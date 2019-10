Napi horoszkóp - 2019. október 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2019.10.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen óvatos, ha a munkahelyén környékezné meg az egyik kollégája vagy akár a felettese. Csekély az esélye annak, hogy komolyak a szándékai. Sokkal valószínűbb az, hogy csak szeretné kihasználni magát. Akármilyen vonzó is legyen az illető vagy ígérjen bármit, jobban teszi, ha nem él a lehetőséggel. Viszont ha megkörnyékezik, akkor finoman utasítsa el, és lehetőség szerint ne mások előtt.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Komolyabb vita alakulhat ki a munkahelyén. Okosan teszi, ha kimarad belőle. Inkább csak legyen megfigyelő, figyelje meg mások reakcióját, de semmi esetre vegyen részt benne, mert abból csak kellemetlensége származhat. Azt se hagyják, hogy belevonják, ezért óvatosan feleljen olyan kérdésekre, hogy mi a véleménye, mit gondol a dologról. Így elkerülheti, hogy összevesszen a kollégáival.





IKREK: (május 21 - június 21.)

Ma sehogy sincs kedve a társasági élethez. Szívesebben van egyedül, csendben és nyugalomban. Viszont ezt nem tudja a környezete, ezért ne legyen rájuk mérges, ha bepróbálkoznak magánál. Vagyis ha nem akarja, hogy zaklassák, akkor mondja meg nekik, - de természetesen nem sértőn ? és akkor legalább azt is megkaphatja, amire vágyik. Lesz ideje gondolkodni és senki sem szívja le az energiáit.





RÁK: (június 22 - július 22.)

Ma van a napja annak, hogy eljut arra a pontra, nem tartja tovább magában a véleményét, a gondolatait. Remélhetőleg nem túl durván ? hiszen nem mások megbántása a cél ? de készen áll arra, hogy elmondja mivel elégedetlen, mi bántja. Nem kivételez a főnökkel, a párjával, de még a barátaival sem. Környezete meg lesz lepve, de akadnak majd olyanok, akik hajlani fognak a kapcsolatuk megjavítására.





OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)

Nyugodt és kiegyensúlyozott napja lesz. Éppen ezért ma ne keressen magának kihívásokat, feladatokat. Élvezze a békességet, hogy nem kell semmi miatt stresszelni. Még a kollégái sem próbálnak meg az agyára menni vagy megnehezíteni a dolgát. Kedvesének is remek lesz a hangulata, ennek köszönhetően csodás délutánt, estét tölthetnek együtt. Itt az ideje annak, hogy minőségi időt töltsenek együtt és romantikázzanak.





SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)

Bárkivel is szeretne üzletet kötni, megegyezni, ma szinte biztosan nyert ügye van! Könnyedén összejönnek olyan dolgok, amik máskor nem. A tárgyalások is pozitívan alakulnak, de még egy sima beszélgetés is, amelyben megpróbál meggyőzni valakit valamiről, úgyhogy használja ki ezt a napot! Ahhoz is tökéletes, ha békülni szeretne, esetleg eladni. Mint láthatja, több területen is a maga malmára hajthatja a vizet.





MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)

Mostanában elképesztő ütemben pörögnek a napok az életében. Már alig tudja követni az eseményeket. Szinte minden nap kapkodnia kell a fejét, ha nem akar lemaradni, ahogy ma is. Az volna a legjobb, ha egyelőre csak sodródna az árral, legalábbis addig, amíg nem csitulnak az események, majd utána elrendezi a dolgokat. Egyelőre nem érdemes túlságosan beleavatkoznia a dolgokba, mert egyik-pillanatról a másikra változhatnak.





SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)

Merjen kezdeményezni, ha szerelemről van szó! Ha van egy kiszemeltje, akkor ma nyugodtan írjon rá. Vagy ha nincs, akkor társkeresőn vagy bárhol máshol talál egy szimpatikus embert, legyen Ön az, aki megteszi az első lépést. Figyelje meg, hogy akár jól is elsülhet a dolog, ezért ne csak a csodára várjon! A párban élőknek is ezt kellene tenniük, ne mindig a kedvesükre várjanak, ha romantikáról van szó.





NYILAS: (november 23 - december 21.)

Egy új és igencsak komoly feladattal bízzák meg Önt. Elsőre talán megrémíti, elbizonytalanítja, de figyelje meg, minél jobban beleássa magát, annál inkább megjön az önbizalma. és még a feladat is megtetszik Önnek. Legyen bátor és merje megmutatni feletteseinek, kollégáinak, hogy mire képes. Talán épp ma alapozhatja meg az előléptetését vagy akár a fizetésemelését.





Lazítson! Engedje el az eseményeket. Hagyja, hogy a dolgok megtörténjenek. Nem kell mindenáron belenyúlnia a dolgokba. Bízza ma a sorsra vagy akár szeretteire az irányítást és meg fogja látni, hogy milyen kellemes és meglepő dolgok sülhetnek akkor is, ha nem Ön irányít folyamatosan. Arról nem is beszélve, hogy gyakran túl komoly, mutassa meg ma a többieknek, hogy tud laza is lenni, ha akar!

BAK: (december 22 - január 20.)



Kissé feszült lehet a hangulat Ön és a kedvese között, ellenben szerencsére mindketten hajlanak a békülésre, illetve arra, hogy megoldást találjanak a problémáikra. Lehet, hogy ma még nem lesz tökéletes Önök között a hangulat, ne is erőltesse mindenáron a békülést, de legkésőbb holnap már minden rendben lesz. Legyen megértő és türelmes a kedvesével és próbáljon meg Ön sem ezen rágódni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Fantasztikus kedve lesz ma amellett, hogy kész energiabombaként viselkedik. Nem csak magát, de másokat is sikerül jó kedvre derítenie. Éppen ezért ne is hagyja, hogy egy-két pesszimista megpróbálja lehúzni magát. Merjen sziporkázni, ragyogja be a környezetét. Ha nem hagyja, hogy elrontsák a kedvét, akkor csodálatos nap vár Önre és még az is lehet, hogy jobban elmélyül a kapcsolata a környezetével.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp