nap, de ahhoz is, ha sportolni vagy kirándulni szeretne. Érdeklődjön körbe és biztos akad partnere is hozzá!

Ma érdemes igent mondania a meghívásokra, nem fogja megbánni! Kellemes és egyúttal izgalmas élményekben lehet része. Hagyja magát sodródni az árral, nem muszáj mindig Önnek irányítania az eseményeket. Engedje, hogy szerettei meglepjék, és a kedvében járjanak. Vigyázzon, hogy ne legyen túl szűkmarkú. Természetesen nem is kell szórni a pénzt, de azért engedje meg magának és szeretteinek azt, hogy jól érezzék magukat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Már érzi, hogy mostanában nem az igazi az egészsége. Éppen ezért jót tenne Önnek, ha ma inkább otthon maradna és mindent megtenne annak érdekében, hogy mielőbb kikúrálja magát. Máskülönben ne csodálkozzon azon, ha sikerül lebetegednie. Egy nap ágyban fekvéstől és pihenéstől nem fog összedőlni a világ és a szerettei is meg fogják érteni, miért nem tart ma velük, ha útnak indulnak.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Ahhoz képest, hogy hétvége van, rengeteg feladatot és elintéznivalót talált ki magának. Egész nap rohangálni fog és intézkedni. Azonkívül, hogy szörnyen fáradt lehet nap végére, úgy érezheti, alig jutott ideje a szeretteire, önmagára vagy egyáltalán olyan dolgokra, amikre igazán szerette volna. Ha van lehetősége változtatni a mai napján, tegye meg, különben fáradtan és lehangoltan kezdi majd a jövő hetet.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egyre inkább nehezére esik felkelnie és bármit is csinálnia. Energiátlannak érzi magát. Nem kizárt, hogy bujkál Önben valami vagy csak a lelke, esetleg a teste elégelte meg azt az életmódot, amit manapság folytatott. Okosan tenné, ha ma átadná magát a pihenésnek és a szeretteire bízná a fontosabb ház körüli teendőket. De figyeljen arra, hogy ha már segítenek Önnek, utána ne szólja meg őket azért, ha nem tökéletesen csináltak valamit.





BAK: (december 22 - január 20.)

Egész nap rohangál, egyik helyről a másikra. Túl sok programot talált ki magának, túl sok találkozó lett lefixálva és emiatt egész nap késésben van és kapkod. Nem csoda, ha estére teljesen fáradt lesz és jogosan fogja azt érezni, hogy nem sok ideje jutott magára. Legközelebb ossza be okosabban az idejét! Nem kell mindig mindenki kedvében járnia és nem szabad ennyire leterhelnie magát.





VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)

Szörnyen megviseli a rossz idő, semmihez sincs kedve. Kimondottan világvége hangulata van. Ezen segíthet az, ha feldobja magát egy kis sporttal, kirándulással vagy baráti találkozóval. De ne kuksoljon otthon, mert akkor biztosan depresszióba esik. Inkább üljenek be egy hangulatos, meleg kávézóba. Csak elindulni nehéz, utána már viszi a lába a világba és nap végére már sokkal jobb lesz a hangulata!





HALAK: (február 19 - március 20.)



